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Классика бразильской кухни: как приготовить пышный кукурузный пирог — секреты и советы

Кукурузный пирог: рецепт из бразильской кухни для идеального завтрака или приятного чаепития
3:30
Еда

Кукурузный пирог — это классическое блюдо бразильской кухни, которое идеально сочетается с чашкой ароматного кофе. Этот рецепт предлагает вам насладиться мягкой текстурой, слегка сладковатым вкусом и незабываемым ароматом. Вы можете использовать свежую кукурузу, консервированную кукурузу или кукурузную муку — выбирайте то, что вам больше нравится. Узнайте, как приготовить пышный и вкусный кукурузный пирог!

Пирог
Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Пирог

История кукурузного пирога

Кукуруза играет важную роль в бразильской кулинарии и часто встречается в традиционных рецептах. Кукурузный пирог имеет древние корни и традиционно готовится на июньских фестивалях и послеобеденных встречах. Его можно приготовить в разных вариантах: от кремового и безглютенового до версии с кокосовым молоком, пишет receitasdepesos.com.br.

Калорийность кукурузного пирога

В среднем в 100 граммах кукурузного пирога содержится около 250-350 калорий, в зависимости от ингредиентов.

Ингредиенты

Для теста

  • 2 стакана сладкой кукурузы (консервированной или варенной в початках) — основа пирога, придающая ему вкус и текстуру.
  • 3 яйца — обеспечивают легкость и структуру.
  • 1 стакан сахара — добавляет необходимую сладость.
  • 1 стакан молока — сохраняет тесто влажным.
  • 1/2 стакана растительного или сливочного масла — делает пирог мягче.
  • 1 стакан кукурузной муки — придает традиционную текстуру.
  • 1 столовая ложка разрыхлителя — помогает пирогу подняться и стать пышным.
  • Щепотка соли — подчеркивает вкус.

Рецепт приготовления кукурузного пирога

  1. В блендере смешайте кукурузу, яйца, сахар, молоко и масло до получения однородного теста.
  2. В отдельной миске смешайте кукурузную муку и разрыхлитель.
  3. Перелейте смесь из блендера в сухие ингредиенты и тщательно перемешайте до однородности.
  4. Разогрейте духовку до 180°C.
  5. Вылейте тесто в форму, смазанную маслом, и выпекайте в течение 40 минут или до готовности, проверяя зубочисткой (она должна выходить чистой).
  6. Дайте пирогу немного остыть, прежде чем извлекать его из формы.

Подавайте пирог самостоятельно или посыпьте его сахаром и корицей для дополнительного вкуса.

Полезные советы

  • Чтобы сделать пирог более нежным и кремовым, добавьте &frac12 банки сгущенного молока в тесто.
  • Для более насыщенного вкуса используйте свежую кукурузу вместо консервированной.
  • Попробуйте добавить кокосовую стружку для интересного вкусового сочетания.

Соусы и гарниры

  • Кукурузный пирог отлично сочетается с:
  • Фильтрованным кофе
  • Чаем из фенхеля или ромашки
  • Растопленной пастой из гуавы в качестве начинки

Хранение кукурузного пирога

  • В холодильнике: храните в закрытой емкости до 5 дней.
  • В морозильной камере: можно замораживать до 2 месяцев.

Кукурузный пирог — это простой, вкусный и традиционный бразильский десерт. Он станет отличным дополнением к завтраку или полднику. Попробуйте этот рецепт, и вы убедитесь, насколько он аппетитный!

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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