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Не салатом единым: вот что можно приготовить из молодой капусты – новый хит

Польза и вкус в одном блюде: котлеты из молодой капусты – рецепт для здоровья и удовольствия
3:38
Еда

Молодая капуста обычно ассоциируется с весной и чаще всего используется в салатах. Но это не единственное, что можно из нее приготовить. Из молодой капусты получаются невероятно вкусные фрикадельки, которые станут отличным дополнением к обеду или ужину в любой день недели.

Котлеты
Фото: freepik.com by timolina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Котлеты

Полезные свойства молодой капусты

Молодая капуста — это не только вкусно, но и полезно. Ее стоит включить в рацион, особенно весной и летом, когда она особенно свежая и сочная.

  • Низкая калорийность: всего около 25-30 ккал на 100 г.
  • Богатый состав витаминов: высокое содержание витамина С для укрепления иммунитета, фолиевой кислоты (витамин B9) для поддержания нервной системы и здоровья будущих мам, витамина К для здоровья костей и свертываемости крови.
  • Клетчатка: способствует улучшению пищеварения и помогает чувствовать себя сытым.
  • Антиоксиданты: сульфорафан, кемпферол и лютеин оказывают противовоспалительное и противоопухолевое действие.

Почему молодая капуста так популярна?

Молодая капуста отличается мягким вкусом и нежной текстурой, что делает ее идеальной для легких блюд. Она легко усваивается, не вызывает вздутия живота и подходит для разнообразных кулинарных экспериментов. Из нее можно готовить салаты, тушеные блюда, голубцы и даже жарить в сыром виде.

Однако стоит помнить, что молодая капуста может быть не полезна для всех. Людям с заболеваниями щитовидной железы не рекомендуется употреблять ее в больших количествах в сыром виде из-за зобогенных соединений, которые могут препятствовать усвоению йода. Риск снижается после термической обработки.

Рецепт вкусных котлет из молодой капусты

Котлеты из молодой капусты по рецепту портала saffronindickarestaurace.cz — это отличный способ обогатить свой рацион овощами. Они прекрасно подойдут для семейного ужина или обеда.

Ингредиенты:

  • 1 небольшой кочан молодой капусты (около 500-600 г)
  • 1 средняя луковица
  • 2 яйца
  • 3 столовые ложки панировочных сухарей
  • 2 столовые ложки мелко нарезанного укропа
  • Соль и перец по вкусу
  • Растительное масло для жарки (например, рапсовое)

Приготовление:

  1. Нарежьте молодую капусту мелко. Положите ее в миску и залейте кипятком на 30 секунд. Слейте воду и тщательно отожмите капусту.
  2. Очистите и мелко нарежьте лук. Обжарьте его на сковороде с одной столовой ложкой масла до мягкости.
  3. В большой миске смешайте капусту, лук, укроп, яйца и панировочные сухари.
  4. Приправьте смесь солью и перцем, тщательно перемешайте.
  5. Сформируйте из получившейся массы небольшие котлетки и обваляйте их в панировочных сухарях.
  6. Разогрейте сковороду с двумя-тремя столовыми ложками масла и обжарьте котлеты на среднем огне по 3-4 минуты с каждой стороны до золотистой корочки.
  7. Подавайте котлеты с молодым картофелем, укропом и чесночным соусом на основе йогурта. Для большей пользы можно добавить жареные овощи, такие как морковь или свекла.

Эти котлеты не только вкусные, но и очень полезные. Они станут отличным дополнением к вашему рациону и порадуют всю семью!

Уточнения

Капу́ста огоро́дная (лат. Brássica olerácea) — одомашненное более 3500 лет назад двулетнее растение рода Капуста (Brassica) семейства Капустные (Крестоцветные), важная сельскохозяйственная культура, популярное овощное и декоративное растение. 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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