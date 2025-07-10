Едят вместо курицы и не толстеют: почему осьминог стал любимым блюдом в Хорватии и Испании

Осьминог на кухне: 7 секретов приготовления, о которых вы не знали

4:11 Your browser does not support the audio element. Еда

Его жарят, запекают и варят. Он вкусен как в тёплом, так и в холодном виде — и именно поэтому осьминог стал неотъемлемой частью кухни многих средиземноморских стран. В то время как в Чехии морепродукты всё ещё воспринимаются как экзотика, в Хорватии и Испании осьминог — такая же повседневная еда, как у нас курица или свинина.

Фото: commons.wikimedia.org by Arnaud 25, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Бургер

Почему же он настолько популярен у южан и всё ещё настораживает многих в Центральной Европе? Ответ прост: предубеждение. А ведь осьминог не только вкусный, но и невероятно полезный.

Почему осьминога едят чаще, чем курицу

На побережье Хорватии или в любом испанском ресторане сложно найти меню без осьминога. Там его запекают с картофелем, специями и чесноком, готовят супы, салаты, горячие закуски и даже добавляют в пасту. В Далмации его традиционно тушат в глубокой сковороде с углями, в вине и ароматных травах — мясо получается мягким, сочным и насыщенным вкусом.

Интересно, что в странах Южной Европы осьминог часто поступает в продажу уже в замороженном виде. Это не упрощение, а технологический нюанс: заморозка помогает смягчить его волокнистую структуру. Поэтому его можно найти и в чешских супермаркетах — просто стоит обратить внимание.

Питательная ценность: максимум пользы, минимум калорий

Осьминог — настоящая находка для тех, кто хочет питаться вкусно и при этом правильно. В 100 граммах мяса всего 83 ккал, но при этом много белка и практически нет жира. Для сравнения: даже диетическая индейка содержит в два раза больше калорий. При этом мясо осьминога богато железом, цинком, калием, медью, магнием, кальцием и селеном.

Особое внимание стоит уделить витамину B12 — всего одна порция осьминога покрывает дневную потребность в нём более чем на 600%. А вместе с ним идут витамины A, C, E и вся группа B, поддерживающие обмен веществ, здоровье кожи и работу нервной системы.

Омега-3 жирные кислоты, содержащиеся в осьминоге, помогают сердцу и мозгу: снижают воспаление, регулируют холестерин и даже улучшают память и концентрацию. Таурин и другие антиоксиданты также укрепляют иммунитет и снижают риск онкологических заболеваний.

В чём подвох

Несмотря на все достоинства, у осьминога есть нюансы. Во-первых, как и любой морской моллюск, он может вызывать аллергические реакции. Во-вторых, содержит повышенное количество холестерина и натрия, а также — пусть и в минимальных дозах — тяжёлые металлы. Поэтому важно соблюдать меру и не употреблять его слишком часто.

Как правильно готовить

У осьминога нет костей, но его мясо может быть довольно жёстким, если его неправильно обработать. Сначала его нужно размягчить — например, ударить о твёрдую поверхность или заморозить. Затем тщательно очистить, удалить внутренности и промыть. После этого осьминог готов к варке, тушению или запеканию.

Варить осьминога нужно в несолёной воде (из-за высокого содержания натрия), на протяжении 40-90 минут в зависимости от размера. На гриле он получается особенно ароматным, а при жарке — с хрустящей корочкой. Внутри мясо становится белым, снаружи — розовато-фиолетовым, с мягкой, почти сливочной текстурой.

Что из него готовят

Осьминог — универсален. Его добавляют в салаты с лимонным соком и оливковым маслом, подают с картофелем, используют в тапас и супах. В Азии его жарят в темпуре, в Японии делают из него такояки — закуску из теста с кусочками мяса и овощей. В пасте, ризотто, с овощами или просто с ломтиком хлеба — он всегда уместен и вкусен.

Уточнения

Осьмино́ги или спру́товые (лат. Octōpoda, от др.-греч. ὀκτώ «восемь» и πούς «нога»), — самый известный отряд головоногих моллюсков.

