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Нежный банановый пирог с овсянкой и шоколадным соусом: десерт, который вы полюбите с первого кусочка

Три ингредиента для идеального пирога: бананы, какао и овсянка
2:39
Еда

Этот пирог, приготовленный всего из трех основных ингредиентов — бананов, какао и овсянки, — порадует вас своим насыщенным вкусом и нежной текстурой. Добавление меда и специй делает его еще более ароматным и полезным.

Пирог с бананами
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Пирог с бананами

Ингредиенты (на 4 порции):

  • 1,5 стакана овсяных хлопьев без глютена
  • 250 мл теплого безлактозного молока
  • 2 спелых банана
  • 2 яйца
  • 3 столовые ложки какао-порошка
  • Щепотка соли
  • 1 чайная ложка разрыхлителя
  • 1 стручок боба тонка (натертый)
  • Молотый имбирь по вкусу
  • 1 чайная ложка молотой корицы
  • 1/2 чайной ложки молотой гвоздики
  • 3 столовые ложки меда
  • Грецкие орехи (по желанию)
  • 100 г безлактозного шоколада (полусладкого или другого по вкусу)
  • 30 мл кокосового молока
  • 2 чайные ложки фильтрованной воды

Приготовление:

  1. Разогрейте духовку до 180°C.
  2. Залейте овсяные хлопья теплым безлактозным молоком и оставьте на 10 минут.
  3. Пока овсянка замачивается, измельчите грецкие орехи.
  4. Разомните бананы в миске.
  5. Добавьте яйца, какао-порошок, соль и мед, тщательно перемешайте до однородной массы.
  6. Всыпьте специи: тертый боб тонка, молотый имбирь, корицу и гвоздику.
  7. Добавьте овсяные хлопья и разрыхлитель, аккуратно перемешайте.
  8. Выложите тесто в смазанную кокосовым маслом антипригарную форму диаметром 18-20 см.
  9. Посыпьте сверху измельченными орехами.
  10. Выпекайте в разогретой духовке 30 минут до золотистой корочки. Проверьте готовность, проткнув пирог зубочисткой: она должна выходить слегка влажной.
  11. Шоколадный соус: Наломайте шоколад на кусочки и растопите в микроволновой печи на средней мощности в течение 2 минут. Добавьте кокосовое молоко и тщательно перемешайте. Постепенно добавляйте фильтрованную воду, регулируя консистенцию до нужной. Перелейте соус в кондитерский мешок.
  12. Украшение: Достаньте пирог из духовки и дайте немного остыть. Украсьте поверхность шоколадным соусом, формируя узоры.
  13. Подавайте пирог, нарезав на ломтики, советует terra.com.br.

Советы:

  • Для более диетического варианта используйте сахарозаменитель или диетический шоколад.
  • Пирог можно хранить при комнатной температуре до 3 дней или в холодильнике.

Уточнения

Бана́н — название съедобных плодов культивируемых растений рода Банан (Musa); обычно под таковыми понимают Musa acuminata и Musa × paradisiaca, а также Musa balbisiana, Musa fehi, Musa troglodytarum и ряд других.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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