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Эти начинки для блинов заменят сгущёнку и удивят даже тех, кто не любит солёное

Диетологи предложили солёные начинки для блинов вместо варенья
2:04
Еда

Блины — это не только про сгущенку, варенье и сахарную пудру. На самом деле, солёные начинки могут превратить простую лепёшку в полноценное блюдо: сытное, пикантное и очень оригинальное. Если вы устали от сладких сочетаний — пора попробовать что-то новое.

блины
Фото: Freepik by KamranAydinov is licensed under Рublic domain
блины

Лосось и авокадо: свежесть и кремовость

Слабосолёный лосось, нарезанный тонкими слайсами, отлично сочетается с мягким авокадо. Чтобы добавить кислинки, достаточно ложки греческого йогурта с каплей лимонного сока. Заверните в блин, посыпьте свежим укропом. Подходит и для позднего завтрака, и для лёгкого ужина.

Сёмга под соусом: рулеты с характером

Смешайте сметану, зернистую горчицу и щепотку карри — получится пряный соус. Смажьте им блин, выложите ломтики сёмги и сверните рулетом. Разрежьте на порции и подайте с рукколой. Просто, стильно, вкусно.

Курица и ананас: солёно-сладкий микс

Обжарьте куриное филе с куркумой до золотистой корочки, добавьте кубики свежего ананаса и тёртый чеддер. Выложите начинку на блин и подрумяньте с двух сторон. Получается яркий, пряно-сладкий вкус, который меняет представление о блинчиках.

Печень и яйцо: сытный и насыщенный вариант

Куриная печень, обжаренная с луком и тимьяном, пробивается в блендере и смешивается с рубленым варёным яйцом. Блин смажьте сливочным маслом, выложите начинку и сверните конвертом. Прогрейте — и получите плотный, питательный завтрак или обед.

Идеи для замены и импровизации

Вместо сёмги — форель. К печёночной начинке можно добавить грибы, сливочный сыр или даже немного карамелизированного лука. Блины — неограниченное поле для вкусовых экспериментов. И иногда именно нестандартные начинки делают привычное блюдо неожиданно интересным.

Уточнения

Блины́ - блюдо русской кухни, выпекаемое из жидкого дрожжевого теста на сковороде.

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Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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