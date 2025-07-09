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Восторг вкуса: эти маринады превратят обычные кабачки в деликатес

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Еда

Эти кабачки — настоящее кулинарное наслаждение! Их неповторимый вкус невозможно забыть. Попробуйте приготовить их по одному из предложенных рецептов, и вы останетесь довольны!

Запечённые кабачки
Фото: commons.wikimedia.org by cyclonebill, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Запечённые кабачки

Вот несколько маринадов, которые сделают ваши кабачки настоящим шедевром:

Апельсиново-кориандровый маринад

Ингредиенты:

  • вода — 500 мл;
  • апельсиновый сок — 100 мл;
  • сахар — 2 ст. л.;
  • соль — 1 ст. л.;
  • уксус 9% — 3 ст. л.;
  • молотый кориандр — 1/2 ч. л.;
  • чеснок — 3 зубчика;
  • лавровый лист — 1 шт.
  1. В подходящей ёмкости смешайте воду (500 мл) с апельсиновым соком (100 мл), добавьте сахар (2 ст. л.), соль (1 ст. л.), уксус 9% (3 ст. л.), молотый кориандр (½ ч. л.), измельчённый чеснок (3 зубчика) и лавровый лист.
  2. Доведите маринад до кипения, затем остудите или используйте тёплым.
  3. Нарежьте кабачки и поместите их в маринад. Оставьте мариноваться на нужное вам время (время маринования может варьироваться в зависимости от рецепта, но обычно это несколько часов или ночь).
  4. После маринования кабачки можно жарить, запекать или использовать в других блюдах.

Кабачки, маринованные с апельсином и кориандром, получаются яркими и ароматными, с лёгкими цитрусовыми и пряными нотками. Они напоминают овощной мармелад!

Маринад с карри

Ингредиенты:

  • вода — 500 мл;
  • сахар — 1,5 ст. л.;
  • соль — 1 ч. л.;
  • уксус 6% — 2 ст. л.;
  • порошок карри — 1 ч. л.;
  • чеснок — 2 зубчика;
  • лук — 1 шт. (нарезанная полукольцами).
  1. В подходящей ёмкости смешайте воду (500 мл) с сахаром (1,5 ст. л.), солью (1 ч. л.), уксусом 6% (2 ст. л.), порошком карри (1 ч. л.), измельчённым чесноком (2 зубчика) и нарезанным полукольцами луком (1 шт.).
  2. Доведите маринад до кипения.
  3. Нарежьте кабачки и поместите их в маринад. Оставьте мариноваться на нужное вам время (время маринования может варьироваться в зависимости от рецепта, но обычно это несколько часов или ночь).
  4. После маринования кабачки можно жарить, запекать или использовать в других блюдах.

Этот маринад придаст кабачкам вкус, напоминающий индийские овощные закуски. Они отлично сочетаются с рисом и станут отличным дополнением к вашему столу.

Томатный маринад с чесноком

Ингредиенты:

  • томатный сок — 500 мл;
  • соль — 1,5 ст. л.;
  • сахар — 1 ст. л.;
  • уксус — 2 ст. л.;
  • чеснок — 3 зубчика;
  • петрушка — по вкусу;
  • перец чили — по вкусу.
  1. Подготовьте ингредиенты: томатный сок, соль, сахар, уксус, чеснок, петрушку, перец чили.
  2. В подходящей ёмкости смешайте томатный сок (500 мл) с солью (1,5 ст. л.), сахаром (1 ст. л.), уксусом (2 ст. л.), измельчённым чесноком (3 зубчика), петрушкой и перцем чили по вкусу.
  3. Хорошо перемешайте все ингредиенты.
  4. Нарежьте кабачки и поместите их в маринад. Оставьте мариноваться на нужное вам время (время маринования может варьироваться в зависимости от рецепта, но обычно это несколько часов или ночь).
  5. После маринования кабачки можно жарить, запекать или использовать в других блюдах.

Этот маринад идеально подходит для тех, кто любит пикантные блюда. Вы можете использовать остатки томатного сока из заготовок, чтобы не выбрасывать его.

Уточнения

Кабачо́к (уменьш. от укр. кабак, «тыква», из тюркских языков) — кустовая разновидность тыквы обыкновенной с продолговатыми плодами, без плетей. 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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