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Два ингредиента и никакой выпечки: этот чизкейк становится хитом с первого кусочка

Сгущёнка, печенье и сливочный сыр: чизкейк без духовки за 15 минут
1:59
Еда

Неужели торт без яиц, муки и духовки вообще возможен? А если на его приготовление уйдёт всего 15 минут? Звучит как кулинарное волшебство, но именно так и готовится один из самых нежных десертов — чизкейк без выпечки. Этот кремовый торт не требует ни усилий, ни сложных ингредиентов, зато впечатляет вкусом и внешним видом.

Пирог с клубникой
Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Пирог с клубникой

База: крошка и масло

Для основы понадобится всего два компонента:

  • 200 г песочного печенья,

  • 80 г растопленного сливочного масла.

Разомните печенье в крошку, смешайте с маслом и утрамбуйте в форму. Уберите в холодильник — пока вы занимаетесь кремом, основа застынет.

Начинка — два ингредиента

В крем пойдут:

  • 400 г сливочного сыра,

  • 1 банка сгущённого молока.

Сыр взбейте до мягкости и постепенно влейте сгущёнку. Получится гладкая, блестящая масса с идеальной текстурой. Выложите её на основу, аккуратно разровняйте и снова отправьте в холодильник на 4 часа. Если время поджимает — хватит 40 минут в морозилке.

Детали, которые делают торт особенным

Хотите удивить гостей или просто добавить оригинальности?

  • Вмешайте цедру лимона или ваниль - вкус станет ярче.

  • Разделите крем на части: в одну добавьте какао, в другую ягодное пюре — и выкладывайте слоями. Получится мраморный эффект, который выглядит по-настоящему празднично.

Украшение и подача

Перед подачей:

  • проведите ножом по краю формы — чизкейк легко отделится,

  • украсьте его ягодами, карамелью, шоколадом или орехами,

  • используйте горячий нож для нарезки — кусочки получатся идеально ровными.

Этот торт легко адаптируется под настроение и случай — будь то вечер буднего дня или праздничный стол.

Уточнения

Чизке́йк - блюдо европейской и американской кухни, представляющее собой сыросодержащий десерт от творожной запеканки до суфле.

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Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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