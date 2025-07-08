Молоко из магазина может быть фальшивкой: вот как быстро узнать, что вы пьёте на самом деле

Как определить качество молока дома без лаборатории

2:33 Your browser does not support the audio element. Еда

На прилавках магазинов всё чаще можно встретить продукт, который лишь по виду и запаху напоминает настоящее молоко. В действительности в бутылке может скрываться разбавленный порошок с добавками, которые имитируют вкус и консистенцию натурального продукта.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Кошка перед миской с молоком

Чтобы не стать жертвой обмана, достаточно провести несколько элементарных тестов дома - быстро, без лаборатории и сложных приборов.

1. Проверка на крахмал

Что делать:

Нагрейте немного молока и перелейте его в другую посуду.

Что означает результат:

Если на стенках первой ёмкости образовался белый налёт, похожий на осевшую муку — это признак добавления крахмала. Его используют для придания густоты разбавленному или порошковому суррогату. Такое молоко — уже не натуральный продукт.

2. Проверка на соду

Что делать:

Капните в ложку молока немного обычного уксуса.

Что означает результат:

Если возникает активная реакция с шипением и пеной, скорее всего, в продукт добавили соду. Её используют для снижения кислотности и маскировки начавшегося скисания. Такое молоко может казаться "свежим", но на деле уже испорчено.

3. Проверка на мел

Что делать:

Добавьте каплю аптечного йода в небольшое количество молока.

Что означает результат:

Если жидкость синеет или приобретает фиолетовый оттенок, это указывает на присутствие мела. Его могут использовать для коррекции кислотности, чтобы продлить срок хранения. В качественном молоке такая реакция не должна происходить.

Почему это важно

Молоко с такими добавками — это не натуральный продукт. В нём могут отсутствовать важные элементы, а регулярное употребление суррогата лишает организм кальция, белка и других ценных веществ.

Такие ухищрения — не просто маркетинговый обман, а реальный вред для здоровья, особенно детей, пожилых людей и тех, кто использует молоко как источник питательных веществ.

Как сделать осознанный выбор

Покупайте молоко у проверенных производителей .

Обращайте внимание на состав и срок хранения . Натуральное молоко не может храниться месяцами.

Используйте домашние тесты - они простые, но эффективные.

Если обнаружили фальсификат — не используйте продукт и по возможности сообщите в магазин.