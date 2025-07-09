Восторг вкуса: эти маринады превратят обычные кабачки в деликатес

Эти кабачки — настоящее кулинарное наслаждение! Их неповторимый вкус невозможно забыть. Попробуйте приготовить их по одному из предложенных рецептов, и вы останетесь довольны!
Фото: commons.wikimedia.org by cyclonebill, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Запечённые кабачки
Вот несколько маринадов, которые сделают ваши кабачки настоящим шедевром:
Апельсиново-кориандровый маринад
Ингредиенты:
вода — 500 мл;
апельсиновый сок — 100 мл;
сахар — 2 ст. л.;
соль — 1 ст. л.;
уксус 9% — 3 ст. л.;
молотый кориандр — 1/2 ч. л.;
чеснок — 3 зубчика;
лавровый лист — 1 шт.
В подходящей ёмкости смешайте воду (500 мл) с апельсиновым соком (100 мл), добавьте сахар (2 ст. л.), соль (1 ст. л.), уксус 9% (3 ст. л.), молотый кориандр (½ ч. л.), измельчённый чеснок (3 зубчика) и лавровый лист.
Доведите маринад до кипения, затем остудите или используйте тёплым.
Нарежьте кабачки и поместите их в маринад. Оставьте мариноваться на нужное вам время (время маринования может варьироваться в зависимости от рецепта, но обычно это несколько часов или ночь).
После маринования кабачки можно жарить, запекать или использовать в других блюдах.
Кабачки, маринованные с апельсином и кориандром, получаются яркими и ароматными, с лёгкими цитрусовыми и пряными нотками. Они напоминают овощной мармелад!
Маринад с карри
Ингредиенты:
вода — 500 мл;
сахар — 1,5 ст. л.;
соль — 1 ч. л.;
уксус 6% — 2 ст. л.;
порошок карри — 1 ч. л.;
чеснок — 2 зубчика;
лук — 1 шт. (нарезанная полукольцами).
В подходящей ёмкости смешайте воду (500 мл) с сахаром (1,5 ст. л.), солью (1 ч. л.), уксусом 6% (2 ст. л.), порошком карри (1 ч. л.), измельчённым чесноком (2 зубчика) и нарезанным полукольцами луком (1 шт.).
Доведите маринад до кипения.
Нарежьте кабачки и поместите их в маринад. Оставьте мариноваться на нужное вам время (время маринования может варьироваться в зависимости от рецепта, но обычно это несколько часов или ночь).
После маринования кабачки можно жарить, запекать или использовать в других блюдах.
Этот маринад придаст кабачкам вкус, напоминающий индийские овощные закуски. Они отлично сочетаются с рисом и станут отличным дополнением к вашему столу.