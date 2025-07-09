Когда некуда девать клубнику: рецепт тирамису, который спасет ягоды и удивит вкусом — летний хит

Если классический тирамису с кофе кажется уже привычным, попробуйте летом клубничный вариант — легкий, ароматный и невероятно вкусный. Магазинные ягоды для этого рецепта не подойдут, поэтому, если у вас есть дача или доступ к свежей клубнике — не упускайте шанс порадовать себя и близких настоящим десертом.
Приготовление занимает около 45 минут активной работы, а после двух часов в холодильнике вы получите нежный десерт, который долго будет радовать вкусом. Это классическое блюдо итальянской кухни подойдет для обеда, ужина, детского праздника, романтического ужина и многих других случаев.
Если хотите сделать крем более нежным, используйте только желтки, взбитые с сахаром на водяной бане. А оставшиеся белки превратите в легкую итальянскую меренгу — взбейте их с кипящим сахарным сиропом. Кстати: если десерт не для детей, добавьте в клубничное пюре столовую ложку ликера, рома или коньяка для яркости вкуса.
Тирамису́ — итальянский многослойный десерт, в состав которого входят сыр маскарпоне, кофе (обычно эспрессо), куриные яйца, сахар и печенье савоярди.
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