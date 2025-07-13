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Обезвоживают и бьют по сердцу: врачи назвали напитки, которые опасно пить в жару

Тепловой удар: 3 напитка, которых нужно избегать в жару, по мнению врача
2:17
Еда

Когда жара бьёт все рекорды, хочется одного — спастись и как-то освежиться. В такие моменты рука сама тянется к холодному напитку. Но врачи предупреждают: некоторые из них не только не помогут, но могут серьёзно навредить.

Сладкий газированный напиток
Фото: Wikipedia by pic_p_ter, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Сладкий газированный напиток

Эксперт в области кардиологии прямо говорит — в жару особенно важно внимательно относиться к тому, что вы пьёте. Есть три популярных напитка, от которых лучше отказаться, если не хотите навредить организму. И речь не только о сахаре.

Coca-Cola — обезвоживание в банке

Газированные напитки часто дают ложное ощущение утоления жажды, а углекислый газ вызывает вздутие живота и неприятные ощущения. Это может сделать летнюю жару ещё тяжелее.

Энергетики — удар по сердцу в жару

Многие считают, что энергетики — отличный способ взбодриться. Особенно летом. Но, как подчёркивает врач, напитки с кофеином и большим количеством сахара, такие как энергетики или сладкие газироки, могут быть крайне опасны в жару.

"Эти напитки ещё больше повышают артериальное давление и заставляют сердце биться чаще. Они не полезны для сердца", — добавляет эксперт.

А высокий уровень натрия и сахара только усиливает обезвоживание и может вызвать скачки давления.

Фруктовые соки — сладкая ловушка

Врачи предупреждают: не стоит обольщаться фруктовыми соками. Несмотря на натуральность, в литре сока может содержаться до 100 граммов сахара — как в газировке.

"Пейте воду или ешьте фрукты! Но не пейте фруктовые соки, в них много сахара", — говорит врач.

Фруктовый сок плохо утоляет жажду, резко повышает уровень сахара в крови и, вопреки ожиданиям, может нарушить водный баланс организма. А это именно то, чего следует избегать в жару.

Чтобы не навредить организму во время жары, врачи советуют выбирать простую воду, разбавленные травяные чаи или воду с лимоном. А вот от сладких, газированных и энергетических напитков лучше отказаться. Ваша сердечно-сосудистая система скажет вам спасибо.

Уточнения

Теплово́й уда́р — следствие перегрева организма.

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Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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