Нежный банановый пирог с овсянкой и шоколадным соусом: десерт, который вы полюбите с первого кусочка

Этот пирог, приготовленный всего из трех основных ингредиентов — бананов, какао и овсянки, — порадует вас своим насыщенным вкусом и нежной текстурой. Добавление меда и специй делает его еще более ароматным и полезным.
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Пирог с бананами
Ингредиенты (на 4 порции):
1,5 стакана овсяных хлопьев без глютена
250 мл теплого безлактозного молока
2 спелых банана
2 яйца
3 столовые ложки какао-порошка
Щепотка соли
1 чайная ложка разрыхлителя
1 стручок боба тонка (натертый)
Молотый имбирь по вкусу
1 чайная ложка молотой корицы
1/2 чайной ложки молотой гвоздики
3 столовые ложки меда
Грецкие орехи (по желанию)
100 г безлактозного шоколада (полусладкого или другого по вкусу)
30 мл кокосового молока
2 чайные ложки фильтрованной воды
Приготовление:
Разогрейте духовку до 180°C.
Залейте овсяные хлопья теплым безлактозным молоком и оставьте на 10 минут.
Пока овсянка замачивается, измельчите грецкие орехи.
Разомните бананы в миске.
Добавьте яйца, какао-порошок, соль и мед, тщательно перемешайте до однородной массы.
Всыпьте специи: тертый боб тонка, молотый имбирь, корицу и гвоздику.
Добавьте овсяные хлопья и разрыхлитель, аккуратно перемешайте.
Выложите тесто в смазанную кокосовым маслом антипригарную форму диаметром 18-20 см.
Посыпьте сверху измельченными орехами.
Выпекайте в разогретой духовке 30 минут до золотистой корочки. Проверьте готовность, проткнув пирог зубочисткой: она должна выходить слегка влажной.
Шоколадный соус: Наломайте шоколад на кусочки и растопите в микроволновой печи на средней мощности в течение 2 минут. Добавьте кокосовое молоко и тщательно перемешайте. Постепенно добавляйте фильтрованную воду, регулируя консистенцию до нужной. Перелейте соус в кондитерский мешок.
Украшение: Достаньте пирог из духовки и дайте немного остыть. Украсьте поверхность шоколадным соусом, формируя узоры.
Подавайте пирог, нарезав на ломтики, советует terra.com.br.
Советы:
Для более диетического варианта используйте сахарозаменитель или диетический шоколад.
Пирог можно хранить при комнатной температуре до 3 дней или в холодильнике.
Уточнения
Бана́н — название съедобных плодов культивируемых растений рода Банан (Musa); обычно под таковыми понимают Musa acuminata и Musa × paradisiaca, а также Musa balbisiana, Musa fehi, Musa troglodytarum и ряд других.