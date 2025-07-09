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Кабачки в холодильнике? Не думайте — готовьте эти оладьи: вкусно, быстро, сытно

Какие кабачки выбрать для оладий и как подготовить их к жарке
3:32
Еда

Кабачковые оладьи — это идеальный летний рецепт: нежные, вкусные, готовятся из самых простых продуктов и не требуют особых усилий. Особенно хороши такие оладьи в разгар сезона, когда кабачки повсюду — на рынках, в магазинах и на дачах.

Кабачковые оладьи
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Кабачковые оладьи

Блюдо нравится всей семье: взрослые оценят его лёгкость, а дети — мягкий вкус и аппетитную корочку. А ещё его можно разнообразить, добавляя любимые ингредиенты: от зелени до сыра.

Что понадобится

Рассчитано примерно на 4 порции:

  • кабачки — 500 г

  • яйцо — 1 шт.

  • пшеничная мука — 3 столовые ложки

  • соль — по вкусу

  • растительное масло — 2 столовые ложки (для жарки)

Эти ингредиенты есть почти в любом холодильнике, что делает рецепт особенно удобным для спонтанного приготовления.

Подготовка кабачков

Кабачки промойте и обсушите. Молодые — просто отрежьте кончики и удалите пятнышки, если есть. Старые — лучше очистить от толстой кожуры и убрать семечки.

Овощи натирают на крупной тёрке. Затем массу нужно отжать руками, чтобы убрать лишнюю жидкость. Это важный момент — из-за избытка влаги тесто получится слишком жидким и будет плохо держать форму на сковороде.

Как замешивать тесто

В отжатые кабачки добавьте яйцо и немного соли. Постепенно всыпайте муку, каждый раз хорошо перемешивая. Мука должна разойтись без комков, масса получится вязкой, но не густой.

Иногда нужно чуть больше муки — всё зависит от сочности кабачков. Если они "суховатые", указанного количества достаточно. Консистенция теста — главное, ориентируйтесь именно на неё.

Жарим правильно

Разогрейте сковороду и смажьте растительным маслом. Лучше использовать антипригарную — она требует минимум масла и не даёт оладьям пригорать.

Выкладывайте тесто ложкой, формируя аккуратные лепёшки. Слишком толстыми делать не стоит — внутри они могут остаться сырыми. Обжаривайте до румяной корочки с каждой стороны.

Если перевернуть сложно — тесто слишком жидкое. Добавьте чуть муки и снова попробуйте. Удобно сначала обжарить одну-две оладьи, чтобы "настроить" рецепт под конкретные условия.

Подача и варианты

Оладьи особенно вкусны горячими, со сметаной, йогуртом или чесночным соусом. Можно украсить свежей зеленью или добавить сверху тёртый сыр.

Тёртые на мелкой тёрке кабачки сделают текстуру более нежной. Попробуйте добавить к ним немного моркови, картофеля или лука — получится интересное сочетание. Подойдут и ароматные добавки: чеснок, свежий укроп или петрушка.

Для сладкой версии — яблоко и изюм. А если замешать тесто на кефире, оладьи станут особенно пышными — детям такое нравится больше всего.

Несколько практических советов

Муку выбирайте обычную пшеничную — но не забывайте, что её может понадобиться чуть больше или меньше. Всегда ориентируйтесь по плотности теста.

Выбирайте масло с высокой температурой дымления — это поможет избежать неприятного запаха и вредных веществ при жарке. То же касается и сковороды: хорошее покрытие избавит от лишнего жира и облегчит процесс.

Уточнения

Кабачо́к — кустовая разновидность тыквы обыкновенной с продолговатыми плодами, без плетей.

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Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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