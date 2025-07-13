Обезвоживают и бьют по сердцу: врачи назвали напитки, которые опасно пить в жару

Когда жара бьёт все рекорды, хочется одного — спастись и как-то освежиться. В такие моменты рука сама тянется к холодному напитку. Но врачи предупреждают: некоторые из них не только не помогут, но могут серьёзно навредить.
Эксперт в области кардиологии прямо говорит — в жару особенно важно внимательно относиться к тому, что вы пьёте. Есть три популярных напитка, от которых лучше отказаться, если не хотите навредить организму. И речь не только о сахаре.
Газированные напитки часто дают ложное ощущение утоления жажды, а углекислый газ вызывает вздутие живота и неприятные ощущения. Это может сделать летнюю жару ещё тяжелее.
Многие считают, что энергетики — отличный способ взбодриться. Особенно летом. Но, как подчёркивает врач, напитки с кофеином и большим количеством сахара, такие как энергетики или сладкие газироки, могут быть крайне опасны в жару.
"Эти напитки ещё больше повышают артериальное давление и заставляют сердце биться чаще. Они не полезны для сердца", — добавляет эксперт.
А высокий уровень натрия и сахара только усиливает обезвоживание и может вызвать скачки давления.
Врачи предупреждают: не стоит обольщаться фруктовыми соками. Несмотря на натуральность, в литре сока может содержаться до 100 граммов сахара — как в газировке.
"Пейте воду или ешьте фрукты! Но не пейте фруктовые соки, в них много сахара", — говорит врач.
Фруктовый сок плохо утоляет жажду, резко повышает уровень сахара в крови и, вопреки ожиданиям, может нарушить водный баланс организма. А это именно то, чего следует избегать в жару.
Чтобы не навредить организму во время жары, врачи советуют выбирать простую воду, разбавленные травяные чаи или воду с лимоном. А вот от сладких, газированных и энергетических напитков лучше отказаться. Ваша сердечно-сосудистая система скажет вам спасибо.
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