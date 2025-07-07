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Шоколадно-малиновое варенье: кулинарный хит 2025 года — вы не поверите, как просто его приготовить

Малина в шоколаде: рецепт самого популярного десерта 2025 года
2:36
Еда

На кухнях всё чаще появляются баночки с вареньем, которое на вкус ближе к десерту из модной кофейни, чем к традиционному сладкому запасу на зиму. Сочетание малины и шоколада неожиданно стало кулинарным хитом 2025 года — и не зря. Это варенье не только ароматное, но и готовится всего за пять минут.

джем малиновый
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
джем малиновый

Секрет — в минимальной термообработке. Ягоды остаются яркими, а вкус — живым, насыщенным. Десерт получается нежным, в меру сладким и с глубокой шоколадной ноткой, которая делает его почти гастрономическим.

Что нужно для шоколадно-малинового варенья

Ингредиенты простые и доступные:

  • 700 г свежей малины

  • 500 г сахара

  • 1 ст. л. какао-порошка

  • по щепотке ванили и корицы

Эти компоненты вместе создают по-настоящему богатый вкус, в котором сочетаются сладость, лёгкая кислинка, фруктовая свежесть и тонкий аромат шоколада с пряными нотами.

Как приготовить — пошагово

  1. Промойте малину под прохладной водой и аккуратно обсушите.

  2. Переложите ягоды в кастрюлю с толстым дном.

  3. Добавьте сахар, ваниль и корицу, аккуратно перемешайте.

  4. Оставьте при комнатной температуре на 1 час - малина пустит сок, а сахар начнёт растворяться.

  5. Поставьте кастрюлю на средний огонь, доведите до кипения.

  6. С момента закипания варите 5 минут, снимая пену и аккуратно помешивая.

  7. Снимите с плиты и сразу всыпьте какао-порошок. Перемешайте до полного растворения и однородного цвета.

  8. Снова доведите до кипения, как только появятся пузырьки — снимайте с огня.

  9. Разлейте горячее варенье по стерилизованным банкам, закатайте крышки.

Где и как хранить

Готовое варенье можно хранить в прохладном тёмном месте — кладовке или холодильнике. Благодаря короткой варке вкус остаётся максимально ягодным, а плотная текстура делает его идеальным как для тостов, так и как начинку для пирогов, блинчиков или просто ложкой к утреннему кофе.

Почему оно покоряет всех

Малина в шоколаде — это не просто варенье. Это мини-десерт в банке. Идеальный баланс сладости и кислотности, нежная консистенция и аромат, который делает его желанным подарком и любимым дополнением к утреннему завтраку.

Попробуйте один раз — и в следующем сезоне вы будете закрывать десятки банок этого варенья.

Уточнения

Малина или Ежевика, или Малинник, или Рубус (лат. Rubus) — крупный род растений семейства Розовые (Rosaceae), включающий множество популярных ягодных культур — княженика, морошка, костяника, малина, ежевика, межвидовые гибриды Логан, Кумберленд и др.

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Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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