Один стакан овсянки и два яйца — и на сковороде чудо: этот завтрак заменяет кашу, омлет и сырники

Завтрак не обязан быть скучным. Иногда, чтобы приготовить что-то действительно необычное и вкусное, достаточно самых простых ингредиентов. Один стакан овсянки, два яйца — и у вас на тарелке не просто каша, а полноценное, питательное и удивительно вкусное блюдо. Готовится за считанные минуты, а съедается ещё быстрее.
Овсянка — привычный завтрак, но в этом рецепте она открывается с совершенно новой стороны. Вместо сладкой каши — нежный блин с расплавленным сыром, свежей зеленью и золотистой корочкой. Получается одновременно полезно, сытно и без грамма скуки. А главное — такой вариант оценят даже те, кто обычно овсянку не жалует.
1 стакан овсянки (любой — быстрого приготовления или классической)
2 яйца
250 мл молока (желательно комнатной температуры)
30 г твёрдого сыра (чеддер, гауда, пармезан)
свежая зелень по вкусу (петрушка, укроп, зелёный лук)
соль — по вкусу
немного растительного масла для жарки
Смешайте основу.
В глубокой миске соедините овсянку, яйца и молоко. Перемешайте и оставьте на 5-10 минут, чтобы хлопья немного размякли.
Добавьте вкус.
Мелко нарежьте зелень, натрите сыр. Всыпьте всё в овсяную массу, посолите и ещё раз перемешайте.
Обжарьте.
Разогрейте сковороду с каплей масла. Вылейте овсяную смесь и аккуратно разровняйте. Готовьте под крышкой 3-4 минуты на среднем огне — до румяной корочки. Переверните, снимите крышку и жарьте ещё 2-3 минуты до полной готовности.
Подача.
Разрежьте на порционные кусочки и подавайте сразу — горячим и ароматным. Дополнительно можно добавить ложку сметаны, йогурта или любимый соус.
Такой завтрак не просто вкусный — он насыщает, даёт заряд энергии и не требует ни особых продуктов, ни времени. Овсянка и яйца дают белок и клетчатку, сыр добавляет насыщенности, а зелень — аромат и свежесть. Идеально подходит для всей семьи, в том числе для тех, кто следит за питанием.
Это тот случай, когда из самых обычных продуктов рождается настоящее удовольствие. Попробуйте — и, скорее всего, этот рецепт прочно поселится в вашей утренней кулинарной рутине.
Овся́ная ка́ша (или овся́нка) — каша из овсяной крупы (дроблёной или недроблёной, плющеной, овсяных хлопьев или толокна).
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