Вы закатываете банки — а крышки ржавеют? Простые способы надёжно защитить заготовки

Представьте: вы открываете банку с хрустящими огурцами или малиновым вареньем, а под крышкой — рыжий налёт. Разочарование гарантировано. Ведь ржавчина не просто портит внешний вид, но и ставит под сомнение безопасность всей заготовки. Чтобы этого не произошло, достаточно запомнить три простых, но эффективных метода.
Самый доступный способ — использовать обычную пищевую пленку. Оберните ею горлышко банки сразу после закрутки. Плёнка плотно прилегает к стеклу, создавая барьер для влаги и конденсата.
Чтобы зафиксировать плёнку:
используйте резинку или бечёвку,
так она не сдвинется даже при перестановке банок.
Метод особенно удобен, если банки хранятся в прохладном погребе или на даче.
Вариант посложнее, но надёжный: промасленная бумага. Возьмите пергамент или кальку и:
смажьте растительным маслом, топлёным жиром или расплавленным парафином,
оберните крышку этой бумагой.
Жировая прослойка отталкивает влагу и защищает металл от коррозии.
После закупорки банки:
насухо вытрите крышку,
аккуратно нанесите немного вазелина, силиконовой смазки или подсолнечного масла.
Такая обработка:
заполняет микропоры на металле,
блокирует доступ кислорода и влаги.
Главное — не переборщить: излишки могут попасть в заготовку. Работайте тонким слоем, без фанатизма.
Даже лучшие методы не спасут, если не уделить внимание стерильности. Главный враг — конденсат под крышкой. Поэтому:
обязательно стерилизуйте тару,
полностью просушите банки перед наполнением.
Только в этом случае ваши соленья, варенья и компоты доживут до следующего сезона в идеальном виде.
Ржа́вчина - общий термин для определения оксидов железа.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Учёные поймали гигантскую белую акулу в Атлантике. Что могут рассказать её размеры и путь о жизни этих таинственных хищников?