Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Невидимая причина старения кожи и суставов: сахар всему виной
Не надо пристраивать: Ольга Орлова резко ответила на вопросы о финансах сына
Кожа скатывается от солнцезащитного крема? 5 шагов к спасению
Тепло в сердце, а не в градусах: где Европа зимой становится уютнее, чем летом
Частная космическая компания SR Space: гендиректор раскрыл планы по инвестициям и IPO
Тонкости ухода за кабачками на дачном участке
В Греции мошенник продал несуществующих автомобилей на 250 тысяч евро
Научная группа подала патент на терапию для борьбы со старением
Зерно, мясо и субпродукты: названы ошибки при выборе корма для животных

Очистить яйцо за 3 секунды и не испортить маникюр? Обычная банка решит проблему навсегда

Как быстро очистить варёное яйцо без усилий
2:28
Еда

Очистка варёных яиц — задача, с которой сталкиваются все, кто хотя бы раз готовил салат "Оливье" или яйца фаршированные. Но чаще всего это превращается в мини-битву: скорлупа упрямо прилипает, белок рвётся, руки пачкаются, а половина яйца уходит в отходы. Знакомо?

Яйца
Фото: unsplash.com by Jakub Kapusnak is licensed under Free to use under the Unsplash License
Яйца

Есть способ, который решает эту проблему за несколько секунд. И всё, что вам понадобится — обычная стеклянная банка с крышкой и холодная вода.

Что нужно для лайфхака

  • Небольшая стеклянная банка с крышкой (подойдёт баночка объёмом 250-500 мл)

  • Ледяная вода

  • Сваренное вкрутую яйцо (горячее или тёплое)

Главное — яйцо должно помещаться внутрь банки свободно, не застревая, и при этом иметь немного "пространства для удара".

Как работает метод

  1. Налейте в банку ледяную воду — примерно на треть ёмкости. Вода должна быть действительно холодной: это поможет скорлупе легче отойти от белка.

  2. Осторожно опустите сваренное яйцо в воду. Лучше, если оно ещё тёплое — контраст температур усилит эффект.

  3. Закрутите крышку плотно, чтобы вода не пролилась.

  4. Энергично встряхните банку в руке 2-3 секунды. Не нужно трясти слишком долго — пара уверенных движений вперёд-назад вполне достаточно.

  5. Откройте банку и достаньте яйцо — вы увидите, что скорлупа треснула крупными фрагментами и практически отходит сама.

  6. Снимите скорлупу пальцами — она слезет цельными кусками, не повреждая белок.

Почему это работает

Секрет в том, что при встряхивании скорлупа бьётся о стенки банки и трескается по всей поверхности. Ледяная вода проникает под мембрану, отделяющую белок от скорлупы, и помогает ей отойти без усилий. В результате — ни капли раздражения, ни потерь белка.

Когда особенно пригодится

  • Когда нужно очистить много яиц для салатов, закусок или пикника.

  • Когда важна идеальная поверхность белка — для фарширования или подачи.

  • Когда вы не хотите испортить маникюр или тратить по 2 минуты на каждое яйцо.

Этот способ буквально экономит время и нервы. Попробовав его один раз, вы больше не захотите возвращаться к традиционному методу с подковыриванием и отмачиванием.

Уточнения

Яйцо́ — распространённый пищевой продукт.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Сейчас читают
Наша планета готовится к космическому манёвру
Наука и техника
Наша планета готовится к космическому манёвру Аудио 
Пять пород кошек, которые любят сидеть на коленях и обниматься
Домашние животные
Пять пород кошек, которые любят сидеть на коленях и обниматься Аудио 
Страны БРИКС меняют правила игры на финансовом рынке
Финансы
Страны БРИКС меняют правила игры на финансовом рынке Аудио 
Популярное
152 миллиона километров пустоты: Земля готовится к большому прыжку

Каждый год наша планета проходит через точку своей орбиты, известную как афелий, когда она находится на максимальном удалении от Солнца.

Наша планета готовится к космическому манёвру
Что делать при встрече со змеей у реки: советы экологов по безопасности
Отдых у реки и неожиданные шипящие соседи: как остаться живым и не превратиться в ужин
Китай случайно замедлил вращение Земли: НАСА бьёт тревогу
Как превратить дом в шикарное пространство за пару дней: 7 простых шагов к уюту
Преимущества для России от признания Талибана: нюансы и возможности Любовь Степушова Неожиданная находка в Помпеях: как один кувшин рассказал целую историю вкуса Игорь Буккер "Дом, который построил Ясен Николаевич Засурский" — что скрывает эта книга о легендарном декане факультета журналистики МГУ Юлиана Погосова
Лигры, пиззли и ягулеры: 10 животных, названия которых звучат как шутка — но они существуют
Без понтов, зато с характером: машины, которые не ломаются
Без понтов, но с ресурсом: что купить на вторичке в 2025
Без понтов, но с ресурсом: что купить на вторичке в 2025
Последние материалы
Windows 11 угрожает пользователям: брандмауэр требует внимания, но почему?
Как продлить цветение орхидей: простые советы
Инвестиции BlackRock на Украине: фальшивые надежды не сбылись
На помощь к людям: почему медведи приходят к мусорным бакам в Усть-Илимске
Маршрут по винтажным лавкам России: зачем покупать хлам в аэропорту, когда есть винтаж на рынках
Наши дружные куколки: Виторган показал дочерей после скандала с няней
Неандертальцы использовали огонь для извлечения жира — находка в Ноймарк-Норд
6 способов избавиться от храпа: от правильного положения до медицинских решений
Малозаметные усы на лапах кошек выполняют важную навигационную роль
Средние ставки по ипотеке в июле стали ближе к покупателям: снижение на 0,3-0,5%
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.