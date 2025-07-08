Не варите яйца и не режьте картошку: лёгкий вариант окрошки, который не стыдно подать гостям

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Шеф-повар Крюков: зелень для окрошки лучше растирать с солью и хреном
1:34
Еда

Шеф-повар и член Ассоциации поваров России Анатолий Крюков в разговоре с Pravda.Ru поделился своими секретами приготовления вкусной окрошки. Он также рассказал о различных добавках, которые могут сделать блюдо ещё более интересным, а также предложил свой фирменный рецепт.

Окрошка
Фото: freepik.com by timolina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Окрошка

Кроме того, он дал советы по приготовлению окрошки для людей, следящих за своим питанием.

Анатолий Крюков советует для разнообразия нарезать зелень не кубиками, а натереть на тёрке.

"Рекомендую растолочь зелень в кашу с добавлением соли, хрена и горчицы. Для придания освежающего вкуса можно добавить сок лимона или немного горчицы. Для сладости можно положить немного сахара", — посоветовал шеф-повар.

Важно использовать овощи комнатной температуры, а не холодные, добавил он.

Вместо традиционного укропа и зелёного лука можно использовать шпинат, рукколу, молодую крапиву, сныть или мяту.

"В качестве заправки подойдут айран, тан, мацони, разведённый минеральной водой, берёзовый сок, белый квас или кефир с сывороткой из творога. Также можно приготовить окрошку на огуречном или томатном рассоле", — отметил шеф-повар.

Для тех, кто следит за своим питанием, Анатолий рекомендует использовать белый квас и готовить окрошку без добавления картофеля и яиц. Это позволит сохранить низкокалорийный характер блюда.

Уточнения

Окро́шка (рег. квас) — традиционный холодный суп русской кухни, который готовят в весенне-летний период.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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