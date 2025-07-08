Не разваривается и не слипается: рис для фарша и салатов в два раза быстрее обычного

Быстрый способ приготовить рис для голубцов и салатов

2:06 Your browser does not support the audio element. Еда

Рис — универсальный продукт. Он подходит и для гарниров, и для салатов, и как основа для начинки в голубцах, перцах и других блюдах. Но его приготовление часто ассоциируется с долгим кипячением, стоянием у плиты и контролем над кастрюлей. На самом деле всё можно упростить.

Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Яблочный уксус и рис

Существует способ, благодаря которому рис готов за 5-7 минут, а результат — именно такой, какой нужен: чуть недоготовленный для запеканок или полностью рассыпчатый для гарниров. И всё это — без плиты, только с микроволновкой.

Что понадобится:

100 г рисовой крупы

150 мл кипятка

Соль — по вкусу

Глубокая миска или чашка , подходящая для микроволновки

Тарелка или крышка, чтобы накрыть сверху

Как готовить:

Промойте рис несколько раз под прохладной проточной водой, пока вода не станет почти прозрачной. Переложите рис в глубокую посуду, подходящую для микроволновки. Добавьте соль, влейте 150 мл кипятка и аккуратно перемешайте. Накройте посуду крышкой или тарелкой — важно, чтобы влага не испарялась. Поставьте в микроволновку и готовьте 5 минут на максимальной мощности — если нужен слегка недоваренный рис для начинки (например, в голубцы или перцы). Для салатов или гарниров увеличьте время до 7 минут — рис получится полностью готовым, но не разваренным.

Что делать после

Если вы готовите рис для начинки — его не нужно доводить до полной готовности. Он "дойдет" внутри основного блюда.

Если нужен рассыпчатый рис, просто откиньте его после микроволновки на дуршлаг и слегка промойте тёплой водой.

Почему это работает

Микроволновка создаёт эффект пароварки: накрытая посуда удерживает тепло и влагу, позволяя крупе быстро "распариться" без выкипания воды. Такой способ особенно удобен, когда нет времени или нужно подготовить небольшую порцию.

Уточнения

Рис (лат. Orýza) — род однолетних и многолетних травянистых растений семейства Злаки.

