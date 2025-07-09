Повар в ресторане обзавидуется: бургер, который взорвет вкусовые рецепторы и сломает стереотипы

Рецепт домашнего чикенбургера с куриным филе, салатом и соусом

1:40 Your browser does not support the audio element. Еда

Любите бургеры, но хотите питаться вкусно и полезно? Домашний чикенбургер — отличный выбор для тех, кто следит за здоровьем и не готов отказываться от любимых блюд фастфуда. Этот рецепт поможет быстро и просто приготовить сочный и ароматный бургер из куриного филе с свежими овощами и соусом, который понравится всей семье.

Фото: Wikipedia by Dallaire8888, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Фаст фуд бургер

Ингредиенты

Куриное филе — 250 г

Салат айсберг — 4 листа (около 56 г)

Помидор — 1 шт. (около 90 г)

Красный лук — 0,5 шт. (37,5 г)

Специи — по вкусу

Растительное масло — 1 ст. л. (17 г)

Соус для бургеров — 4 ст. л. (100 г)

Приготовление

Нарежьте куриное филе тонкими ломтиками, посолите, поперчите и добавьте ваши любимые специи. Отбейте мясо, чтобы оно стало мягче. Разогрейте растительное масло на сковороде и обжарьте курицу по 5 минут с каждой стороны до готовности. Нарежьте помидор кольцами, подготовьте соус для бургеров в отдельной миске. Разделите булочку пополам. На нижнюю половинку нанесите соус, выложите лист салата, затем помидор и обжаренную курицу. Красный лук нарежьте любым удобным способом и выложите поверх курицы. Накройте бургер верхней частью булочки и прогрейте в микроволновке 20 секунд для лучшего вкуса. Приятного аппетита!

Уточнения

Фастфу́д — питание с уменьшенным временем приготовления и употребления пищи с упрощёнными или упразднёнными столовыми приборами или вне стола.

