Этот продукт хвалят диетологи, но в сырость он подкашивает здоровье — особенно у взрослых

Почему творог может навредить в дождливую погоду — объяснение специалистов

2:45 Your browser does not support the audio element. Еда

Свежий творог — это классика. Его добавляют в запеканки, едят с мёдом или сметаной, используют для перекусов и диет. Но есть время, когда даже такой полезный продукт может пойти во вред. И это вовсе не байка: речь идёт о дождливой погоде, особенно в период с июля по сентябрь, когда воздух становится сырым, а организм — уязвимым.

Фото: freepik by ededchechine, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ творог

Когда творог может навредить

Мало кто задумывается, что наш рацион должен меняться вместе с погодой. Влажный и нестабильный климат — это стресс для пищеварения. А творог, как ни странно, может усиливать этот стресс. По традиционной индийской системе Аюрведа, в такую погоду нарушается внутренняя гармония организма, а кисломолочные продукты с "холодной энергией" усиливают риск воспалений, простуд и проблем с желудком.

Слабое пищеварение — частая история после порции творога

Когда на улице дождь и сырость, организм хуже справляется с перевариванием плотной и охлаждающей пищи. Творог как раз такой. И если вы заметили после него:

тяжесть в животе

вздутие

газы

неприятное урчание или даже тошноту — возможно, дело не в продукте как таковом, а в погоде.

Чтобы снизить дискомфорт, на Востоке к творогу всегда добавляют специи — например, чёрный перец или обжаренную зиру. А иногда и капельку мёда. Всё это активизирует пищеварение и делает продукт легче.

Ослабление иммунитета — скрытая угроза

В дождливый сезон простыть легче, чем обычно. И творог здесь может сыграть не самую приятную роль. Он усиливает образование слизи, а слизь — это питательная среда для вирусов и бактерий. При постоянном употреблении такого продукта в сырость можно столкнуться с:

насморком

першением в горле

аллергией

усталостью без видимой причины

Риск для дыхательной системы

Если вы склонны к простудам, бронхиту или часто страдаете от заложенного носа, творог в пасмурную погоду может усугубить ситуацию. Организм просто не справляется с его переработкой, и избыток слизи оседает именно в дыхательных путях.

Как есть творог без последствий

Полностью отказываться от любимого продукта не нужно. Просто соблюдайте простые меры предосторожности:

ешьте творог только комнатной температуры

добавляйте специи: перец, зиру, немного соли

не употребляйте творог перед сном

не смешивайте его с фруктами или мясом

Такой подход поможет сохранить и здоровье, и удовольствие от еды, даже если за окном пасмурно и сыро.

Уточнения

Творо́г или тво́рог — нежидкий кисломолочный продукт белого цвета, традиционный для Восточной, Северной и (реже) Центральной Европы, получаемый сквашиванием молока с последующим удалением сыворотки.

