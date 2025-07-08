Молоко из магазина может быть фальшивкой: вот как быстро узнать, что вы пьёте на самом деле

На прилавках магазинов всё чаще можно встретить продукт, который лишь по виду и запаху напоминает настоящее молоко. В действительности в бутылке может скрываться разбавленный порошок с добавками, которые имитируют вкус и консистенцию натурального продукта.
Чтобы не стать жертвой обмана, достаточно провести несколько элементарных тестов дома - быстро, без лаборатории и сложных приборов.
Что делать:
Нагрейте немного молока и перелейте его в другую посуду.
Что означает результат:
Если на стенках первой ёмкости образовался белый налёт, похожий на осевшую муку — это признак добавления крахмала. Его используют для придания густоты разбавленному или порошковому суррогату. Такое молоко — уже не натуральный продукт.
Что делать:
Капните в ложку молока немного обычного уксуса.
Что означает результат:
Если возникает активная реакция с шипением и пеной, скорее всего, в продукт добавили соду. Её используют для снижения кислотности и маскировки начавшегося скисания. Такое молоко может казаться "свежим", но на деле уже испорчено.
Что делать:
Добавьте каплю аптечного йода в небольшое количество молока.
Что означает результат:
Если жидкость синеет или приобретает фиолетовый оттенок, это указывает на присутствие мела. Его могут использовать для коррекции кислотности, чтобы продлить срок хранения. В качественном молоке такая реакция не должна происходить.
Молоко с такими добавками — это не натуральный продукт. В нём могут отсутствовать важные элементы, а регулярное употребление суррогата лишает организм кальция, белка и других ценных веществ.
Такие ухищрения — не просто маркетинговый обман, а реальный вред для здоровья, особенно детей, пожилых людей и тех, кто использует молоко как источник питательных веществ.
Покупайте молоко у проверенных производителей.
Обращайте внимание на состав и срок хранения. Натуральное молоко не может храниться месяцами.
Используйте домашние тесты - они простые, но эффективные.
Если обнаружили фальсификат — не используйте продукт и по возможности сообщите в магазин.
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