Бабушки знали, что готовят: забытый деликатес возвращается на столы — вкуснее колбасы и полезнее мяса

Говяжий язык: секреты его полезности, о которых вы не знали

3:26 Your browser does not support the audio element. Еда

Мясные субпродукты снова в центре внимания. Кто-то морщится при одном их упоминании, а кто-то с теплом вспоминает блюда из детства. Во времена наших бабушек и дедушек они были настоящими деликатесами. Сегодня, несмотря на то что их пищевая ценность подтверждена и наукой, и опытом поколений, они встречаются на столах всё реже.

Фото: Designed by Freepik by eanstudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Говяжий язык

Особое место среди них занимает говяжий язык — продукт, который когда-то был гордостью праздничных столов. Его подавали в соусе, запекали, тушили и фаршировали. Он считался изысканным блюдом и был частью национальных рецептов. Сегодня же многие воспринимают его с опаской — а зря.

Почему говяжий язык полезен

Говяжий язык — это не только мягкое, сочное мясо с насыщенным вкусом. Это источник важнейших питательных веществ. В 100 граммах продукта содержится около 280 ккал, 19 г белка и 22 г жиров. Причём этот белок легко усваивается и помогает в восстановлении тканей, особенно после физических нагрузок или болезней.

Коллаген, которым богат язык, необходим для здоровья суставов, кожи и соединительной ткани. Он поддерживает гибкость и эластичность, способствует восстановлению после травм, а также помогает бороться с возрастными изменениями.

Железо — ещё один важный элемент, особенно для женщин и людей с анемией. Оно участвует в кроветворении и помогает организму эффективно переносить кислород. Дополняют состав витамины группы B, которые улучшают работу мозга, поддерживают нервную систему и помогают справляться со стрессом.

Почему от него отказались

В Чехии говяжий язык никогда не был массовым продуктом. Его готовили в отдельных семьях, чаще всего в особых случаях. Сегодня же, несмотря на доступность, он встречается всё реже. Причина — в изменившихся пищевых привычках и предвзятом отношении к субпродуктам. Между тем, именно они — кладезь пользы, особенно в натуральном виде без добавок и лишнего жира.

Как его готовить

Говяжий язык — универсальный в кулинарии продукт. Он хорошо впитывает специи и ароматы, а потому позволяет экспериментировать с маринадами и соусами. Его можно варить, тушить, запекать, а после — подавать с горчицей, хреном или в подливе. Особенно вкусным он получается, если готовить его медленно, в течение нескольких часов.

Перед приготовлением язык обязательно очищают от плотной внешней оболочки. После этого он становится мягким, нежным и буквально тает во рту. Нарезанный тонкими ломтиками, он отлично подойдёт для бутербродов или мясной нарезки. А если добавить его в салат или тёплое блюдо — получится сытный и полезный обед.

Стоит ли попробовать

Да, хотя бы раз. Даже если раньше вы обходили говяжий язык стороной, стоит дать ему шанс. Он не только богат витаминами и микроэлементами, но и способен приятно удивить вкусом и текстурой. Особенно важно то, что в отличие от многих переработанных мясных продуктов, язык — это цельный, натуральный продукт без добавок и консервантов.

Уточнения

Язы́к — сложная знаковая система, естественно или искусственно созданная и соотносящая понятийное содержание и типовое звучание (написание).

