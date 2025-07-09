Классика бразильской кухни: как приготовить пышный кукурузный пирог — секреты и советы

Кукурузный пирог — это классическое блюдо бразильской кухни, которое идеально сочетается с чашкой ароматного кофе. Этот рецепт предлагает вам насладиться мягкой текстурой, слегка сладковатым вкусом и незабываемым ароматом. Вы можете использовать свежую кукурузу, консервированную кукурузу или кукурузную муку — выбирайте то, что вам больше нравится. Узнайте, как приготовить пышный и вкусный кукурузный пирог!
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Пирог
История кукурузного пирога
Кукуруза играет важную роль в бразильской кулинарии и часто встречается в традиционных рецептах. Кукурузный пирог имеет древние корни и традиционно готовится на июньских фестивалях и послеобеденных встречах. Его можно приготовить в разных вариантах: от кремового и безглютенового до версии с кокосовым молоком, пишет receitasdepesos.com.br.
Калорийность кукурузного пирога
В среднем в 100 граммах кукурузного пирога содержится около 250-350 калорий, в зависимости от ингредиентов.
Ингредиенты
Для теста
2 стакана сладкой кукурузы (консервированной или варенной в початках) — основа пирога, придающая ему вкус и текстуру.
3 яйца — обеспечивают легкость и структуру.
1 стакан сахара — добавляет необходимую сладость.
1 стакан молока — сохраняет тесто влажным.
1/2 стакана растительного или сливочного масла — делает пирог мягче.