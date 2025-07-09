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Такой заменой говядины диетологи в восторге: нежное мясо для тех, кто заботится о здоровье

Телятина vs говядина: что скрыто за этим демаршем на тарелке?
5:02
Еда

Польские свиные отбивные "сабле" — вещь безусловно культовая, но иногда хочется чего-то менее тяжёлого. Отличной альтернативой может стать телятина — нежная, диетическая и очень питательная. Она уступает в цене курице или свинине, но с лихвой компенсирует это высокой пищевой ценностью и пользой для организма.

Мясо на гриле
Фото: commons.wikimedia.org by 김태경, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Мясо на гриле

Мясо без антибиотиков, лучше говядины. Отбивные очень вкусные — нежные, как перышко.

Почему телятина лучше

Телятина — это не просто ещё один вид мяса. Это — один из самых полезных белковых продуктов. В ней меньше жира, чем в говядине и свинине, зато больше белка. А значит — это идеальная пища для восстановления тканей, поддержки иммунной системы и здоровья мышц. Порция в 100 граммов даёт около 172 ккал, тогда как аналогичный кусок говядины тянет уже на 250 ккал, а свинина и курица — около 240.

Хотя стоит телятина немало — 50-70 злотых за килограмм — её стоит включить в рацион хотя бы время от времени. Особенно — детям и пожилым людям: она легко усваивается, имеет тонкий вкус и не перегружает пищеварение.

В чём разница между телятиной и говядиной

Многие до сих пор не уверены: чем же отличается телятина от говядины, кроме цены? Прежде всего, возрастом животного. Телятина — это мясо телят возрастом до года, чаще всего до 8-12 месяцев. Говядина — мясо взрослых коров. Это различие влияет и на вкус, и на текстуру.

  • Телятина - светлая, мягкая, почти тает во рту, с нежным и тонким вкусом.

  • Говядина - тёмная, более плотная и с ярко выраженным мясным вкусом.

Телятина считается диетическим мясом: в ней меньше жира и холестерина, но при этом много белка и железа. В говядине — больше коллагена и гемового железа, которое хорошо усваивается. Оба вида полезны, но телятина — выбор для тех, кто следит за фигурой и уровнем холестерина.

Для кого телятина особенно полезна

Этот вид мяса стоит есть всем, кто ограничивает потребление насыщенных жиров. Он идеален для людей с чувствительным пищеварением, проблемами с ЖКТ и риском сердечно-сосудистых заболеваний. Витамины группы B, цинк и железо в составе поддерживают нервную систему, иммунитет и обеспечивают кислородом клетки.

Что можно приготовить из телятины

Мясо без антибиотиков, лучше говядины. Отбивные очень вкусные — нежные, как перышко.

Телятина универсальна: её можно жарить, тушить, варить, запекать или готовить на гриле. Для детей подойдут фрикадельки с укропным соусом — нежно и легко. В супах телятина добавит белка и сделает их сытнее. Гуляш или рагу с этим мясом будут не только вкусными, но и не перегрузят желудок.

В разных странах телятина давно занимает почётное место:

  • Чехия: тушёная с овощами телятина, отбивные с костью, жаркое с травами.

  • Италия: оссобуко по-милански, сальтимбокка алла романа с шалфеем и ветчиной.

  • Франция: бланкет де веау — рагу в сливочном соусе.

  • Австрия: венский шницель — золотистый, тонкий, хрустящий.

Как приготовить телячьи отбивные: пошаговый рецепт

Ингредиенты

  • 2 телячьи отбивные по 200 г

  • 2 яйца

  • 100 г пшеничной муки

  • 50 г сливочного масла (82%)

  • растительное масло

  • соль и перец

Мясо без антибиотиков, лучше говядины. Отбивные очень вкусные — нежные, как перышко.

Приготовление

  1. Если вы покупаете целую ногу или кусок, нарежьте два куска и отбейте через плёнку до тонких пластов. Или купите уже готовые.

  2. Посолите и поперчите каждый кусок.

  3. В одной миске взбейте яйца. Насыпьте муку и сухари на отдельные тарелки.

  4. Растопите масло и добавьте немного растительного — достаточно, чтобы покрыть дно сковороды.

  5. Обваляйте мясо в муке, затем в яйце и в сухарях. Жарьте до румяной корочки, примерно по 3-5 минут с каждой стороны.

  6. Подавайте с картофелем, салатом или лёгким гарниром.

Если вы давно хотели внести изменения в свой рацион, начните с малого — замените привычное мясо на телятину хотя бы пару раз в месяц. Это не просто вкусное решение — это вклад в здоровье, который со временем окупается хорошим самочувствием, лёгкостью в теле и уверенностью в том, что вы действительно заботитесь о себе.

Уточнения

Говя́дина говяжье мясо — мясо домашних коров, быков и волов (подсемейства Бычьи). 

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Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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