Нежный банановый пирог с овсянкой и шоколадным соусом: десерт, который вы полюбите с первого кусочка

Три ингредиента для идеального пирога: бананы, какао и овсянка

2:39 Your browser does not support the audio element. Еда

Этот пирог, приготовленный всего из трех основных ингредиентов — бананов, какао и овсянки, — порадует вас своим насыщенным вкусом и нежной текстурой. Добавление меда и специй делает его еще более ароматным и полезным.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Пирог с бананами

Ингредиенты (на 4 порции):

1,5 стакана овсяных хлопьев без глютена

250 мл теплого безлактозного молока

2 спелых банана

2 яйца

3 столовые ложки какао-порошка

Щепотка соли

1 чайная ложка разрыхлителя

1 стручок боба тонка (натертый)

Молотый имбирь по вкусу

1 чайная ложка молотой корицы

1/2 чайной ложки молотой гвоздики

3 столовые ложки меда

Грецкие орехи (по желанию)

100 г безлактозного шоколада (полусладкого или другого по вкусу)

30 мл кокосового молока

2 чайные ложки фильтрованной воды

Приготовление:

Разогрейте духовку до 180°C. Залейте овсяные хлопья теплым безлактозным молоком и оставьте на 10 минут. Пока овсянка замачивается, измельчите грецкие орехи. Разомните бананы в миске. Добавьте яйца, какао-порошок, соль и мед, тщательно перемешайте до однородной массы. Всыпьте специи: тертый боб тонка, молотый имбирь, корицу и гвоздику. Добавьте овсяные хлопья и разрыхлитель, аккуратно перемешайте. Выложите тесто в смазанную кокосовым маслом антипригарную форму диаметром 18-20 см. Посыпьте сверху измельченными орехами. Выпекайте в разогретой духовке 30 минут до золотистой корочки. Проверьте готовность, проткнув пирог зубочисткой: она должна выходить слегка влажной. Шоколадный соус: Наломайте шоколад на кусочки и растопите в микроволновой печи на средней мощности в течение 2 минут. Добавьте кокосовое молоко и тщательно перемешайте. Постепенно добавляйте фильтрованную воду, регулируя консистенцию до нужной. Перелейте соус в кондитерский мешок. Украшение: Достаньте пирог из духовки и дайте немного остыть. Украсьте поверхность шоколадным соусом, формируя узоры. Подавайте пирог, нарезав на ломтики, советует terra.com.br.

Советы:

Для более диетического варианта используйте сахарозаменитель или диетический шоколад.

Пирог можно хранить при комнатной температуре до 3 дней или в холодильнике.

Уточнения

Бана́н — название съедобных плодов культивируемых растений рода Банан (Musa); обычно под таковыми понимают Musa acuminata и Musa × paradisiaca, а также Musa balbisiana, Musa fehi, Musa troglodytarum и ряд других.

