Панцанелла: рецепт, который превратит ваш ужин в праздник вкуса

Как приготовить панцанеллу: простой рецепт для летнего стола

1:54 Your browser does not support the audio element. Еда

Панцанелла — идеальный салат для летнего стола.

Фото: chadgpt is licensed under Free More info салат летний

Чтобы воссоздать в домашних условиях знаменитый салат, подготовьте:

оливковое масло высокого качества,

четверть стакана винного уксуса,

гренки, 250 гр.,

1 огурец,

по одному красному и желтому болгарскому перцу,

крупно нарезанных помидоров черри,

половину красной луковицы, нашинкованной тонкими полукольцами,

225 г сыра фета, нарезанного кубиками,

полстакана оливок каламата без косточек.

Для заправки потребуются

2 измельченных зубчика чеснока,

чайная ложка сушеного орегано,

чайная ложка соли,

половина чайной ложки дижонской горчицы,

половина чайной ложки молотого черного перца.

Вначале готовим гренки. Нарезаем хлеб кубиками, разогреваем на сковороде оливковое масло (около четверти стакана). Выкладываем кубики хлеба, солим и перчим. Обжаривать хлеб на медленном или среднем огне, часто помешивая, до золотистости.

Пока гренки готовятся, займемся овощами: перец очищаем от семян и нарезаем кубиками, огурец и лук шинкуем, помидоры делим пополам. Минут через 10 гренки готовы — румяные и аппетитные.

Собираем салат. В большой миске смешиваем огурец, перец, помидоры и лук. Готовим заправку: смешиваем винный уксус, измельченный чеснок, орегано, горчицу, соль и перец. Постоянно взбивая, вливаем полстакана оливкового масла до эмульсии.

Поливаем овощи заправкой, добавляем сыр фета, оливки и гренки. Аккуратно перемешиваем и даем салату настояться 30 минут, пишет Business Insider.

Уточнения

Фе́та (греч. Φέτα — ломоть, срез) — традиционный греческий сыр белого цвета из овечьего молока.



