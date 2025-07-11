Два ингредиента и никакой выпечки: этот чизкейк становится хитом с первого кусочка

Сгущёнка, печенье и сливочный сыр: чизкейк без духовки за 15 минут

1:59 Your browser does not support the audio element. Еда

Неужели торт без яиц, муки и духовки вообще возможен? А если на его приготовление уйдёт всего 15 минут? Звучит как кулинарное волшебство, но именно так и готовится один из самых нежных десертов — чизкейк без выпечки. Этот кремовый торт не требует ни усилий, ни сложных ингредиентов, зато впечатляет вкусом и внешним видом.

Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Пирог с клубникой

База: крошка и масло

Для основы понадобится всего два компонента:

200 г песочного печенья,

80 г растопленного сливочного масла.

Разомните печенье в крошку, смешайте с маслом и утрамбуйте в форму. Уберите в холодильник — пока вы занимаетесь кремом, основа застынет.

Начинка — два ингредиента

В крем пойдут:

400 г сливочного сыра,

1 банка сгущённого молока.

Сыр взбейте до мягкости и постепенно влейте сгущёнку. Получится гладкая, блестящая масса с идеальной текстурой. Выложите её на основу, аккуратно разровняйте и снова отправьте в холодильник на 4 часа. Если время поджимает — хватит 40 минут в морозилке.

Детали, которые делают торт особенным

Хотите удивить гостей или просто добавить оригинальности?

Вмешайте цедру лимона или ваниль - вкус станет ярче.

Разделите крем на части: в одну добавьте какао, в другую ягодное пюре — и выкладывайте слоями. Получится мраморный эффект, который выглядит по-настоящему празднично.

Украшение и подача

Перед подачей:

проведите ножом по краю формы — чизкейк легко отделится,

украсьте его ягодами, карамелью, шоколадом или орехами ,

используйте горячий нож для нарезки — кусочки получатся идеально ровными.

Этот торт легко адаптируется под настроение и случай — будь то вечер буднего дня или праздничный стол.

Уточнения

Чизке́йк - блюдо европейской и американской кухни, представляющее собой сыросодержащий десерт от творожной запеканки до суфле.

