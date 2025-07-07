Магия ручной работы: почему в приготовлении сяо лонг бао мастерство важнее скорости

Тайваньские пельмени: когда ручная работа побеждает роботов

1:38 Your browser does not support the audio element. Еда

Тайваньская сеть ресторанов Din Tai Fung пока не планирует внедрять автоматизацию в процесс приготовления своих сяо лонг бао — пельменей со свининой.

Фото: ru.wikipedia.org by MAm ROFOW 022 is licensed under Free More info пельмени тайваньские

Руководство компании подчеркивает, что создание идеальных сяо лонг бао требует особого мастерства.

Как утверждает генеральный директор Аарон Янг, автоматизированное производство приведет к ощутимому ухудшению вкусовых качеств продукта. Он подчеркивает, что роботы пока не способны воспроизвести деликатность ручной работы, необходимую для приготовления их знаменитых пельменей.

Янг, возглавляющий североамериканское подразделение тайваньской сети вместе со своим братом Альбертом, отмечает, что сяо лонг бао Din Tai Fung — это "исключительно нежное" блюдо, известное своими 18 складками. При этом объемы производства впечатляют: ежедневно в каждом ресторане сети в Северной Америке изготавливается около 10 000 пельменей ручной работы. Din Tai Fung имеет более 173 заведений в 13 странах, включая США, Канаду и Великобританию.

"У нас очень высокие требования к качеству, — говорит Янг. — Мы наблюдали за работой машин, изготавливающих пельмени, и пришли к выводу, что качество значительно страдает".

По словам Янга, компромиссным решением стало внедрение автоматизации в тех областях, где это не влияет на качество, например, использование робота-курьера для доставки заказов, передает Business Insider.

Уточнения

Тайва́нь — частично признанное государство в Восточной Азии, ранее имевшее однопартийную систему, широкое дипломатическое признание и контроль над всем Китаем.

