Йогурт в тесте превратит ваши кексы в нечто удивительное — результат потрясёт гостей

Вы достаёте из духовки румяный пирог, по кухне расходится чудесный аромат… но с первым кусочком приходит разочарование. Вроде вкусно, но чего-то не хватает: структура сухая, вкус — плоский. Это ощущение знакомо многим. И дело тут не в умении, а в маленьких деталях, которыми профессионалы не пренебрегают.
Мука — не всегда идеальная основа. Даже небольшая замена 10% пшеничной муки на кукурузный крахмал делает текстуру выпечки более воздушной, рассыпчатой и нежной.
Особенно заметен эффект в песочном тесте для тартов и корзинок: оно становится менее плотным и буквально тает во рту. Попробуйте — и разница станет очевидной.
Молоко — стандартный ингредиент для бисквитов. Но если заменить его частично на обычный йогурт, результат удивит.
Мякиш станет влажнее,
появится лёгкая кислинка, которая сбалансирует сладость.
Особенно хорошо работает в кексах, маффинах и утренней выпечке.
Лайфхак от профи: охлаждайте не только тесто, но и сам противень. Это особенно актуально для печенья с маслом.
Почему это важно: холодный металл замедляет таяние масла, благодаря чему:
печенье не расползается,
форма получается чёткой и красивой.
Бонус: кубик льда прямо в тесто. Он сделает массу более эластичной, особенно если вы готовите пиццу, слоёные основы или галеты.
Многие забывают о соли в сладкой выпечке. И зря. Даже на кончике ножа - она меняет всё.
Соль помогает раскрыть вкус:
шоколада,
ванили,
ягод и фруктов.
Добавьте немного морской соли в кексы или песочное тесто — и почувствуете, насколько насыщеннее станет вкус.
Вы́печка - общее название для хлебобулочных и кондитерских изделий, изготавливаемых методом выпекания, а также сам этот процесс.
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