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Похмелье валит с ног? Эти напитки ставят на ноги и чистят печень одним махом

Названы 7 напитков, которые помогают восстановиться после алкоголя
2:03
Еда

После весёлых выходных утро понедельника может начаться с головной боли, тошноты и общей разбитости. Но не спешите хвататься за таблетки — возможно, всё, что вам нужно, уже есть на вашей кухне.

Имбирный чай
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Имбирный чай

1. Вода с лимоном и ягодами

Алкоголь обезвоживает организм, поэтому первое, что нужно сделать — восстановить водный баланс. Добавьте в воду ломтики лимона или ягоды, чтобы обогатить её витаминами и электролитами.

2. Кокосовая вода

Это натуральный изотоник, богатый калием, натрием и магнием. Пейте охлаждённую кокосовую воду, можно добавить немного сока лайма и щепотку соли для усиления эффекта.

3. Домашний спортивный напиток

Смешайте 2 стакана воды, 1/4 стакана лимонного сока, 1/4 стакана мёда или кленового сиропа и щепотку соли. Этот напиток поможет быстро восстановить уровень электролитов и энергии.

4. Грейпфрутовый напиток с мёдом

Свежевыжатый грейпфрутовый сок, разбавленный водой с добавлением мёда и щепотки морской соли, не только освежит, но и обеспечит организм витамином C.

5. Имбирный чай с лимоном и мёдом

Имбирь известен своими противорвотными свойствами. Заварите свежий имбирь, добавьте лимонный сок и мёд — этот напиток успокоит желудок и поможет справиться с тошнотой.

6. Куркуминовый тоник

Куркума обладает противовоспалительными свойствами и поддерживает функцию печени. Смешайте тёплую воду с куркумой, добавьте немного мёда и лимонного сока.

7. Чай с мятой

Мята расслабляет мышцы и способствует пищеварению. Заварите мятный чай, можно добавить палочку корицы для аромата.

Эти простые напитки помогут вам восстановиться после весёлых выходных и начать новую неделю с ясной головой.

Уточнения

Похме́лье — постинтоксикационное состояние вследствие злоупотребления алкогольными напитками, сопровождающееся неприятными психологическими и физиологическими эффектами, такими как головная боль, раздражительность, сухость во рту, потливость, тошнота.

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Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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