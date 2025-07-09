Повар в ресторане обзавидуется: бургер, который взорвет вкусовые рецепторы и сломает стереотипы

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Рецепт домашнего чикенбургера с куриным филе, салатом и соусом
1:40
Еда

Любите бургеры, но хотите питаться вкусно и полезно? Домашний чикенбургер — отличный выбор для тех, кто следит за здоровьем и не готов отказываться от любимых блюд фастфуда. Этот рецепт поможет быстро и просто приготовить сочный и ароматный бургер из куриного филе с свежими овощами и соусом, который понравится всей семье.

Фаст фуд бургер
Фото: Wikipedia by Dallaire8888, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Фаст фуд бургер

Ингредиенты

  • Куриное филе — 250 г
  • Салат айсберг — 4 листа (около 56 г)
  • Помидор — 1 шт. (около 90 г)
  • Красный лук — 0,5 шт. (37,5 г)
  • Специи — по вкусу
  • Растительное масло — 1 ст. л. (17 г)
  • Соус для бургеров — 4 ст. л. (100 г)

Приготовление

  1. Нарежьте куриное филе тонкими ломтиками, посолите, поперчите и добавьте ваши любимые специи. Отбейте мясо, чтобы оно стало мягче.
  2. Разогрейте растительное масло на сковороде и обжарьте курицу по 5 минут с каждой стороны до готовности.
  3. Нарежьте помидор кольцами, подготовьте соус для бургеров в отдельной миске.
  4. Разделите булочку пополам. На нижнюю половинку нанесите соус, выложите лист салата, затем помидор и обжаренную курицу.
  5. Красный лук нарежьте любым удобным способом и выложите поверх курицы.
  6. Накройте бургер верхней частью булочки и прогрейте в микроволновке 20 секунд для лучшего вкуса. Приятного аппетита!

Уточнения

Фастфу́д питание с уменьшенным временем приготовления и употребления пищи с упрощёнными или упразднёнными столовыми приборами или вне стола.

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Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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