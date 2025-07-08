Этот дедовский трюк поможет сохранить свеклу на месяцы — всё, что нужно, уже есть у вас дома

Способ хранения свеклы на зиму без варки и песка

2:37 Your browser does not support the audio element. Еда

Если вы хотите сохранить свежую свеклу на всю зиму, не строя погреб и не пересыпая её песком в ящиках — есть один проверенный временем метод. Он максимально простой, не требует вакууматора или специальных крышек, а результат приятно удивит: свекла остаётся сочной, плотной и хранится месяцами.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Свёкла

Суть метода — в создании вакуума с помощью обычной свечи. Никакой магии, только физика.

Что понадобится

Небольшие свёкольные корнеплоды (сухие и без повреждений)

Чистая трёхлитровая банка , предварительно стерилизованная

Парафиновая свеча — маленькая, устойчивая

Металлическая крышка для закатки

Ключ для закатки

Как правильно заготовить

Хорошо промойте свеклу, удалите остатки земли, обсушите. Мокрые овощи могут испортиться — в банку должна попасть только сухая свекла. Уложите свеклу в банку, не заполняя её до верха - оставьте немного пространства. Поставьте небольшую свечу на верхний слой. Убедитесь, что она стоит устойчиво. Зажгите фитиль и дайте пламени разгореться. Пока свеча горит, быстро и плотно закатайте банку крышкой. Это важно — герметичность должна быть идеальной. Пламя будет гореть, пока не "съест" весь кислород в банке. Когда он закончится, огонь погаснет сам — это значит, вакуум создан.

Почему это работает

Свеча сжигает кислород, создавая внутри банки среду с низким содержанием воздуха. Без кислорода бактерии и грибки не развиваются, а значит — свекла остаётся свежей, словно только что с грядки.

Как хранить

Готовые банки нужно поставить в прохладное и тёмное место - кладовку, неотапливаемую комнату или подвал. Температура должна быть стабильной и низкой, без резких перепадов. При таких условиях свекла может храниться до весны.

В чём преимущества метода

Не нужно песка, ящиков и погреба

Не используется уксус, вода или термическая обработка

Свекла остаётся сырой , хрустящей и сочной

Подходит для салатов, супов и других блюд без предварительного отваривания

Один раз сделали — и забыли до зимы

Этот способ оценят как дачники с урожаем, так и горожане, которые покупают свеклу на рынке про запас. Всё просто: банка, свеча, крышка — и ваш урожай надёжно сохранён без заморозки и лишней суеты.

Уточнения

Свёкла обыкнове́нная (диал. на юге России буря́к, бура́к; лат. Béta vulgáris) — однолетнее, двухлетнее или многолетнее травянистое растение; вид рода Свёкла семейства Амарантовые (Amaranthaceae), подсемейства Маревые (Chenopodioideae), ранее Маревые рассматривали в качестве самостоятельного семейства Chenopodiaceae.

