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Ржаной хлеб из трёх ингредиентов: простейший рецепт, который даёт аромат, как у бабушки в деревне

Как испечь ржаной хлеб, который лучше магазинного
Еда

Ржаной хлеб — это не просто альтернатива пшеничному. Это насыщенный вкус, сытная текстура, невероятный аромат и хлеб, который остаётся свежим дольше обычного. Он богат клетчаткой и минералами, отлично насыщает и прекрасно сочетается практически с любым приёмом пищи. И самое приятное — приготовить его дома проще, чем кажется.

ржаной хлеб
Фото: freepik is licensed under public domain
ржаной хлеб

Почему ржаной хлеб стоит печь самому

Покупая ржаной хлеб в магазине, вы часто получаете лишь его "видимость": смеси, подсластители, дрожжи и минимальное количество ржаной муки. Домашний вариант выигрывает по всем параметрам — вы точно знаете, из чего он сделан, и контролируете вкус и структуру. А процесс, хоть и требует времени, вовсе не сложен.

С чего начать? Закваска — сердце хлеба

Настоящий ржаной хлеб чаще всего готовят на закваске, а не на дрожжах. Именно она даёт характерную кислинку, аромат и упругую корочку. Сделать её просто:

  • Смешайте ржаную муку и воду в равных частях

  • Храните в банке при комнатной температуре

  • Каждый день "подкармливайте" смесь новой порцией муки и воды

Через 4-6 дней закваска будет готова: появится пузырчатая структура и приятный кисловатый запах. Теперь можно начинать.

Как замесить тесто

Ингредиенты максимально просты:

  • Ржаная мука

  • Вода

  • Соль

  • Готовая закваска (или активные дрожжи, если вы предпочитаете упрощённый вариант)

Дополнительно можно добавить семена, тмин, кориандр или специальные хлебные специи — они придают хлебу глубину вкуса.

Ржаное тесто получается плотным и липким, оно не такое эластичное, как пшеничное — это нормально. Не пугайтесь, если оно выглядит "тяжёлым".

Сформируйте тесто и оставьте в тёплом месте на несколько часов до увеличения в объёме в 1,5-2 раза.

Выпечка: сколько и при какой температуре

Когда тесто подошло, переложите его в форму или на противень, выстеленный пергаментом. Поверхность можно смочить водой и посыпать семечками. Пока хлеб отдыхает, разогрейте духовку до 220 °C.

  • Выпекайте первые 15 минут при 220 °C

  • Затем снизьте температуру до 200 °C и выпекайте ещё 30-35 минут

  • Внутренняя температура готового хлеба должна достигать 98 °C

После выпечки обязательно остудите хлеб на решётке. Не разрезайте его сразу — он "дозревает" внутри. Чуть-чуть терпения, и вы получите идеально плотный, сочный и ароматный мякиш.

С чем есть и как хранить

Домашний ржаной хлеб хорош сам по себе — с маслом и солью. Но он также прекрасно сочетается с:

  • супами и борщом

  • мясной нарезкой и сырами

  • паштетами и брускеттами

  • сливочным сыром и овощами

Хлеб остаётся мягким и ароматным до 5 дней, если хранить его в полотенце или хлебнице. Никаких пакетов — пусть он дышит.

Ржаной хлеб — это аромат детства, вкус уюта и простой шаг к более осознанному питанию. Он не требует дорогих ингредиентов или особых навыков, только немного терпения и желания почувствовать себя настоящим домашним пекарем. Попробуйте — и вы удивитесь, насколько это просто и вкусно.

Уточнения

Хлеб — пищевой продукт, получаемый при выпечке теста, приготовленного как минимум из муки и воды, разрыхлённого пекарскими дрожжами или закваской.

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Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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