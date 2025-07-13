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Всё тот же кофе, но вкус в два раза ярче — за счёт одного изменения в приготовлении

Лонг блэк готовится путём добавления эспрессо в воду
1:43
Еда

На смену привычному американо в кофейнях всё чаще приходит незнакомый и немного загадочный напиток — лонг блэк. Бариста говорят о нём с уважением, кофеманы — с интересом, а эксперты уже предсказывают: именно он может стать новым кофейным лидером.

Чашка кофе
Фото: pixabay. com by Pixabay user 1507844, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Чашка кофе

Что такое лонг блэк

"Long black" переводится как "длинный чёрный". Но речь не просто о чёрном кофе. Это напиток, приготовленный по принципу, противоположному американо: сначала в чашку наливается горячая вода, а уже затем — двойной эспрессо.

Такой порядок сохраняет плотную кофейную плёнку — крему — и позволяет сконцентрировать вкус, а не разбавить его, как в случае с традиционным американо, где вода добавляется поверх эспрессо.

В чём отличие от американо

  • Лонг блэк насыщеннее и ароматнее.

  • У него меньший объём, но более концентрированный вкус.

  • Он сохраняет крему — плотную маслянистую пленку, отвечающую за глубину и баланс.

  • Американо — мягче, но теряет часть вкусового профиля при разбавлении.

Именно эта техника делает лонг блэк фаворитом среди кофеманов, которые ценят чистый вкус зерна и текстуру.

Где лонг блэк уже популярен

Родина популярности — Австралия и Новая Зеландия. Именно там "длинный чёрный" давно стал основным кофейным заказом. Теперь его всё чаще выбирают и в Европе.

Например, в Лондоне спрос на лонг блэк резко вырос. По данным британских кофеен, уже два года назад он занял 5-е место по популярности. На его долю пришлось 9% всех заказов.

Уточнения

Ко́фе - напиток из жареных и перемолотых зёрен кофейного дерева или кофейного куста.

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Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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