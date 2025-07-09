Повар в ресторане обзавидуется: бургер, который взорвет вкусовые рецепторы и сломает стереотипы

Любите бургеры, но хотите питаться вкусно и полезно? Домашний чикенбургер — отличный выбор для тех, кто следит за здоровьем и не готов отказываться от любимых блюд фастфуда. Этот рецепт поможет быстро и просто приготовить сочный и ароматный бургер из куриного филе с свежими овощами и соусом, который понравится всей семье.
Фото: Wikipedia by Dallaire8888, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Фаст фуд бургер
Ингредиенты
Куриное филе — 250 г
Салат айсберг — 4 листа (около 56 г)
Помидор — 1 шт. (около 90 г)
Красный лук — 0,5 шт. (37,5 г)
Специи — по вкусу
Растительное масло — 1 ст. л. (17 г)
Соус для бургеров — 4 ст. л. (100 г)
Приготовление
Нарежьте куриное филе тонкими ломтиками, посолите, поперчите и добавьте ваши любимые специи. Отбейте мясо, чтобы оно стало мягче.
Разогрейте растительное масло на сковороде и обжарьте курицу по 5 минут с каждой стороны до готовности.
Нарежьте помидор кольцами, подготовьте соус для бургеров в отдельной миске.
Разделите булочку пополам. На нижнюю половинку нанесите соус, выложите лист салата, затем помидор и обжаренную курицу.
Красный лук нарежьте любым удобным способом и выложите поверх курицы.
Накройте бургер верхней частью булочки и прогрейте в микроволновке 20 секунд для лучшего вкуса. Приятного аппетита!
Уточнения
Фастфу́д — питание с уменьшенным временем приготовления и употребления пищи с упрощёнными или упразднёнными столовыми приборами или вне стола.