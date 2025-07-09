Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Скандалы, падение формы и уход Ньюи: что стояло за отставкой Хорнера
Названы породы собак, которые не лают и подходят для квартиры
Как накачать грудные мышцы дома: 5 простых упражнений с отжиманиями
Клиническое исследование FDA выявило гепатотоксичность каннабидио
Повышенная чувствительность и кровоточивость дёсен требуют обычной щётки — врачи
Технологи назвали идеальную жирность молока для блинов — 2,5–3,5%
От 56 до 189 тыс. рублей для семей с детьми: как получить новую налоговую льготу
Не позвали на тусовку: Никита Пресняков из США отреагировал на реалити с детьми звёзд
Зоологи рассказали, почему маленькие собаки тоже нуждаются в выгуле

Йогурт в тесте превратит ваши кексы в нечто удивительное — результат потрясёт гостей

Холодный противень и один кубик льда: секрет идеальной формы печенья, о котором мало кто догадывается
2:08
Еда

Вы достаёте из духовки румяный пирог, по кухне расходится чудесный аромат… но с первым кусочком приходит разочарование. Вроде вкусно, но чего-то не хватает: структура сухая, вкус — плоский. Это ощущение знакомо многим. И дело тут не в умении, а в маленьких деталях, которыми профессионалы не пренебрегают.

Карельские калитки с картошкой
Фото: Design by Freepick by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Карельские калитки с картошкой

Крахмал вместо части муки — секрет нежного теста

Мука — не всегда идеальная основа. Даже небольшая замена 10% пшеничной муки на кукурузный крахмал делает текстуру выпечки более воздушной, рассыпчатой и нежной.

Особенно заметен эффект в песочном тесте для тартов и корзинок: оно становится менее плотным и буквально тает во рту. Попробуйте — и разница станет очевидной.

Йогурт вместо молока — для сочности и баланса

Молоко — стандартный ингредиент для бисквитов. Но если заменить его частично на обычный йогурт, результат удивит.

  • Мякиш станет влажнее,

  • появится лёгкая кислинка, которая сбалансирует сладость.

Особенно хорошо работает в кексах, маффинах и утренней выпечке.

Лёд в тесте и на противне — для формы и пластичности

Лайфхак от профи: охлаждайте не только тесто, но и сам противень. Это особенно актуально для печенья с маслом.

Почему это важно: холодный металл замедляет таяние масла, благодаря чему:

  • печенье не расползается,

  • форма получается чёткой и красивой.

Бонус: кубик льда прямо в тесто. Он сделает массу более эластичной, особенно если вы готовите пиццу, слоёные основы или галеты.

Щепотка соли — усилитель вкуса в десертах

Многие забывают о соли в сладкой выпечке. И зря. Даже на кончике ножа - она меняет всё.

Соль помогает раскрыть вкус:

  • шоколада,

  • ванили,

  • ягод и фруктов.

Добавьте немного морской соли в кексы или песочное тесто — и почувствуете, насколько насыщеннее станет вкус.

Уточнения

Вы́печка - общее название для хлебобулочных и кондитерских изделий, изготавливаемых методом выпекания, а также сам этот процесс.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Сейчас читают
В Чёрном море зафиксировано рекордное содержание сероводорода
Наука и техника
В Чёрном море зафиксировано рекордное содержание сероводорода Аудио 
Евразийская рысь исчезает из лесов Европы из-за деятельности человека
Домашние животные
Евразийская рысь исчезает из лесов Европы из-за деятельности человека Аудио 
Малиновый ликер без водки: рецепт на коньяке с настаиванием 2–6 недель
Еда и рецепты
Малиновый ликер без водки: рецепт на коньяке с настаиванием 2–6 недель Аудио 
Популярное
Море больше не шутит: подводный гигант снова у побережья — и его видели на мелководье

450 кг белой акулы по имени Контендер снова замечено у туристических пляжей Северной Каролины — власти советуют не плавать в одиночку и следить за уведомлениями.

Туристы насторожены: гигантская белая акула вышла к пляжам Северной Каролины
У побережья Индии обнаружены подводные структуры возрастом 12 000 лет
Океан молчал 12 000 лет — и вдруг проговорился: в этом месте может скрываться настоящая Атлантида
100 лет — ни следа, и вдруг трое: кто вернулся в джунгли Бразилии и нарушил вековую тишину
Лес замирает, когда она идёт — но теперь и рысь прячется: что заставило её исчезнуть
Оптина пустынь: удивительные факты о святых старцах, о которых вы не знали Сергей Лебедев Рекламный фейерверк Трампа: как конфликты становятся частью шоу Юрий Бочаров Преимущества для России от признания Талибана: нюансы и возможности Любовь Степушова
Ближний свет больше не включают днём: камера не видит, инспектор не наказывает
Горчица творит магию: эти огурцы хрустят так, будто только с грядки
Не варите яйца и не режьте картошку: лёгкий вариант окрошки, который не стыдно подать гостям
Не варите яйца и не режьте картошку: лёгкий вариант окрошки, который не стыдно подать гостям
Последние материалы
От 56 до 189 тыс. рублей для семей с детьми: как получить новую налоговую льготу
Не позвали на тусовку: Никита Пресняков из США отреагировал на реалити с детьми звёзд
Зоологи рассказали, почему маленькие собаки тоже нуждаются в выгуле
Украина отменяет гражданство митрополита Онуфрия: последствия для религиозных свобод
Миллионы против кекса: режиссёр Сумерек осудила Голливуд за унизительную благодарность
Как уменьшить расход бензина: названы пять эффективных приёмов
Маленький ритуал с большим эффектом: как ванночка с содой и солью помогает ногам
Как выбрать очиститель воздуха для борьбы с шерстью домашних животных: 6 советов
Поставки фруктов и овощей из Азербайджана в Россию рискуют остановиться: детали от главы ассоциации
Учёные подтвердили пользу ромашки при бессоннице и тревожности
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.