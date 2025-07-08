Не разваривается и не слипается: рис для фарша и салатов в два раза быстрее обычного

Рис — универсальный продукт. Он подходит и для гарниров, и для салатов, и как основа для начинки в голубцах, перцах и других блюдах. Но его приготовление часто ассоциируется с долгим кипячением, стоянием у плиты и контролем над кастрюлей. На самом деле всё можно упростить.
Существует способ, благодаря которому рис готов за 5-7 минут, а результат — именно такой, какой нужен: чуть недоготовленный для запеканок или полностью рассыпчатый для гарниров. И всё это — без плиты, только с микроволновкой.
100 г рисовой крупы
150 мл кипятка
Соль — по вкусу
Глубокая миска или чашка, подходящая для микроволновки
Тарелка или крышка, чтобы накрыть сверху
Промойте рис несколько раз под прохладной проточной водой, пока вода не станет почти прозрачной.
Переложите рис в глубокую посуду, подходящую для микроволновки.
Добавьте соль, влейте 150 мл кипятка и аккуратно перемешайте.
Накройте посуду крышкой или тарелкой — важно, чтобы влага не испарялась.
Поставьте в микроволновку и готовьте 5 минут на максимальной мощности — если нужен слегка недоваренный рис для начинки (например, в голубцы или перцы).
Для салатов или гарниров увеличьте время до 7 минут — рис получится полностью готовым, но не разваренным.
Если вы готовите рис для начинки — его не нужно доводить до полной готовности. Он "дойдет" внутри основного блюда.
Если нужен рассыпчатый рис, просто откиньте его после микроволновки на дуршлаг и слегка промойте тёплой водой.
Микроволновка создаёт эффект пароварки: накрытая посуда удерживает тепло и влагу, позволяя крупе быстро "распариться" без выкипания воды. Такой способ особенно удобен, когда нет времени или нужно подготовить небольшую порцию.
Рис (лат. Orýza) — род однолетних и многолетних травянистых растений семейства Злаки.
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