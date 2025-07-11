Этот летний салат превзошёл все ожидания: сливочность и аромат укропа — открытие из простых продуктов

Домашний салат из помидоров, огурцов и сливок: лучшее сочетание

3:13 Your browser does not support the audio element. Еда

Классический огуречный салат знают все. Он привычен, прост, и вроде бы с ним всё ясно. Но даже такие базовые блюда можно превратить в нечто особенное — стоит только немного поэкспериментировать с вкусами и текстурой. Представляем улучшенную версию летнего хита: сливочный огуречный салат с помидорами и укропом. Свежий, яркий, с мягкой пикантностью и приятной кислинкой — он легко впишется в любой обед или ужин и, возможно, навсегда заменит ваш прежний рецепт.

Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Салат

Почему именно этот салат

Огурец — это хруст. Помидор — сочность. Чеснок добавляет характер, а укроп завершает образ ароматом, который сразу вызывает воспоминания о лете. Всё это объединяется в нежной сметанной или йогуртовой заправке, которая делает салат не просто гарниром, а полноценной вкусовой историей.

Лёгкая сладость в заправке уравновешивает кислотность томатов и добавляет глубины — поэтому салат выходит гораздо интереснее классической кислой версии. Он универсален, моментально освежает и не требует экзотических ингредиентов.

Ингредиенты

1 крупный салатный огурец

2-3 спелых помидора

2 зубчика чеснока

3 ст. ложки сливок (от 16%) или густого йогурта

1 ст. ложка сахара

половина ч. л. молотого чёрного перца

соль — по вкусу

1 горсть свежего укропа

Как приготовить

Подготовьте овощи.

Вымойте огурец, при желании очистите от кожуры. Нарежьте тонкими кружочками или натрите на крупной тёрке. Слегка отожмите лишнюю жидкость. Помидоры нарежьте кубиками или ломтиками. Добавьте аромат.

Чеснок очистите и мелко нарежьте или пропустите через пресс. Укроп вымойте, обсушите и мелко нарубите. Всё сложите в миску. Сделайте заправку.

В отдельной ёмкости смешайте сметану или йогурт, сахар, соль и перец. Размешайте до однородности, чтобы растворить кристаллы. Соберите салат.

Полейте овощи заправкой и аккуратно перемешайте. Попробуйте — при необходимости добавьте соли или сахара. Дайте настояться.

Поставьте салат в холодильник хотя бы на 15-30 минут, чтобы вкус стал сбалансированным и выразительным.

С чем подавать

Этот салат — настоящий универсал. Он отлично подойдёт к мясу на гриле, жареной курице, котлетам, рыбным блюдам и даже к простому картофельному пюре. Он будет гармоничным аккомпанементом к барбекю, закускам на пикнике или лёгкому летнему ужину. А в жару — станет полноценным освежающим обедом.

В кулинарии важны не только рецепты, но и эмоции. Этот салат — простая, но изящная вариация привычного, которая дарит ощущение свежести, лета и лёгкости. Попробуйте один раз — и он наверняка станет постоянным гостем на вашем столе.

Уточнения

Огуре́ц обыкнове́нный или Огурец посевно́й (лат. Cucumis sativus), — однолетнее травянистое растение, вид рода Огурец (Cucumis) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), овощная культура.

