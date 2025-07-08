Скандал на свадьбе: как сестра невесты покинула праздник из-за трапезы для полных

Невеста обидела свою сестру на свадьбе: столик с блюдами для полных

32-летняя сестра невесты, женщина с пышными формами, обратилась к интернет-сообществу, задаваясь вопросом, не была ли ее реакция слишком бурной, когда она покинула свадьбу сестры, поняв, что ее посадили за стол, предназначенный для гостей, страдающих от лишнего веса.

Фото: chadgpt is licensed under Free More info свадебный стол

"Я подошла к своему столику… и, клянусь, на маленькой табличке было написано "Следящие за своим весом". Я подумала, что, возможно, неправильно прочитала, но нет. Я огляделась и поняла, что все за столом — люди с пышными формами, — добавила она. — Все до единого".

Вместо того чтобы извиниться за коварную рассадку гостей, невеста ответила так:

"Я просто подумала, что тебе будет комфортнее среди таких же, как ты. Это же бодипозитив".

Обиженная выходкой сестры 32-летняя девушка в слезах покинула свадьбу, пишет nypost.

"Как можно считать позитивным то, что все полные люди сидят за одним столом? — задалась вопросом пострадавшая. — Это больше похоже на "Спрячьте толстых гостей в углу, чтобы они не портили эстетику"".

Но пользователи в соцсети сразу же отреагировали:

"Это было невероятно грубо. У вас есть все основания для возмущения. Свадьба — время единения, а не повод для чувства разобщенности".

Уточнения

Приём пи́щи (тра́пеза) — непосредственно процесс принятия готовой пищи человеком, совершаемый в определённый период времени, обычно несколько раз в сутки.

