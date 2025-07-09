Незабываемый вкус кубанской окрошки: что делает её особенной?

Как приготовить окрошку по-кубански: пошаговый рецепт истинного летнего наслаждения

1:00 Your browser does not support the audio element. Еда

На Кубани окрошка имеет множество вариаций, но неизменным остаётся использование свежей зелени и овощей. Мясо и дичь в этом блюде должны быть нежирными. Окрошку можно заправлять квасом, простоквашей или сывороткой.

Фото: freepik.com by timolina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Окрошка

Ингредиенты

редис — 4-5 шт.;

свежие огурцы — 1-2 шт.;

картофель — 2-3 шт.;

яйца — 2 шт.;

отварная рыба, мясо или колбаса (в более поздних рецептах).

зелень (зелёный лук, петрушка, укроп, черемша).

Приготовление

Картофель и яйца отваривают. Все ингредиенты мелко нарезают и заливают заправкой. Для заправки можно использовать рассол от капусты или огурцов, кефир, сметану, квас или минеральную воду. В некоторых рецептах картофель нарезают соломкой и обжаривают на сковороде, что придаёт окрошке особый вкус.

Уточнения

Окро́шка (рег. квас) — традиционный холодный суп русской кухни, который готовят в весенне-летний период.

