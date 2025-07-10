С дерева — прямо в организм: забытую ягоду, которая растёт под ногами, назвали бесплатной заменой аптечки

Шелковица: забытый суперфрут, который укрепит ваш иммунитет и поможет при анемии

4:19 Your browser does not support the audio element. Еда

Шелковица растёт практически на каждом шагу — в парках, у дорог, в дикой природе. В Чехии она встречается часто, но почему-то почти не попадает на стол. А ведь это не просто сладкий фрукт — это мощный природный источник витаминов, антиоксидантов и клетчатки. Белая, чёрная и красная шелковица — каждая из них заслуживает внимания, и сейчас вы узнаете почему.

Фото: commons.wikimedia.org by Eric Schmuttenmaer, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ шелковица

Где растёт и почему забыта

Шелковица (лат. Morus) — дерево из семейства тутовых, родом из Азии, где его культивируют тысячи лет. Особенно популярна она в Китае и Индии, а также в странах Средиземноморья и на Ближнем Востоке. В Европу, в том числе и в Чехию, шелковица попала вместе с разведением шелкопряда: её листья — единственный рацион гусениц, производящих натуральный шёлк.

Со временем шелковицу перестали использовать по прямому назначению, и она осталась в парках и садах — дикая, доступная, но при этом почти игнорируемая. Люди просто не знают, насколько она ценна. Хотя вырастить шелковицу можно без особых усилий даже у себя на участке, до сих пор о ней знают в основном ботаники и садоводы-энтузиасты.

Чем полезна шелковица

Несмотря на свою простоту, плоды шелковицы — это настоящая витаминная бомба. Они сладкие, сочные, ароматные, напоминают по форме ежевику, но с более мягкой текстурой. Особенно богаты они витамином С, железом, клетчаткой, а также антиоксидантами — то есть тем, что нужно каждому человеку в условиях современного ритма жизни.

Вот лишь часть полезных свойств шелковицы:

Укрепляет иммунитет. Витамин С в шелковице помогает бороться с инфекциями, ускоряет восстановление после болезней и укрепляет естественную защиту организма.

Полезна при анемии. Особенно в сушёном виде, ягоды богаты железом — жизненно важным элементом для кроветворения и профилактики усталости.

Содержит мощные антиоксиданты. Ресвератрол и полифенолы защищают клетки от старения и снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Стабилизирует уровень сахара. Листья шелковицы используют в традиционной медицине Азии для контроля глюкозы при диабете 2 типа. Они замедляют расщепление углеводов и предотвращают резкие скачки сахара.

Поддерживает пищеварение. Высокое содержание клетчатки нормализует работу кишечника, предотвращает запоры и помогает сохранять чувство сытости.

Укрепляет кости. Витамин K и кальций в составе поддерживают плотность костной ткани и снижают риск остеопороза.

Заботится о коже и нервах. Витамины группы B положительно влияют на нервную систему, обмен веществ, состояние волос, кожи и ногтей.

Как использовать шелковицу

Плоды шелковицы можно есть в свежем виде прямо с дерева — они сладкие и ароматные. Их сушат, чтобы добавлять в каши, мюсли или десерты. Из шелковицы получается вкусный домашний джем, а чай из её листьев — настоящий подарок для диабетиков. Ягоды добавляют в пироги, смузи и даже в салаты. Их удобно хранить в замороженном виде и использовать круглый год.

Шелковица — это один из тех продуктов, который легко получить бесплатно и без усилий, особенно в сезон. Однако именно из-за своей доступности она оказалась незаслуженно в тени более "модных" ягод вроде малины, голубики или годжи.

Почему стоит попробовать

Главная причина, по которой стоит обратить внимание на шелковицу — это её природная сила. При минимальных вложениях (а чаще всего — бесплатно) вы получаете не просто вкусную ягоду, а настоящую аптечку в природе. Она подходит детям, взрослым, пожилым, беременным и даже людям с хроническими заболеваниями. Просто добавьте её в рацион, и вы почувствуете разницу.

Уточнения

Шелковица также Ту́то́вник, тутовое дерево, тютина (лат. Morus), — род растений семейства Тутовые (Moraceae), состоящий из 17 видов листопадных деревьев, распространённых в тёплом умеренном и субтропических поясах Евразии, Африки и Северной Америки.

