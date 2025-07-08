Панцанелла: рецепт, который превратит ваш ужин в праздник вкуса

Панцанелла — идеальный салат для летнего стола.
Чтобы воссоздать в домашних условиях знаменитый салат, подготовьте:
Для заправки потребуются
Вначале готовим гренки. Нарезаем хлеб кубиками, разогреваем на сковороде оливковое масло (около четверти стакана). Выкладываем кубики хлеба, солим и перчим. Обжаривать хлеб на медленном или среднем огне, часто помешивая, до золотистости.
Пока гренки готовятся, займемся овощами: перец очищаем от семян и нарезаем кубиками, огурец и лук шинкуем, помидоры делим пополам. Минут через 10 гренки готовы — румяные и аппетитные.
Собираем салат. В большой миске смешиваем огурец, перец, помидоры и лук. Готовим заправку: смешиваем винный уксус, измельченный чеснок, орегано, горчицу, соль и перец. Постоянно взбивая, вливаем полстакана оливкового масла до эмульсии.
Поливаем овощи заправкой, добавляем сыр фета, оливки и гренки. Аккуратно перемешиваем и даем салату настояться 30 минут, пишет Business Insider.
Фе́та (греч. Φέτα — ломоть, срез) — традиционный греческий сыр белого цвета из овечьего молока.
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