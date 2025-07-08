Скандал на свадьбе: как сестра невесты покинула праздник из-за трапезы для полных

32-летняя сестра невесты, женщина с пышными формами, обратилась к интернет-сообществу, задаваясь вопросом, не была ли ее реакция слишком бурной, когда она покинула свадьбу сестры, поняв, что ее посадили за стол, предназначенный для гостей, страдающих от лишнего веса.
"Я подошла к своему столику… и, клянусь, на маленькой табличке было написано "Следящие за своим весом". Я подумала, что, возможно, неправильно прочитала, но нет. Я огляделась и поняла, что все за столом — люди с пышными формами, — добавила она. — Все до единого".
Вместо того чтобы извиниться за коварную рассадку гостей, невеста ответила так:
"Я просто подумала, что тебе будет комфортнее среди таких же, как ты. Это же бодипозитив".
Обиженная выходкой сестры 32-летняя девушка в слезах покинула свадьбу, пишет nypost.
"Как можно считать позитивным то, что все полные люди сидят за одним столом? — задалась вопросом пострадавшая. — Это больше похоже на "Спрячьте толстых гостей в углу, чтобы они не портили эстетику"".
Но пользователи в соцсети сразу же отреагировали:
"Это было невероятно грубо. У вас есть все основания для возмущения. Свадьба — время единения, а не повод для чувства разобщенности".
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