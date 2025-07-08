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Не разваривается и не слипается: рис для фарша и салатов в два раза быстрее обычного

Быстрый способ приготовить рис для голубцов и салатов
2:06
Еда

Рис — универсальный продукт. Он подходит и для гарниров, и для салатов, и как основа для начинки в голубцах, перцах и других блюдах. Но его приготовление часто ассоциируется с долгим кипячением, стоянием у плиты и контролем над кастрюлей. На самом деле всё можно упростить.

Яблочный уксус и рис
Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Яблочный уксус и рис

Существует способ, благодаря которому рис готов за 5-7 минут, а результат — именно такой, какой нужен: чуть недоготовленный для запеканок или полностью рассыпчатый для гарниров. И всё это — без плиты, только с микроволновкой.

Что понадобится:

  • 100 г рисовой крупы

  • 150 мл кипятка

  • Соль — по вкусу

  • Глубокая миска или чашка, подходящая для микроволновки

  • Тарелка или крышка, чтобы накрыть сверху

Как готовить:

  1. Промойте рис несколько раз под прохладной проточной водой, пока вода не станет почти прозрачной.

  2. Переложите рис в глубокую посуду, подходящую для микроволновки.

  3. Добавьте соль, влейте 150 мл кипятка и аккуратно перемешайте.

  4. Накройте посуду крышкой или тарелкой — важно, чтобы влага не испарялась.

  5. Поставьте в микроволновку и готовьте 5 минут на максимальной мощности — если нужен слегка недоваренный рис для начинки (например, в голубцы или перцы).

  6. Для салатов или гарниров увеличьте время до 7 минут — рис получится полностью готовым, но не разваренным.

Что делать после

  • Если вы готовите рис для начинки — его не нужно доводить до полной готовности. Он "дойдет" внутри основного блюда.

  • Если нужен рассыпчатый рис, просто откиньте его после микроволновки на дуршлаг и слегка промойте тёплой водой.

Почему это работает

Микроволновка создаёт эффект пароварки: накрытая посуда удерживает тепло и влагу, позволяя крупе быстро "распариться" без выкипания воды. Такой способ особенно удобен, когда нет времени или нужно подготовить небольшую порцию.

Уточнения

Рис (лат. Orýza) — род однолетних и многолетних травянистых растений семейства Злаки.

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Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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