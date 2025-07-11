Хрустящие, как огурчики: кабачки по рецепту из 90-х возвращаются в моду

Эти маринованные кабачки — настоящая находка для любителей простых, но ароматных заготовок. Зимой, когда так не хватает ярких вкусов, открываешь баночку — и вся кухня наполняется летним ароматом чеснока, укропа и эстрагона.
Без варки, без возни — и с отличным результатом: овощи остаются хрустящими, пряный маринад приятно щекочет язык, а благодаря горчице и уксусу всё отлично хранится при комнатной температуре.
Кабачки — 850 г
Лук репчатый — 1 шт.
Соль — 80 г
Чеснок — 3 зубчика
Укроп свежий — 10 г
Колотый лёд — по вкусу
Для маринада:
Уксус 3% — 250 мл
Сахар — 200 г
Горчичный порошок — 1 ст. л.
Эстрагон (сушёный тархун) — 1,5 ст. л.
Шаг 1.
Нарежьте молодые кабачки кружками толщиной 5-7 мм. Если овощи зрелее — снимите кожуру, удалите грубые семена и нарежьте ломтиками 3-5 мм.
Шаг 2.
Лук нарежьте кольцами или полукольцами. Чеснок — вдоль на 3-4 части.
Шаг 3.
Смешайте лук и чеснок с 1 ч. л. соли и кубиками льда. Отставьте. В кабачки всыпьте оставшуюся соль и тоже добавьте лёд.
Шаг 4.
Оставьте овощи на 3 часа при комнатной температуре. За это время простерилизуйте банки, а крышки прокипятите.
Шаг 5.
Слейте сок с лука и чеснока, выложите их на дно банок вместе с веточками укропа. Слейте жидкость с кабачков и утрамбуйте их сверху.
Шаг 6.
Сделайте маринад: доведите до кипения уксус, добавьте сахар, горчицу и эстрагон. Варите, пока сахар не растворится.
Шаг 7.
Горячим маринадом залейте овощи в банках. Закройте крышками, переверните вверх дном и укутайте до утра.
Шаг 8.
Храните в тёмном месте. Пробовать лучше через месяц — вкус станет насыщенным и сбалансированным.
Кабачо́к (уменьш. от укр. кабак, «тыква», из тюркских языков) — кустовая разновидность тыквы обыкновенной с продолговатыми плодами, без плетей.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
В Средиземном море акулы встречаются повсеместно, но Чёрное море они игнорируют. Разбираемся, какие факторы отпугивают морских хищников от этого региона.