Вы закатываете банки — а крышки ржавеют? Простые способы надёжно защитить заготовки

Пищевая плёнка и масло помогают сохранить качество заготовок

2:05 Your browser does not support the audio element. Еда

Представьте: вы открываете банку с хрустящими огурцами или малиновым вареньем, а под крышкой — рыжий налёт. Разочарование гарантировано. Ведь ржавчина не просто портит внешний вид, но и ставит под сомнение безопасность всей заготовки. Чтобы этого не произошло, достаточно запомнить три простых, но эффективных метода.

Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian Банки с заготовками еды

Пищевая пленка — быстрая защита от влаги

Самый доступный способ — использовать обычную пищевую пленку. Оберните ею горлышко банки сразу после закрутки. Плёнка плотно прилегает к стеклу, создавая барьер для влаги и конденсата.

Чтобы зафиксировать плёнку:

используйте резинку или бечёвку ,

так она не сдвинется даже при перестановке банок.

Метод особенно удобен, если банки хранятся в прохладном погребе или на даче.

Промасленная бумага — старый метод, который работает

Вариант посложнее, но надёжный: промасленная бумага. Возьмите пергамент или кальку и:

смажьте растительным маслом , топлёным жиром или расплавленным парафином ,

оберните крышку этой бумагой.

Жировая прослойка отталкивает влагу и защищает металл от коррозии.

Силиконовая смазка или масло — герметизация микротрещин

После закупорки банки:

насухо вытрите крышку ,

аккуратно нанесите немного вазелина, силиконовой смазки или подсолнечного масла.

Такая обработка:

заполняет микропоры на металле ,

блокирует доступ кислорода и влаги.

Главное — не переборщить: излишки могут попасть в заготовку. Работайте тонким слоем, без фанатизма.

Сухость — важнее любых смазок

Даже лучшие методы не спасут, если не уделить внимание стерильности. Главный враг — конденсат под крышкой. Поэтому:

обязательно стерилизуйте тару,

полностью просушите банки перед наполнением.

Только в этом случае ваши соленья, варенья и компоты доживут до следующего сезона в идеальном виде.

Уточнения

Ржа́вчина - общий термин для определения оксидов железа.

