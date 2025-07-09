Если вы хотите разнообразить традиционный тарт с цукини, попробуйте этот рецепт скарпаччо в стиле Саймона Аушера. Это итальянское блюдо из тертого цукини станет отличным способом насладиться этим овощем, не перегружая желудок.
Скарпаччо — это хрустящее и воздушное блюдо, которое менее сытное, чем знаменитый киш или песочный тарт. Оно готовится без сливок и масла, что делает его идеальным выбором для тех, кто заботится о своем здоровье. Благодаря высокому содержанию овощей и низкому содержанию жира, скарпаччо отлично подходит для легких летних блюд и закусок.
Авторы портала 750g.com подготовили для вас упрощенный рецепт скарпаччи от Саймона Аушера, который позволит вам насладиться вкусом этого блюда, не усложняя процесс приготовления.
Что вам понадобится?
Для приготовления скарпаччи вам потребуются следующие ингредиенты:
Как готовить?
Наслаждайтесь этим легким и вкусным скарпаччо с цукини в любое время года!
Цукини (zucchini, уменьш. от ит. zucca, «тыква») — распространённая в Америке и Западной Европе разновидность кабачка с неветвящимся стеблем.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
450 кг белой акулы по имени Контендер снова замечено у туристических пляжей Северной Каролины — власти советуют не плавать в одиночку и следить за уведомлениями.