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Куриное мясо тает во рту, а аромат сводит с ума: рулетики, которые хочется готовить снова и снова

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3:19
Еда

Если вы устали от однообразной куриной грудки и ищете способ удивить себя и близких чем-то новым, этот рецепт станет настоящим спасением. Сочные, ароматные куриные рулетики с сыром, чесноком и петрушкой легко готовятся, аппетитно выглядят и подойдут как для буднего ужина, так и для праздничного стола. Минимум хлопот — максимум вкуса!

Куриные рулетики с начинкой
Фото: freepik.com by timolina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Куриные рулетики с начинкой

Почему это стоит приготовить

Это блюдо объединяет всё, что мы любим: нежное мясо, насыщенную начинку, золотистый сыр и простую, но эффектную подачу. Такие рулетики легко адаптировать под свои предпочтения, добавив любимые специи, другие виды сыра или зелени. А результат всегда неизменно радует.

Что понадобится

Для курицы

  • 2 большие куриные грудки

  • соль, перец, молотая сладкая паприка — по вкусу

Для начинки

  • 150 г тёртого сыра (моцарелла, гауда, эдам и т. д.)

  • 5 зубчиков чеснока

  • 2-3 ст. ложки свежей петрушки (можно добавить укроп или зелёный лук)

Для соуса

  • 2 ст. ложки майонеза

  • 1 ч. ложка горчицы (лучше дижонской)

  • 1 ст. ложка оливкового масла

Пошаговый рецепт

  1. Подготовьте мясо.
    Разрежьте каждую грудку вдоль на 2-3 тонких ломтика. Накройте пищевой плёнкой и аккуратно отбейте до равномерной толщины. Приправьте солью, перцем и паприкой.

  2. Сделайте начинку.
    Смешайте 100 г тёртого сыра с измельчённым чесноком и зеленью. В отдельной миске соедините майонез, горчицу и масло — получится соус.

  3. Соберите рулетики.
    Намажьте внутреннюю сторону куриных ломтиков соусом, выложите начинку и аккуратно сверните. При необходимости закрепите зубочистками.

  4. Запекайте.
    Выложите рулетики в смазанную маслом форму швом вниз. Смажьте сверху остатками соуса. Запекайте 25 минут при 200 °C.

  5. Добавьте сыр.
    Посыпьте рулеты оставшимся сыром и запекайте ещё 5 минут — до золотистой корочки.

  6. Подавайте.
    Дайте блюду немного "отдохнуть", снимите зубочистки и нарежьте рулеты. Подавайте с картофелем, рисом, салатом или любым любимым гарниром.

Полезные советы

  • Используйте максимально тонкие куски курицы — так рулеты получатся аккуратными и хорошо пропечёнными.

  • Не бойтесь экспериментировать с начинкой: шпинат, зелёный лук, ветчина, базилик — всё уместно.

  • Хотите более лёгкий вариант? Замените майонез на йогурт.

  • Остатки отлично хранятся в холодильнике и легко разогреваются — вкус не теряется.

Этот рецепт — отличный способ разнообразить привычное меню и порадовать близких вкусным, ароматным и визуально красивым блюдом. Даже самые обычные ингредиенты могут заиграть по-новому, если подойти к ним с фантазией. Попробуйте — и вы убедитесь, насколько простая куриная грудка может быть по-настоящему праздничной.

Уточнения

Ку́рица или дома́шняя ку́рица (вид лат. Gallus gallus, подвид Gallus gallus domesticus, иногда — Gallus domesticus; самец — пету́х, птенцы — цыпля́та) — самая многочисленная и распространённая домашняя птица, а в XXI веке — самый многочисленный на Земле вид птиц.

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Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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