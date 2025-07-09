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Устали от стандартной курицы? Откройте для себя запеченные ножки с ярким вкусом

Запечённые куриные ножки с чесноком и паприкой стали популярным блюдом на ужин
3:11
Еда

Куриные ножки – это одно из самых популярных и доступных блюд, которое можно приготовить на обед или ужин. Они отлично подходят как для повседневного меню, так и для праздничного стола. Запеченные куриные ножки получаются ароматными, сочными и золотистыми, а процесс их приготовления не займет много времени.

Запечённая куриная ножка
Фото: flickr.com by wuestenigel, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Запечённая куриная ножка

Для приготовления запеченных куриных ножек вам понадобятся:

  • 1 кг куриных ножек (можно использовать бедра или голени)
  • 3-4 ст. ложки растительного масла
  • 1 ч. ложка соли
  • 1 ч. ложка черного перца
  • 1 ч. ложка паприки (по желанию)
  • 2-3 зубчика чеснока (по желанию)
  • Прежде всего, вы можете добавить свои любимые специи: тимьян, орегано, розмарин или любой другой приправы по вкусу.

Приготовление

  1. Подготовка куриных ножек. Промойте куриные ножки под холодной водой и обсушите их бумажными полотенцами. Убедитесь, что на них нет лишней влаги, чтобы они хорошо запеклись.
  2. Приготовление маринада. В глубокой миске смешайте растительное масло, соль, черный перец, паприку и нарезанный мелко чеснок. Если вы любите пряные нотки, добавьте свои любимые специи. Тщательно перемешайте.
  3. Маринование. Поместите куриные ножки в маринад и аккуратно перемешайте, чтобы каждая ножка была полностью покрыта смесью. Оставьте курицу мариноваться на 30 минут, чтобы она впитала все ароматы и вкусы. Если у вас есть время, можно оставить на ночь в холодильнике – так мясо станет еще более сочным и ароматным.
  4. Подготовка к запеканию. Разогрейте духовку до 200°C. Застелите противень фольгой или пергаментом для удобства. Выложите замаринованные куриные ножки на противень кожицей вверх, оставив немного пространства между ними.
  5. Запекание. Поставьте противень в разогретую духовку и запекайте куриные ножки в течение 40-50 минут. Через 20-30 минут вы можете аккуратно перевернуть ножки, чтобы они равномерно подрумянились со всех сторон. Чтобы усилить вкус, за 10 минут до готовности можно включить верхний обогрев. Это придаст курице хрустящую корочку.
  6. Проверка готовности. Готовность куриных ножек можно проверить, проткнув одно из них ножом: если сок, стекающий из мяса, прозрачный и не имеет крови, курица готова. Температура внутри куриного мяса должна быть около 75°C.
  7. Подача к столу. Вытащите запеченные ножки из духовки и дайте им немного остыть. Можно посыпать свежей зеленью перед подачей на стол. Запеченные куриные ножки хорошо сочетаются с картофельным пюре, рисом, свежими овощами или салатами.

Теперь вы знаете, как легко и быстро приготовить запеченные куриные ножки, которые будут наслаждением для вас и ваших близких. 

Уточнения

Куря́тина — кулинарное и промышленное наименование куриного мяса. 

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Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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