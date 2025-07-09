Незабываемый вкус кубанской окрошки: что делает её особенной?

На Кубани окрошка имеет множество вариаций, но неизменным остаётся использование свежей зелени и овощей. Мясо и дичь в этом блюде должны быть нежирными. Окрошку можно заправлять квасом, простоквашей или сывороткой.
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Окрошка
Ингредиенты
редис — 4-5 шт.;
свежие огурцы — 1-2 шт.;
картофель — 2-3 шт.;
яйца — 2 шт.;
отварная рыба, мясо или колбаса (в более поздних рецептах).
зелень (зелёный лук, петрушка, укроп, черемша).
Приготовление
Картофель и яйца отваривают.
Все ингредиенты мелко нарезают и заливают заправкой. Для заправки можно использовать рассол от капусты или огурцов, кефир, сметану, квас или минеральную воду.
В некоторых рецептах картофель нарезают соломкой и обжаривают на сковороде, что придаёт окрошке особый вкус.
Уточнения
Окро́шка (рег. квас) — традиционный холодный суп русской кухни, который готовят в весенне-летний период.