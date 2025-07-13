Всего стакан в день — сердце и кожа вас благодарят: почему томатный сок называют эликсиром молодости

Томатный сок может быть полезнее свежих помидоров — объяснение врачей

3:12 Your browser does not support the audio element. Еда

Свежевыжатые соки ценятся за высокое содержание витаминов и минералов, хотя в них меньше клетчатки, чем в цельных фруктах и овощах. Несмотря на это, им стоит найти своё место в рационе — особенно томатному соку, который обладает мощным положительным воздействием на здоровье, особенно на сердечно-сосудистую систему. Расскажем, кому он особенно показан и как его правильно готовить.

Фото: freepik by azerbaijan_stockers томатный сок

Пищевая ценность и уникальные свойства томатного сока

Томатный сок — низкокалорийный (всего 17 ккал на 100 мл), но насыщенный полезными веществами напиток. Главная звезда в его составе — ликопин, мощный антиоксидант, который:

Борется со свободными радикалами и снижает окислительный стресс

Снижает риск развития рака простаты, желудка и поджелудочной железы

Улучшает кровообращение

Снижает вероятность инсульта и инфаркта

Кроме ликопина, сок богат:

Калием — регулирует давление и водно-солевой баланс

Витамином С — укрепляет иммунитет

Витамином К и кальцием — улучшают здоровье костей

Противовоспалительными веществами, замедляющими старение кожи и защищающими её от ультрафиолета

Интересно: при термической обработке (например, при варке) уровень ликопина в томатах увеличивается, поэтому томатный сок может быть даже полезнее, чем сырые томаты.

Кому полезен томатный сок

Томатный сок — напиток для всей семьи, но особенно:

Для людей с гипертонией и сердечно-сосудистыми заболеваниями

Для пожилых и женщин в период менопаузы (поддерживает костную ткань)

Для страдающих диабетом или инсулинорезистентностью

Для спортсменов и активных людей — восстанавливает водно-солевой баланс

Для всех, кто хочет похудеть — низкий гликемический индекс и малая калорийность

Однако стоит быть осторожными тем, кто страдает:

Аллергией на томаты

Желудочно-кишечными заболеваниями (особенно при гастрите, язвах, рефлюксе)

Проблемами с почками, особенно из-за содержания калия и щавелевой кислоты

Как приготовить томатный сок дома

Простой рецепт

Возьмите 3 крупных спелых помидора, вымойте и нарежьте

Проварите 15-20 минут

Перебейте в блендере до однородности

Приправьте по вкусу солью, перцем, розмарином или орегано

Секреты пользы

Добавьте ложку оливкового масла — оно улучшает усвоение ликопина

По желанию — зубчик чеснока для усиления антиоксидантного эффекта

Подавайте охлаждённым — особенно в жаркую погоду или после тренировки

Самый полезный сок в мире? Да, и это не миф

Томатный сок — это больше, чем напиток. Это функциональная еда, способная укрепить сердце, улучшить обмен веществ, поддержать кожу и иммунитет, помочь в снижении веса и даже продлить молодость.

Если вы до сих пор обходили стороной этот красный эликсир здоровья — самое время это изменить. Добавьте томатный сок в свой рацион уже сегодня, и ваш организм скажет вам спасибо.

Уточнения

Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

