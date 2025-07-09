Классика бразильской кухни: как приготовить пышный кукурузный пирог — секреты и советы

Кукурузный пирог: рецепт из бразильской кухни для идеального завтрака или приятного чаепития

3:30 Your browser does not support the audio element. Еда

Кукурузный пирог — это классическое блюдо бразильской кухни, которое идеально сочетается с чашкой ароматного кофе. Этот рецепт предлагает вам насладиться мягкой текстурой, слегка сладковатым вкусом и незабываемым ароматом. Вы можете использовать свежую кукурузу, консервированную кукурузу или кукурузную муку — выбирайте то, что вам больше нравится. Узнайте, как приготовить пышный и вкусный кукурузный пирог!

Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Пирог

История кукурузного пирога

Кукуруза играет важную роль в бразильской кулинарии и часто встречается в традиционных рецептах. Кукурузный пирог имеет древние корни и традиционно готовится на июньских фестивалях и послеобеденных встречах. Его можно приготовить в разных вариантах: от кремового и безглютенового до версии с кокосовым молоком, пишет receitasdepesos.com.br.

Калорийность кукурузного пирога

В среднем в 100 граммах кукурузного пирога содержится около 250-350 калорий, в зависимости от ингредиентов.

Ингредиенты

Для теста

2 стакана сладкой кукурузы (консервированной или варенной в початках) — основа пирога, придающая ему вкус и текстуру.

3 яйца — обеспечивают легкость и структуру.

1 стакан сахара — добавляет необходимую сладость.

1 стакан молока — сохраняет тесто влажным.

1/2 стакана растительного или сливочного масла — делает пирог мягче.

1 стакан кукурузной муки — придает традиционную текстуру.

1 столовая ложка разрыхлителя — помогает пирогу подняться и стать пышным.

Щепотка соли — подчеркивает вкус.

Рецепт приготовления кукурузного пирога

В блендере смешайте кукурузу, яйца, сахар, молоко и масло до получения однородного теста. В отдельной миске смешайте кукурузную муку и разрыхлитель. Перелейте смесь из блендера в сухие ингредиенты и тщательно перемешайте до однородности. Разогрейте духовку до 180°C. Вылейте тесто в форму, смазанную маслом, и выпекайте в течение 40 минут или до готовности, проверяя зубочисткой (она должна выходить чистой). Дайте пирогу немного остыть, прежде чем извлекать его из формы.

Подавайте пирог самостоятельно или посыпьте его сахаром и корицей для дополнительного вкуса.

Полезные советы

Чтобы сделать пирог более нежным и кремовым, добавьте ½ банки сгущенного молока в тесто.

Для более насыщенного вкуса используйте свежую кукурузу вместо консервированной.

Попробуйте добавить кокосовую стружку для интересного вкусового сочетания.

Соусы и гарниры

Кукурузный пирог отлично сочетается с:

Фильтрованным кофе

Чаем из фенхеля или ромашки

Растопленной пастой из гуавы в качестве начинки

Хранение кукурузного пирога

В холодильнике: храните в закрытой емкости до 5 дней.

В морозильной камере: можно замораживать до 2 месяцев.

Кукурузный пирог — это простой, вкусный и традиционный бразильский десерт. Он станет отличным дополнением к завтраку или полднику. Попробуйте этот рецепт, и вы убедитесь, насколько он аппетитный!