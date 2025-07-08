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Панцанелла: рецепт, который превратит ваш ужин в праздник вкуса

Как приготовить панцанеллу: простой рецепт для летнего стола
1:54
Еда

Панцанелла — идеальный салат для летнего стола.

салат летний
Фото: chadgpt is licensed under Free More info
салат летний

Чтобы воссоздать в домашних условиях знаменитый салат, подготовьте:

  • оливковое масло высокого качества,
  • четверть стакана винного уксуса,
  • гренки, 250 гр.,
  • 1 огурец,
  • по одному красному и желтому болгарскому перцу,
  • крупно нарезанных помидоров черри,
  • половину красной луковицы, нашинкованной тонкими полукольцами,
  • 225 г сыра фета, нарезанного кубиками,
  • полстакана оливок каламата без косточек.

Для заправки потребуются

  • 2 измельченных зубчика чеснока,
  • чайная ложка сушеного орегано,
  • чайная ложка соли,
  • половина чайной ложки дижонской горчицы,
  • половина чайной ложки молотого черного перца.

Вначале готовим гренки. Нарезаем хлеб кубиками, разогреваем на сковороде оливковое масло (около четверти стакана). Выкладываем кубики хлеба, солим и перчим. Обжаривать хлеб на медленном или среднем огне, часто помешивая, до золотистости. 

Пока гренки готовятся, займемся овощами: перец очищаем от семян и нарезаем кубиками, огурец и лук шинкуем, помидоры делим пополам. Минут через 10 гренки готовы — румяные и аппетитные.

Собираем салат. В большой миске смешиваем огурец, перец, помидоры и лук. Готовим заправку: смешиваем винный уксус, измельченный чеснок, орегано, горчицу, соль и перец. Постоянно взбивая, вливаем полстакана оливкового масла до эмульсии.

Поливаем овощи заправкой, добавляем сыр фета, оливки и гренки. Аккуратно перемешиваем и даем салату настояться 30 минут, пишет Business Insider.

Уточнения

Фе́та (греч. Φέτα — ломоть, срез) — традиционный греческий сыр белого цвета из овечьего молока.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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