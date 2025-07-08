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Представьте, что варенье варится 5 минут и исчезает с полок, как горячие пирожки — готовтесь к чуду

Малина с какао без длительной варки: новый десерт вошёл в моду среди домашних заготовок
1:52
Еда

Пора открыть для себя необычный рецепт варенья, который уже стал настоящим хитом 2025 года. Малина в шоколаде — это лакомство, которое сочетает в себе яркий вкус ягод и нежную шоколадную нотку благодаря особой технологии приготовления с минимальной варкой.

Малина
Фото: Designed by Freepik by cookie_studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Малина

Секрет приготовления

Короткая варка — вот залог успеха этого необычного лакомства. Всего пять минут кипения достаточно, чтобы варенье получилось ароматным и с идеальной консистенцией.

Ингредиенты для ароматного десерта

Для приготовления понадобится всего несколько простых ингредиентов:

  • свежая малина,
  • сахар,
  • качественный какао-порошок
  • щепотка ароматных специй.

Процесс приготовления

  1. 700 граммов малины тщательно промойте под прохладной водой и переложите в кастрюлю с толстым дном.
  2. Засыпьте ягоды 500 граммами сахара, добавьте по щепотке ванили и корицы — эти специи придадут десерту глубокий аромат.
  3. Оставьте смесь при комнатной температуре на час, чтобы малина дала сок, а сахар начал растворяться. После этого поставьте кастрюлю на средний огонь и доведите до кипения, аккуратно снимая пену.
  4. С момента закипания варите ровно пять минут, не забывая помешивать и убирать пену, чтобы варенье было прозрачным.
  5. Снимите кастрюлю с плиты и добавьте столовую ложку какао-порошка. Тщательно перемешайте до однородного шоколадного цвета. Верните сотейник на плиту и быстро доведите смесь до кипения. Как только появятся пузырьки, сразу снимайте с огня.
  6. Горячее варенье разлейте по стерилизованным банкам и плотно закройте крышками. Храните десерт в прохладном и темном месте.

Уточнения

Малина — крупный род растений семейства Розовые (Rosaceae), включающий множество популярных ягодных культур.

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Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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