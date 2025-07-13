Всего стакан в день — сердце и кожа вас благодарят: почему томатный сок называют эликсиром молодости

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Еда

Свежевыжатые соки ценятся за высокое содержание витаминов и минералов, хотя в них меньше клетчатки, чем в цельных фруктах и овощах. Несмотря на это, им стоит найти своё место в рационе — особенно томатному соку, который обладает мощным положительным воздействием на здоровье, особенно на сердечно-сосудистую систему. Расскажем, кому он особенно показан и как его правильно готовить.

томатный сок
Фото: freepik by azerbaijan_stockers
томатный сок

Пищевая ценность и уникальные свойства томатного сока

Томатный сок — низкокалорийный (всего 17 ккал на 100 мл), но насыщенный полезными веществами напиток. Главная звезда в его составе — ликопин, мощный антиоксидант, который:

  • Борется со свободными радикалами и снижает окислительный стресс

  • Снижает риск развития рака простаты, желудка и поджелудочной железы

  • Улучшает кровообращение

  • Снижает вероятность инсульта и инфаркта

Кроме ликопина, сок богат:

  • Калием — регулирует давление и водно-солевой баланс

  • Витамином С — укрепляет иммунитет

  • Витамином К и кальцием — улучшают здоровье костей

  • Противовоспалительными веществами, замедляющими старение кожи и защищающими её от ультрафиолета

Интересно: при термической обработке (например, при варке) уровень ликопина в томатах увеличивается, поэтому томатный сок может быть даже полезнее, чем сырые томаты.

Кому полезен томатный сок

Томатный сок — напиток для всей семьи, но особенно:

  • Для людей с гипертонией и сердечно-сосудистыми заболеваниями

  • Для пожилых и женщин в период менопаузы (поддерживает костную ткань)

  • Для страдающих диабетом или инсулинорезистентностью

  • Для спортсменов и активных людей — восстанавливает водно-солевой баланс

  • Для всех, кто хочет похудеть — низкий гликемический индекс и малая калорийность

Однако стоит быть осторожными тем, кто страдает:

  • Аллергией на томаты

  • Желудочно-кишечными заболеваниями (особенно при гастрите, язвах, рефлюксе)

  • Проблемами с почками, особенно из-за содержания калия и щавелевой кислоты

Как приготовить томатный сок дома

Простой рецепт

  • Возьмите 3 крупных спелых помидора, вымойте и нарежьте

  • Проварите 15-20 минут

  • Перебейте в блендере до однородности

  • Приправьте по вкусу солью, перцем, розмарином или орегано

Секреты пользы

  • Добавьте ложку оливкового масла — оно улучшает усвоение ликопина

  • По желанию — зубчик чеснока для усиления антиоксидантного эффекта

  • Подавайте охлаждённым — особенно в жаркую погоду или после тренировки

Самый полезный сок в мире? Да, и это не миф

Томатный сок — это больше, чем напиток. Это функциональная еда, способная укрепить сердце, улучшить обмен веществ, поддержать кожу и иммунитет, помочь в снижении веса и даже продлить молодость.

Если вы до сих пор обходили стороной этот красный эликсир здоровья — самое время это изменить. Добавьте томатный сок в свой рацион уже сегодня, и ваш организм скажет вам спасибо.

Уточнения

Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae). 

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Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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