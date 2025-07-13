Всего стакан в день — сердце и кожа вас благодарят: почему томатный сок называют эликсиром молодости

Свежевыжатые соки ценятся за высокое содержание витаминов и минералов, хотя в них меньше клетчатки, чем в цельных фруктах и овощах. Несмотря на это, им стоит найти своё место в рационе — особенно томатному соку, который обладает мощным положительным воздействием на здоровье, особенно на сердечно-сосудистую систему. Расскажем, кому он особенно показан и как его правильно готовить.
Томатный сок — низкокалорийный (всего 17 ккал на 100 мл), но насыщенный полезными веществами напиток. Главная звезда в его составе — ликопин, мощный антиоксидант, который:
Борется со свободными радикалами и снижает окислительный стресс
Снижает риск развития рака простаты, желудка и поджелудочной железы
Улучшает кровообращение
Снижает вероятность инсульта и инфаркта
Кроме ликопина, сок богат:
Калием — регулирует давление и водно-солевой баланс
Витамином С — укрепляет иммунитет
Витамином К и кальцием — улучшают здоровье костей
Противовоспалительными веществами, замедляющими старение кожи и защищающими её от ультрафиолета
Интересно: при термической обработке (например, при варке) уровень ликопина в томатах увеличивается, поэтому томатный сок может быть даже полезнее, чем сырые томаты.
Томатный сок — напиток для всей семьи, но особенно:
Для людей с гипертонией и сердечно-сосудистыми заболеваниями
Для пожилых и женщин в период менопаузы (поддерживает костную ткань)
Для страдающих диабетом или инсулинорезистентностью
Для спортсменов и активных людей — восстанавливает водно-солевой баланс
Для всех, кто хочет похудеть — низкий гликемический индекс и малая калорийность
Однако стоит быть осторожными тем, кто страдает:
Аллергией на томаты
Желудочно-кишечными заболеваниями (особенно при гастрите, язвах, рефлюксе)
Проблемами с почками, особенно из-за содержания калия и щавелевой кислоты
Возьмите 3 крупных спелых помидора, вымойте и нарежьте
Проварите 15-20 минут
Перебейте в блендере до однородности
Приправьте по вкусу солью, перцем, розмарином или орегано
Добавьте ложку оливкового масла — оно улучшает усвоение ликопина
По желанию — зубчик чеснока для усиления антиоксидантного эффекта
Подавайте охлаждённым — особенно в жаркую погоду или после тренировки
Томатный сок — это больше, чем напиток. Это функциональная еда, способная укрепить сердце, улучшить обмен веществ, поддержать кожу и иммунитет, помочь в снижении веса и даже продлить молодость.
Если вы до сих пор обходили стороной этот красный эликсир здоровья — самое время это изменить. Добавьте томатный сок в свой рацион уже сегодня, и ваш организм скажет вам спасибо.
Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).
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