Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Что такое анаболизм и катаболизм: различия и влияние на метаболизм
Учёные рассказали, как собаки видят мир: цвета, движение и ночное зрение
Зачем мошенники просят оставить деньги в почтовом ящике — прокладываем путь к серьезной опасности
Почему копирование странностей укрепляет связь в сообществе шимпанзе
Процент работающих в отпуске растёт: что думают россияне
Под такую музыку провожают на тот свет! Шаляпин в ярости от поцелуя Киркорова и Бузовой
3 лучших масла для устранения пушистости волос: эффективные и доступные
Добавьте дрожжевой настой в воду — и балкон с пеларгониями превратится в цветущий рай
Юрий Лоза объяснил, как Янукович мог бы спасти Украину

Один стакан овсянки и два яйца — и на сковороде чудо: этот завтрак заменяет кашу, омлет и сырники

Рецепт самой вкусной овсянки, которую съедят за секунду
2:39
Еда

Завтрак не обязан быть скучным. Иногда, чтобы приготовить что-то действительно необычное и вкусное, достаточно самых простых ингредиентов. Один стакан овсянки, два яйца — и у вас на тарелке не просто каша, а полноценное, питательное и удивительно вкусное блюдо. Готовится за считанные минуты, а съедается ещё быстрее.

Овсяная вода и овсяные хлопья
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Овсяная вода и овсяные хлопья

Почему это стоит попробовать

Овсянка — привычный завтрак, но в этом рецепте она открывается с совершенно новой стороны. Вместо сладкой каши — нежный блин с расплавленным сыром, свежей зеленью и золотистой корочкой. Получается одновременно полезно, сытно и без грамма скуки. А главное — такой вариант оценят даже те, кто обычно овсянку не жалует.

Что понадобится

  • 1 стакан овсянки (любой — быстрого приготовления или классической)

  • 2 яйца

  • 250 мл молока (желательно комнатной температуры)

  • 30 г твёрдого сыра (чеддер, гауда, пармезан)

  • свежая зелень по вкусу (петрушка, укроп, зелёный лук)

  • соль — по вкусу

  • немного растительного масла для жарки

Как готовить

  1. Смешайте основу.
    В глубокой миске соедините овсянку, яйца и молоко. Перемешайте и оставьте на 5-10 минут, чтобы хлопья немного размякли.

  2. Добавьте вкус.
    Мелко нарежьте зелень, натрите сыр. Всыпьте всё в овсяную массу, посолите и ещё раз перемешайте.

  3. Обжарьте.
    Разогрейте сковороду с каплей масла. Вылейте овсяную смесь и аккуратно разровняйте. Готовьте под крышкой 3-4 минуты на среднем огне — до румяной корочки. Переверните, снимите крышку и жарьте ещё 2-3 минуты до полной готовности.

  4. Подача.
    Разрежьте на порционные кусочки и подавайте сразу — горячим и ароматным. Дополнительно можно добавить ложку сметаны, йогурта или любимый соус.

Почему это отличный выбор

Такой завтрак не просто вкусный — он насыщает, даёт заряд энергии и не требует ни особых продуктов, ни времени. Овсянка и яйца дают белок и клетчатку, сыр добавляет насыщенности, а зелень — аромат и свежесть. Идеально подходит для всей семьи, в том числе для тех, кто следит за питанием.

Это тот случай, когда из самых обычных продуктов рождается настоящее удовольствие. Попробуйте — и, скорее всего, этот рецепт прочно поселится в вашей утренней кулинарной рутине.

Уточнения

Овся́ная ка́ша (или овся́нка) — каша из овсяной крупы (дроблёной или недроблёной, плющеной, овсяных хлопьев или толокна).

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Сейчас читают
Поведение домашних кошек при охоте связано с инстинктами
Домашние животные
Поведение домашних кошек при охоте связано с инстинктами Аудио 
Названы 5 самых ядовитых рыб в водоёмах России
Домашние животные
Названы 5 самых ядовитых рыб в водоёмах России Аудио 
Галки атакуют людей и разоряют гнёзда других птиц
Домашние животные
Галки атакуют людей и разоряют гнёзда других птиц Аудио 
Популярное
Пять последних просьб кошки: как понять, что конец близок

Узнайте 5 знаков, которые могут свидетельствовать, что ваша кошка на пороге прощания. Поддержите ее в последние часы с любовью и заботой.

Как понять, что кошка умирает: ключевые физиологические симптомы
Рекордные кабаны: где были зафиксированы самые крупные особи в мире
Он весил, как слон: кабан-монстр, которого не утащила даже машина
Пока мы спали, на Марсе выросло нечто: от этого события даже у учёных мороз по коже
Этот нейтральный ответ может спасти вас от штрафа: водителям стоит его запомнить
Оптина пустынь: удивительные факты о святых старцах, о которых вы не знали Сергей Лебедев Рекламный фейерверк Трампа: как конфликты становятся частью шоу Юрий Бочаров Преимущества для России от признания Талибана: нюансы и возможности Любовь Степушова
Что означает постукивание по шлему: язык байкеров на дороге
Всё пошло не так после удара: Луна уходит от Земли, и никакая сила не способна её удержать
Мышь на подушке — это не любовь: почему коты приносят домой добычу
Мышь на подушке — это не любовь: почему коты приносят домой добычу
Последние материалы
Что такое анаболизм и катаболизм: различия и влияние на метаболизм
Учёные рассказали, как собаки видят мир: цвета, движение и ночное зрение
Зачем мошенники просят оставить деньги в почтовом ящике — прокладываем путь к серьезной опасности
Почему копирование странностей укрепляет связь в сообществе шимпанзе
Процент работающих в отпуске растёт: что думают россияне
Под такую музыку провожают на тот свет! Шаляпин в ярости от поцелуя Киркорова и Бузовой
3 лучших масла для устранения пушистости волос: эффективные и доступные
Добавьте дрожжевой настой в воду — и балкон с пеларгониями превратится в цветущий рай
Юрий Лоза объяснил, как Янукович мог бы спасти Украину
Врачи связывают вечернее питание с нарушениями сна у взрослых
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.