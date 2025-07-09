Когда некуда девать клубнику: рецепт тирамису, который спасет ягоды и удивит вкусом — летний хит

Клубничное тирамису: рецепт легкого десерта со свежей клубникой

2:35 Your browser does not support the audio element. Еда

Если классический тирамису с кофе кажется уже привычным, попробуйте летом клубничный вариант — легкий, ароматный и невероятно вкусный. Магазинные ягоды для этого рецепта не подойдут, поэтому, если у вас есть дача или доступ к свежей клубнике — не упускайте шанс порадовать себя и близких настоящим десертом.

Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Тирамису с клубникой

Приготовление занимает около 45 минут активной работы, а после двух часов в холодильнике вы получите нежный десерт, который долго будет радовать вкусом. Это классическое блюдо итальянской кухни подойдет для обеда, ужина, детского праздника, романтического ужина и многих других случаев.

Ингредиенты

Клубника — 500 г + ягоды для украшения

Сахар — 210 г

Печенье савоярди — 16 шт.

Маскарпоне — 200-250 г

Яйца — 3 шт.

Очищенные фисташки — 50 г

Приготовление

Клубнику переберите, промойте и хорошо обсушите на бумажных полотенцах. Удалите плодоножки и веточки. Поместите ягоды в блендер, добавьте 150 г сахара и взбейте до пюре. Можно протереть через мелкое сито, чтобы убрать семечки. Отделите белки от желтков. Желтки взбейте с 50 г сахара до пышной светлой массы, добавьте маскарпоне и перемешайте. В другой емкости взбейте белки до крепкой пены, постепенно добавляя оставшийся сахар. Аккуратно соедините с кремом из маскарпоне и желтков. В прозрачную форму уложите половину печенья, сверху вылейте половину клубничного пюре и распределите половину крема. Повторите слои: печенье, пюре, крем. Разровняйте поверхность, накройте пищевой пленкой и уберите в холодильник на 2,5 часа. Фисташки крупно порубите. Перед подачей достаньте десерт из холодильника, дайте постоять 15 минут, украсьте фисташками и свежей клубникой.

Полезный совет

Если хотите сделать крем более нежным, используйте только желтки, взбитые с сахаром на водяной бане. А оставшиеся белки превратите в легкую итальянскую меренгу — взбейте их с кипящим сахарным сиропом. Кстати: если десерт не для детей, добавьте в клубничное пюре столовую ложку ликера, рома или коньяка для яркости вкуса.

Уточнения

Тирамису́ — итальянский многослойный десерт, в состав которого входят сыр маскарпоне, кофе (обычно эспрессо), куриные яйца, сахар и печенье савоярди.

