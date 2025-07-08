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Секрет бабушкиной кухни: эти действия c кабачками перед жаркой превратят их в деликатес — раскройте тайну сочности

Секрет идеальных жареных кабачков: двойная панировка и чеснок — идеальный летний перекус
2:47
Еда

Кабачки — это настоящий летний хит на кухне. Их можно приготовить самыми разными способами: пожарить, запечь, фаршировать или добавить в рагу.

Жареные кабачки со сметанным соусом
Фото: freepik.com by Saban Std, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Жареные кабачки со сметанным соусом

Но одно из самых популярных блюд из кабачков — это жареные ломтики в панировке. На первый взгляд кажется, что это просто: нарезать, обвалять в муке и обжарить. Однако на практике часто возникают проблемы с текстурой, впитыванием масла и подгоранием панировки. Но есть простое решение, которое поможет избежать этих трудностей.

Секрет — замачивание в солевом растворе

Всё начинается с подготовки кабачков. Для этого используется солевой раствор, который не требует сложных ингредиентов.

  1. В 1 литре воды растворите 1 чайную ложку соли и 1 чайную ложку сахара (без горки).
  2. Нарежьте кабачки толстыми кружочками толщиной не менее 1,5 см — так они сохранят сочность.
  3. Положите ломтики в солевой раствор на 10 минут. Соль вытянет лишнюю влагу, а сахар поможет сохранить мягкость и текстуру мякоти.

Сушка — важный этап

После замачивания кабачки нужно не просто промокнуть, а тщательно обсушить бумажными полотенцами. Это предотвратит разбрызгивание масла при жарке, сделает панировку более устойчивой и обеспечит равномерную прожарку с минимальным количеством жира.

Двойная панировка — залог вкуса и текстуры

Обсушенные кабачки обваляйте в смеси пшеничной муки и панировочных сухарей. Двойная панировка создаёт прочную оболочку, которая сохраняет сочность внутри и придаёт аппетитную корочку снаружи. Благодаря сухарям мука не пригорает, и ломтики не разваливаются в процессе жарки.

Идеальная жарка

Разогрейте сковороду, но не до появления дыма. Добавьте немного растительного масла и равномерно распределите его по дну. Жарьте кабачки с двух сторон до золотистой корочки. Важно, чтобы ломтики жарились на достаточном расстоянии друг от друга, чтобы не тушиться в собственном соку. Благодаря предварительному замачиванию кабачки выделяют минимум жидкости, поэтому они не "потеют" при жарке.

Финальный этап — чеснок

Перед подачей посыпьте горячие ломтики мелко нарезанным свежим чесноком. Это добавит закуске пикантность и аромат, который сразу привлечёт внимание и подарит незабываемое наслаждение.

Жареные кабачки в панировке с чесноком — это идеальное блюдо для летнего стола. Они исчезнут со стола в мгновение ока, оставив только приятные воспоминания и желание повторить.

Уточнения

Кабачо́к (уменьш. от укр. кабак, «тыква», из тюркских языков) — кустовая разновидность тыквы обыкновенной с продолговатыми плодами, без плетей. 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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