Шоколадно-малиновое варенье: кулинарный хит 2025 года — вы не поверите, как просто его приготовить

Малина в шоколаде: рецепт самого популярного десерта 2025 года

2:36 Your browser does not support the audio element. Еда

На кухнях всё чаще появляются баночки с вареньем, которое на вкус ближе к десерту из модной кофейни, чем к традиционному сладкому запасу на зиму. Сочетание малины и шоколада неожиданно стало кулинарным хитом 2025 года — и не зря. Это варенье не только ароматное, но и готовится всего за пять минут.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ джем малиновый

Секрет — в минимальной термообработке. Ягоды остаются яркими, а вкус — живым, насыщенным. Десерт получается нежным, в меру сладким и с глубокой шоколадной ноткой, которая делает его почти гастрономическим.

Что нужно для шоколадно-малинового варенья

Ингредиенты простые и доступные:

700 г свежей малины

500 г сахара

1 ст. л. какао-порошка

по щепотке ванили и корицы

Эти компоненты вместе создают по-настоящему богатый вкус, в котором сочетаются сладость, лёгкая кислинка, фруктовая свежесть и тонкий аромат шоколада с пряными нотами.

Как приготовить — пошагово

Промойте малину под прохладной водой и аккуратно обсушите. Переложите ягоды в кастрюлю с толстым дном. Добавьте сахар, ваниль и корицу, аккуратно перемешайте. Оставьте при комнатной температуре на 1 час - малина пустит сок, а сахар начнёт растворяться. Поставьте кастрюлю на средний огонь, доведите до кипения. С момента закипания варите 5 минут, снимая пену и аккуратно помешивая. Снимите с плиты и сразу всыпьте какао-порошок. Перемешайте до полного растворения и однородного цвета. Снова доведите до кипения, как только появятся пузырьки — снимайте с огня. Разлейте горячее варенье по стерилизованным банкам, закатайте крышки.

Где и как хранить

Готовое варенье можно хранить в прохладном тёмном месте — кладовке или холодильнике. Благодаря короткой варке вкус остаётся максимально ягодным, а плотная текстура делает его идеальным как для тостов, так и как начинку для пирогов, блинчиков или просто ложкой к утреннему кофе.

Почему оно покоряет всех

Малина в шоколаде — это не просто варенье. Это мини-десерт в банке. Идеальный баланс сладости и кислотности, нежная консистенция и аромат, который делает его желанным подарком и любимым дополнением к утреннему завтраку.

Попробуйте один раз — и в следующем сезоне вы будете закрывать десятки банок этого варенья.

Уточнения

Малина или Ежевика, или Малинник, или Рубус (лат. Rubus) — крупный род растений семейства Розовые (Rosaceae), включающий множество популярных ягодных культур — княженика, морошка, костяника, малина, ежевика, межвидовые гибриды Логан, Кумберленд и др.

