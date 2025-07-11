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Экзотический вкус с опасными последствиями: правда о фрукте, который приписывают борьбе с раком

Сметанное яблоко: чудо-фрукт или миф? Узнайте все о его противораковых свойствах
Еда

Фрукты по праву считаются важной частью здорового рациона. Они насыщают организм витаминами, клетчаткой и антиоксидантами, поддерживают иммунитет и улучшают пищеварение. Однако не все заявления о "чудодейственной" пользе фруктов соответствуют реальности. Один из таких примеров — сметанное яблоко, или гравиола, которому приписывают почти магические свойства, включая способность бороться с раковыми клетками.

Сметанное яблоко
Фото: Designed by Freepik by mrs.siwaporn, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Сметанное яблоко

Что такое сметанное яблоко

Плоды сметанного яблока известны также под названиями гуанабана или саусеп. Это крупные зелёные фрукты с мягкой белой мякотью, вкус которой напоминает одновременно ананас, клубнику и немного манго. Их можно есть сырыми или использовать для приготовления десертов, напитков, мороженого, кремов и муссов.

Растение родом из Центральной и Южной Америки, но популярность гравиолы в последние годы выросла и в Европе — во многом благодаря статьям о её возможной роли в лечении онкологических заболеваний.

Фрукт, который "убивает рак"

Именно так — в заголовках и постах в соцсетях — часто называют гравиолу. Первые сообщения о её антираковом потенциале появились несколько лет назад, и с тех пор она регулярно становится темой обсуждений в кругах сторонников альтернативной медицины.

Некоторые публикации указывают, что вытяжки из листьев и плодов гравиолы якобы способны блокировать рост опухолевых клеток. На сайтах можно найти упоминания о десятках научных статей, в которых изучались эти свойства.

Что говорит наука

Исследования действительно есть, и некоторые из них демонстрируют перспективные результаты — но только в лабораторных условиях или на животных. Нет ни одного достоверного клинического исследования, проведённого на людях, которое подтвердило бы эффективность сметанного яблока как лекарства от рака.

Организация "Демагог" упоминала о более чем 100 научных работах, в которых изучались биологически активные вещества гравиолы. Но даже они подчёркивают, что этого недостаточно для признания плода официальным лечебным средством.

Кроме того, в ряде исследований указано, что чрезмерное потребление гравиолы может вызвать побочные эффекты — в частности, неврологические нарушения, напоминающие болезнь Паркинсона, а также галлюцинации.

Другие свойства: есть ли польза

Помимо обсуждаемого онкологического эффекта, гравиолу исследуют и в других направлениях. Например, в одном из экспериментов на животных она показала способность снижать артериальное давление. Но снова — до подтверждения эффективности на людях говорить о пользе рано.

Важно помнить: если фрукт не признан медициной, не стоит делать его основой лечения. Натуральные продукты могут быть полезным дополнением к рациону, но не заменой проверенной терапии.

А стоит ли вообще пробовать

Сметанное яблоко — экзотический фрукт с ярким вкусом и богатым составом. В нём действительно много антиоксидантов, витаминов и биологически активных веществ. Однако, прежде чем вводить его в рацион, особенно в больших количествах, стоит проконсультироваться с врачом. Эффект от него может быть не только положительным, но и потенциально опасным при бесконтрольном употреблении. Наука всё ещё в процессе изучения, а значит, лучше относиться к гравиоле с интересом — но без иллюзий.

Уточнения

Смета́нное я́блоко или анно́на колю́чая (лат. Annona muricata) — дерево с широкими зелёными листьями, вид рода Аннона (Annona) семейства Анноновые (Annonaceae), ближайший родственник черимойи (Annona cherimola).

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Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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