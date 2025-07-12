Похмелье валит с ног? Эти напитки ставят на ноги и чистят печень одним махом

После весёлых выходных утро понедельника может начаться с головной боли, тошноты и общей разбитости. Но не спешите хвататься за таблетки — возможно, всё, что вам нужно, уже есть на вашей кухне.
Алкоголь обезвоживает организм, поэтому первое, что нужно сделать — восстановить водный баланс. Добавьте в воду ломтики лимона или ягоды, чтобы обогатить её витаминами и электролитами.
Это натуральный изотоник, богатый калием, натрием и магнием. Пейте охлаждённую кокосовую воду, можно добавить немного сока лайма и щепотку соли для усиления эффекта.
Смешайте 2 стакана воды, 1/4 стакана лимонного сока, 1/4 стакана мёда или кленового сиропа и щепотку соли. Этот напиток поможет быстро восстановить уровень электролитов и энергии.
Свежевыжатый грейпфрутовый сок, разбавленный водой с добавлением мёда и щепотки морской соли, не только освежит, но и обеспечит организм витамином C.
Имбирь известен своими противорвотными свойствами. Заварите свежий имбирь, добавьте лимонный сок и мёд — этот напиток успокоит желудок и поможет справиться с тошнотой.
Куркума обладает противовоспалительными свойствами и поддерживает функцию печени. Смешайте тёплую воду с куркумой, добавьте немного мёда и лимонного сока.
Мята расслабляет мышцы и способствует пищеварению. Заварите мятный чай, можно добавить палочку корицы для аромата.
Эти простые напитки помогут вам восстановиться после весёлых выходных и начать новую неделю с ясной головой.
Похме́лье — постинтоксикационное состояние вследствие злоупотребления алкогольными напитками, сопровождающееся неприятными психологическими и физиологическими эффектами, такими как головная боль, раздражительность, сухость во рту, потливость, тошнота.
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