Секрет нежного фруктового льда без сиропа — в банане: десерт за 5 минут, который побеждает жару

Домашний фруктовый лёд без сахара — быстро и вкусно

3:20 Your browser does not support the audio element. Еда

Жара, солнце, лето — кажется, ничего не хочется больше, чем прохладный фруктовый лёд. Вы с энтузиазмом берёте сок, заливаете его в формочки… а через несколько часов получаете ледяную глыбу, которую невозможно ни укусить, ни вынуть из формы. Вместо освежающего десерта — разочарование.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Кот ест мороженое

Всё дело в структуре. Обычный фруктовый сок при замораживании превращается в массу крупных, жёстких кристаллов. Но есть способ обойти это — без сиропа, сахара и долгих варок.

Что мешает замёрзшему соку стать нежным?

Когда замораживается чистая жидкость — даже натуральный сок — вода в ней образует крупные кристаллы. Они делают лёд твёрдым и неудобным в употреблении. Именно поэтому большинство рецептов советуют варить сироп: сахар мешает кристаллизации, придаёт текстуру. Но мы обойдёмся без добавленного сахара.

Секрет в том, чтобы заменить часть жидкости на фруктовое пюре — особенно из фруктов с высоким содержанием пектина и натуральных сахаров. Такие фрукты делают текстуру мягкой, почти как у сорбета.

Идеальные фрукты для мягкого льда

Бананы — лидер по сладости и плотности

Манго, персики, абрикосы — придают бархатную текстуру

Клубника, киви, ананас — добавляют сочность и яркость вкуса

Кислые соки — апельсиновый, лимонный, лаймовый — усиливают вкус и понижают температуру замерзания

Универсальный рецепт фруктового льда без сахара

Время подготовки: 5 минут

Заморозка: 4-6 часов

Ингредиенты:

2 спелых банана

1 стакан (250 мл) свежих или замороженных ягод/фруктов

2-3 ст. ложки кислого сока (апельсин, лимон, лайм)

Опционально: 1 ч. л. мёда или кленового сиропа, если хочется послаще

Приготовление:

Поместите все ингредиенты в блендер. Взбивайте до полностью однородной, воздушной массы. Попробуйте — если хочется больше сладости, добавьте мёд. Разлейте массу по формочкам для мороженого или льда. Вставьте палочки и отправьте в морозильник на 4-6 часов.

Совет: Чтобы легче достать лёд из формочек, опустите дно в тёплую воду на 5 секунд.

Почему это работает

Бананы и другие мякотистые фрукты богаты натуральными сахарами и пектином. При взбивании в блендере смесь насыщается мельчайшими пузырьками воздуха. Кислый сок понижает точку замерзания. Всё это вместе препятствует образованию крупных кристаллов. В итоге лёд получается нежным, легко тающим, кремовым по текстуре, а не твёрдым, как замёрзший сок.

Вариации, которые стоит попробовать

Клубника + банан + апельсиновый сок

Манго + банан + лайм

Персик + банан + лимон

Киви + ананас + банан

И даже: банан + шпинат + яблочный сок (вкус банана перебьёт зелень)

Формулы можно комбинировать, пробовать новое каждый день — и всё без грамма сахара. Только натуральный вкус и лёгкое освежение.

Уточнения

Фруктовый лёд — холодный десерт на основе замороженного сока, чая или прочих фруктовых напитков.

