Этот продукт хвалят диетологи, но в сырость он подкашивает здоровье — особенно у взрослых

Свежий творог — это классика. Его добавляют в запеканки, едят с мёдом или сметаной, используют для перекусов и диет. Но есть время, когда даже такой полезный продукт может пойти во вред. И это вовсе не байка: речь идёт о дождливой погоде, особенно в период с июля по сентябрь, когда воздух становится сырым, а организм — уязвимым.
Мало кто задумывается, что наш рацион должен меняться вместе с погодой. Влажный и нестабильный климат — это стресс для пищеварения. А творог, как ни странно, может усиливать этот стресс. По традиционной индийской системе Аюрведа, в такую погоду нарушается внутренняя гармония организма, а кисломолочные продукты с "холодной энергией" усиливают риск воспалений, простуд и проблем с желудком.
Когда на улице дождь и сырость, организм хуже справляется с перевариванием плотной и охлаждающей пищи. Творог как раз такой. И если вы заметили после него:
тяжесть в животе
вздутие
газы
неприятное урчание или даже тошноту — возможно, дело не в продукте как таковом, а в погоде.
Чтобы снизить дискомфорт, на Востоке к творогу всегда добавляют специи — например, чёрный перец или обжаренную зиру. А иногда и капельку мёда. Всё это активизирует пищеварение и делает продукт легче.
В дождливый сезон простыть легче, чем обычно. И творог здесь может сыграть не самую приятную роль. Он усиливает образование слизи, а слизь — это питательная среда для вирусов и бактерий. При постоянном употреблении такого продукта в сырость можно столкнуться с:
насморком
першением в горле
аллергией
усталостью без видимой причины
Если вы склонны к простудам, бронхиту или часто страдаете от заложенного носа, творог в пасмурную погоду может усугубить ситуацию. Организм просто не справляется с его переработкой, и избыток слизи оседает именно в дыхательных путях.
Полностью отказываться от любимого продукта не нужно. Просто соблюдайте простые меры предосторожности:
ешьте творог только комнатной температуры
добавляйте специи: перец, зиру, немного соли
не употребляйте творог перед сном
не смешивайте его с фруктами или мясом
Такой подход поможет сохранить и здоровье, и удовольствие от еды, даже если за окном пасмурно и сыро.
Творо́г или тво́рог — нежидкий кисломолочный продукт белого цвета, традиционный для Восточной, Северной и (реже) Центральной Европы, получаемый сквашиванием молока с последующим удалением сыворотки.
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