Всё тот же кофе, но вкус в два раза ярче — за счёт одного изменения в приготовлении

На смену привычному американо в кофейнях всё чаще приходит незнакомый и немного загадочный напиток — лонг блэк. Бариста говорят о нём с уважением, кофеманы — с интересом, а эксперты уже предсказывают: именно он может стать новым кофейным лидером.
"Long black" переводится как "длинный чёрный". Но речь не просто о чёрном кофе. Это напиток, приготовленный по принципу, противоположному американо: сначала в чашку наливается горячая вода, а уже затем — двойной эспрессо.
Такой порядок сохраняет плотную кофейную плёнку — крему — и позволяет сконцентрировать вкус, а не разбавить его, как в случае с традиционным американо, где вода добавляется поверх эспрессо.
Лонг блэк насыщеннее и ароматнее.
У него меньший объём, но более концентрированный вкус.
Он сохраняет крему — плотную маслянистую пленку, отвечающую за глубину и баланс.
Американо — мягче, но теряет часть вкусового профиля при разбавлении.
Именно эта техника делает лонг блэк фаворитом среди кофеманов, которые ценят чистый вкус зерна и текстуру.
Родина популярности — Австралия и Новая Зеландия. Именно там "длинный чёрный" давно стал основным кофейным заказом. Теперь его всё чаще выбирают и в Европе.
Например, в Лондоне спрос на лонг блэк резко вырос. По данным британских кофеен, уже два года назад он занял 5-е место по популярности. На его долю пришлось 9% всех заказов.
Ко́фе - напиток из жареных и перемолотых зёрен кофейного дерева или кофейного куста.
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