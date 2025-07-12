Эти начинки для блинов заменят сгущёнку и удивят даже тех, кто не любит солёное

Блины — это не только про сгущенку, варенье и сахарную пудру. На самом деле, солёные начинки могут превратить простую лепёшку в полноценное блюдо: сытное, пикантное и очень оригинальное. Если вы устали от сладких сочетаний — пора попробовать что-то новое.
Слабосолёный лосось, нарезанный тонкими слайсами, отлично сочетается с мягким авокадо. Чтобы добавить кислинки, достаточно ложки греческого йогурта с каплей лимонного сока. Заверните в блин, посыпьте свежим укропом. Подходит и для позднего завтрака, и для лёгкого ужина.
Смешайте сметану, зернистую горчицу и щепотку карри — получится пряный соус. Смажьте им блин, выложите ломтики сёмги и сверните рулетом. Разрежьте на порции и подайте с рукколой. Просто, стильно, вкусно.
Обжарьте куриное филе с куркумой до золотистой корочки, добавьте кубики свежего ананаса и тёртый чеддер. Выложите начинку на блин и подрумяньте с двух сторон. Получается яркий, пряно-сладкий вкус, который меняет представление о блинчиках.
Куриная печень, обжаренная с луком и тимьяном, пробивается в блендере и смешивается с рубленым варёным яйцом. Блин смажьте сливочным маслом, выложите начинку и сверните конвертом. Прогрейте — и получите плотный, питательный завтрак или обед.
Вместо сёмги — форель. К печёночной начинке можно добавить грибы, сливочный сыр или даже немного карамелизированного лука. Блины — неограниченное поле для вкусовых экспериментов. И иногда именно нестандартные начинки делают привычное блюдо неожиданно интересным.
Блины́ - блюдо русской кухни, выпекаемое из жидкого дрожжевого теста на сковороде.
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