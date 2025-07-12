Куриное мясо тает во рту, а аромат сводит с ума: рулетики, которые хочется готовить снова и снова

Если вы устали от однообразной куриной грудки и ищете способ удивить себя и близких чем-то новым, этот рецепт станет настоящим спасением. Сочные, ароматные куриные рулетики с сыром, чесноком и петрушкой легко готовятся, аппетитно выглядят и подойдут как для буднего ужина, так и для праздничного стола. Минимум хлопот — максимум вкуса!
Это блюдо объединяет всё, что мы любим: нежное мясо, насыщенную начинку, золотистый сыр и простую, но эффектную подачу. Такие рулетики легко адаптировать под свои предпочтения, добавив любимые специи, другие виды сыра или зелени. А результат всегда неизменно радует.
2 большие куриные грудки
соль, перец, молотая сладкая паприка — по вкусу
150 г тёртого сыра (моцарелла, гауда, эдам и т. д.)
5 зубчиков чеснока
2-3 ст. ложки свежей петрушки (можно добавить укроп или зелёный лук)
2 ст. ложки майонеза
1 ч. ложка горчицы (лучше дижонской)
1 ст. ложка оливкового масла
Подготовьте мясо.
Разрежьте каждую грудку вдоль на 2-3 тонких ломтика. Накройте пищевой плёнкой и аккуратно отбейте до равномерной толщины. Приправьте солью, перцем и паприкой.
Сделайте начинку.
Смешайте 100 г тёртого сыра с измельчённым чесноком и зеленью. В отдельной миске соедините майонез, горчицу и масло — получится соус.
Соберите рулетики.
Намажьте внутреннюю сторону куриных ломтиков соусом, выложите начинку и аккуратно сверните. При необходимости закрепите зубочистками.
Запекайте.
Выложите рулетики в смазанную маслом форму швом вниз. Смажьте сверху остатками соуса. Запекайте 25 минут при 200 °C.
Добавьте сыр.
Посыпьте рулеты оставшимся сыром и запекайте ещё 5 минут — до золотистой корочки.
Подавайте.
Дайте блюду немного "отдохнуть", снимите зубочистки и нарежьте рулеты. Подавайте с картофелем, рисом, салатом или любым любимым гарниром.
Используйте максимально тонкие куски курицы — так рулеты получатся аккуратными и хорошо пропечёнными.
Не бойтесь экспериментировать с начинкой: шпинат, зелёный лук, ветчина, базилик — всё уместно.
Хотите более лёгкий вариант? Замените майонез на йогурт.
Остатки отлично хранятся в холодильнике и легко разогреваются — вкус не теряется.
Этот рецепт — отличный способ разнообразить привычное меню и порадовать близких вкусным, ароматным и визуально красивым блюдом. Даже самые обычные ингредиенты могут заиграть по-новому, если подойти к ним с фантазией. Попробуйте — и вы убедитесь, насколько простая куриная грудка может быть по-настоящему праздничной.
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