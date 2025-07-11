Хрустящие, как огурчики: кабачки по рецепту из 90-х возвращаются в моду

Назван простой способ заготовки кабачков с горчицей без стерилизации

2:26 Your browser does not support the audio element. Еда

Эти маринованные кабачки — настоящая находка для любителей простых, но ароматных заготовок. Зимой, когда так не хватает ярких вкусов, открываешь баночку — и вся кухня наполняется летним ароматом чеснока, укропа и эстрагона.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Кабачки

Без варки, без возни — и с отличным результатом: овощи остаются хрустящими, пряный маринад приятно щекочет язык, а благодаря горчице и уксусу всё отлично хранится при комнатной температуре.

Ингредиенты на 8 порций:

Кабачки — 850 г

Лук репчатый — 1 шт.

Соль — 80 г

Чеснок — 3 зубчика

Укроп свежий — 10 г

Колотый лёд — по вкусу

Для маринада:

Уксус 3% — 250 мл

Сахар — 200 г

Горчичный порошок — 1 ст. л.

Эстрагон (сушёный тархун) — 1,5 ст. л.

Приготовление:

Шаг 1.

Нарежьте молодые кабачки кружками толщиной 5-7 мм. Если овощи зрелее — снимите кожуру, удалите грубые семена и нарежьте ломтиками 3-5 мм.

Шаг 2.

Лук нарежьте кольцами или полукольцами. Чеснок — вдоль на 3-4 части.

Шаг 3.

Смешайте лук и чеснок с 1 ч. л. соли и кубиками льда. Отставьте. В кабачки всыпьте оставшуюся соль и тоже добавьте лёд.

Шаг 4.

Оставьте овощи на 3 часа при комнатной температуре. За это время простерилизуйте банки, а крышки прокипятите.

Шаг 5.

Слейте сок с лука и чеснока, выложите их на дно банок вместе с веточками укропа. Слейте жидкость с кабачков и утрамбуйте их сверху.

Шаг 6.

Сделайте маринад: доведите до кипения уксус, добавьте сахар, горчицу и эстрагон. Варите, пока сахар не растворится.

Шаг 7.

Горячим маринадом залейте овощи в банках. Закройте крышками, переверните вверх дном и укутайте до утра.

Шаг 8.

Храните в тёмном месте. Пробовать лучше через месяц — вкус станет насыщенным и сбалансированным.

Уточнения

Кабачо́к (уменьш. от укр. кабак, «тыква», из тюркских языков) — кустовая разновидность тыквы обыкновенной с продолговатыми плодами, без плетей.

