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Греки едят его ложками каждый день — и почти не болеют: мёд, который заменяет аптечку и косметику

Тимьяновый мёд: в чем уникальность греческого продукта?
2:35
Еда

Янтарный цвет, травяной аромат и характерная слегка пряная сладость делают его непревзойдённым. Неудивительно, что греки считают его одним из лучших сортов мёда и с удовольствием едят его каждый день.

Цветочный мёд
Фото: commons.wikimedia.org by AnnaMayak, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Цветочный мёд

Мы говорим о тимьяновом мёде — природном сокровище, которое не только вкусно, но и полезно. Чем он так выделяется? Расскажем подробнее.

Тимьяновый мёд — гордость греческих пчеловодов

Пчёлы собирают нектар с дикого тимьяна, который цветёт летом в горных районах Греции. Особенно славится регион Мани, где уникальные климатические условия — солнце, ветер с моря и чистый воздух — создают идеальные условия для производства мёда с богатым ароматом и уникальными свойствами.

Греки добавляют его в йогурты, маринады, соусы, выпечку — и просто едят ложками.

Чем полезен тимьяновый мёд

Этот мёд — настоящий природный иммуностимулятор. Он содержит:

  • Фенольные кислоты и флавоноиды — мощные антиоксиданты

  • Минералы: кальций, железо, марганец, медь, калий, фосфор, цинк

  • Витамины группы B

Польза для организма:

  • Укрепляет иммунитет

  • Улучшает пищеварение

  • Помогает при простуде и инфекциях горла

  • Защищает сердце и снижает давление

  • Обладает антисептическими свойствами — помогает заживлять раны

  • Улучшает состояние кожи при наружном применении

Кому стоит быть осторожным

  • Людям с диабетом — из-за содержания сахара

  • Детям до 1 года — противопоказан

  • Беременным — можно, но в умеренности

  • Не стоит нагревать выше 40°C — это уничтожит его полезные вещества

Как его использовать

Тимьяновый мёд универсален:

  • С йогуртом, орехами, фруктами

  • В маринадах и соусах

  • В выпечке и кашах

  • С жареным сыром (фета, халуми)

  • В масках для лица (с йогуртом и лимоном)

Король греческого мёда — в вашей ложке

Тимьяновый мёд — не просто сладость. Это целебный дар природы, сочетающий вкус, аромат и пользу. Он может стать неотъемлемой частью вашего ежедневного рациона — особенно в холодное время года.

Вы всё ещё покупаете обычный мёд в супермаркете? Попробуйте тимьяновый — и забудете про все остальные!

Если вы заботитесь о своём здоровье, иммунитете, пищеварении и коже — дайте этому мёду шанс. Греки едят его ложками — не зря.

Уточнения

Мёд — сладкий, густой, вязкий продукт, вырабатываемый пчёлами и некоторыми другими родственными насекомыми.

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Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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