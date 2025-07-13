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Выпечка без глютена, которая не разваливается и вкуснее, чем пшеничная: вся суть в одном ингредиенте

Амарантовая мука: выпечка, которая полезна для здоровья
3:07
Еда

Когда речь заходит о замене традиционной пшеничной муки, особенно для тех, кто страдает от аллергии или непереносимости глютена, на первый план выходит амарантовая мука — один из самых ценных даров природы. Это не просто модная альтернатива — это настоящая функциональная еда, которая сочетает богатый питательный состав с широким кулинарным потенциалом.

Мука
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Мука

Что такое амарантовая мука и почему она особенная

Амарант — древнее растение, известное ещё ацтекам и инкам. Сегодня его снова открывают для себя те, кто ищет чистые, безглютеновые и питательные продукты. Мука из амаранта обладает:

  • Высоким содержанием растительного белка с полным набором аминокислот

  • Богатством минералов — кальций, магний, железо, цинк, фосфор, калий, медь

  • Витаминной ценностью — витамины группы B, E, K

  • Отсутствием глютена — подходит для безглютеновой диеты

  • Большим количеством клетчатки, улучшающей пищеварение и метаболизм

Её рекомендуют диабетикам, аллергикам, веганам, спортсменам, людям с анемией и тем, кто хочет заботиться о здоровье, не жертвуя вкусом.

Как использовать амарантовую муку в кулинарии

  1. Оладьи, блины, лепёшки
    Идеальный старт — нежные блины и пышные оладьи с насыщенным, слегка ореховым вкусом. Смешайте муку с водой или растительным молоком, добавьте специи — и у вас сытный завтрак или лёгкий обед.
  2. Печенье и десерты
    Благодаря естественной мягкости, амарантовая мука идеально подходит для песочного и орехового печенья. Она придаёт выпечке приятную текстуру и не требует большого количества жира.
  3. Национальные блюда
    Амарантовая мука легко заменяет пшеничную или кукурузную в рецептах чапати, тортильи, эмпанадас, лаваша и других традиционных лепёшек. Попробуйте — и вкус вас удивит.
  4. Домашний хлеб
    Добавьте 20-30% амарантовой муки к пшеничной или ржаной — и получите более плотный, влажный, ореховый хлеб, который дольше сохраняет свежесть. Идеально с маслом, паштетами и супами. Комбинируйте и получайте максимум пользы

Для выпечки без глютена амарантовую муку лучше смешивать с другими:

  • Рисовая — для лёгкости

  • Тапиоковая — для эластичности

  • Мука из киноа — для белка и текстуры

Такое сочетание обеспечит отличные результаты даже в выпечке хлеба, пиццы или маффинов — без глютена, но с превосходным вкусом.

Почему стоит включить её в рацион

  • Улучшает пищеварение

  • Снижает уровень сахара и холестерина

  • Поддерживает мышцы, кости и иммунитет

  • Заряжает энергией

  • Подходит для всех — от аллергиков до спортсменов

Не бойтесь экспериментировать. Амарантовая мука — не просто замена, а шаг в сторону осознанного, разнообразного и полезного питания.

Уточнения

Мука́ — пищевой продукт, получаемый в результате перемалывания зёрен различных сельскохозяйственных культур, преимущественно злаковых (основную массу муки вырабатывают из пшеницы).

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Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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