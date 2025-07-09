Вкус лета в каждом кусочке: скарпаччо с цукини для здорового питания

Легкий скарпаччо с цукини: полезное для здоровья блюдо за 40 минут

2:13 Your browser does not support the audio element. Еда

Если вы хотите разнообразить традиционный тарт с цукини, попробуйте этот рецепт скарпаччо в стиле Саймона Аушера. Это итальянское блюдо из тертого цукини станет отличным способом насладиться этим овощем, не перегружая желудок.

Фото: freepik is licensed under public domain пирог с цукини

Скарпаччо — это хрустящее и воздушное блюдо, которое менее сытное, чем знаменитый киш или песочный тарт. Оно готовится без сливок и масла, что делает его идеальным выбором для тех, кто заботится о своем здоровье. Благодаря высокому содержанию овощей и низкому содержанию жира, скарпаччо отлично подходит для легких летних блюд и закусок.

Авторы портала 750g.com подготовили для вас упрощенный рецепт скарпаччи от Саймона Аушера, который позволит вам насладиться вкусом этого блюда, не усложняя процесс приготовления.

Что вам понадобится?

Для приготовления скарпаччи вам потребуются следующие ингредиенты:

700 г цукини

160 г муки

2 яйца

100 г тертого пармезана

Оливковое масло

Чеснок

Соль

Перец

Как готовить?

Начните с нарезки цукини тонкими ломтиками и посыпьте их солью. Оставьте на 15 минут, чтобы овощи выделили сок. В отдельной миске взбейте яйца, добавьте муку и измельченный чеснок. Хорошо перемешайте. Отожмите цукини, удаляя лишнюю влагу, но оставьте немного жидкости для текстуры. Добавьте отжатые цукини в яично-мучную смесь и тщательно перемешайте. Тесто должно быть густым, но эластичным. При необходимости добавьте немного воды, чтобы оно стало более податливым. Смажьте форму диаметром 30 см оливковым маслом и посыпьте половиной тертого пармезана. Выложите цукини тонким слоем, посыпьте оставшимся пармезаном и сбрызните оливковым маслом. Выпекайте в разогретой до 200 градусов духовке 40 минут. Блюдо готово!

Наслаждайтесь этим легким и вкусным скарпаччо с цукини в любое время года!

Уточнения

Цукини (zucchini, уменьш. от ит. zucca, «тыква») — распространённая в Америке и Западной Европе разновидность кабачка с неветвящимся стеблем.

