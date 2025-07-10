Вкус и аромат этого пирога с вишней покорят любого — но секрет в деталях рецепта

Хрустящее тесто, сочная начинка и тёплый аромат выпечки — всё это про пирог с вишней. Нежный, немного кисловатый, он одинаково хорош и в летний полдник, и в холодный вечер за чаем. Даже если вы никогда не работали с бездрожжевым слоёным тестом — не пугайтесь: с этим пошаговым рецептом справится каждый. А результат, поверьте, того стоит!
В сезон лучше брать свежую вишню — аромат будет просто фантастическим. Зимой же отлично подойдёт замороженная. Главное — не забыть отжать лишний сок. А если хочется поэкспериментировать — можно добавить немного корицы или миндальной крошки.
Для теста:
Мука — 250 г
Сливочное масло — 180 г
Вода — 150 мл
Яйцо — 1 шт.
Соль — ⅓ ч. л.
Лимонный сок — ½ ч. л.
Для начинки:
Вишня без косточек — 400 г
Сахар — 4 ст. л.
Кукурузный крахмал — 1,5 ст. л.
Яйцо — 1 шт. (для смазывания)
Ванильный сахар — 1 ч. л.
Взбейте яйцо вилкой, добавьте в него 100 мл воды, лимонный сок и соль. Перемешайте и соедините с просеянной мукой. Замесите тесто до мягкости и эластичности. Сформируйте шар, накройте полотенцем и дайте отдохнуть 20 минут.
Сливочное масло нарежьте, оставьте при комнатной температуре на 30 минут. Добавьте к нему немного муки и перемешайте. Уберите получившуюся массу в морозилку на полчаса.
Тесто раскатайте в прямоугольник 40x30 см. Выложите на него охлаждённое масло пластинками, закройте края, как конверт, и защипните.
Разделите прямоугольник визуально на четыре части и сложите вчетверо. Уберите в холодильник на 20 минут. Повторите процесс три раза, каждый раз раскатывая и складывая тесто, с перерывами на охлаждение.
Вишню разморозьте и отожмите сок. Добавьте сахар, ванильный сахар и крахмал. Перемешайте и дайте постоять 10 минут.
Тесто разделите на две части. Один пласт выложите на противень с пергаментом. Сверху равномерно распределите начинку, оставляя немного места по краям.
Из второго пласта можно вырезать полоски и красиво оформить верх — например, в виде решётки. Защипните края. Смажьте пирог взбитым яйцом, при желании посыпьте сахаром.
Разогрейте духовку до 190 °C. Выпекайте 25-30 минут, пока пирог не станет румяным и ароматным. Немного остудите и подавайте — со сливочным мороженым или чашкой чая.
Пиро́г (от праслав. *руrоgъ — «праздничный хлеб», от ст.‑слав. пир — «свадьба», от пити — «пить [хмельное]») — праздничное (свадебное) обрядовое хлебобулочное изделие из теста с начинкой, которое выпекается или жарится. Начинка для пирогов может быть сладкой (ягоды, фрукты, творог, мак) или несладкой (рыба, мясной фарш, печень, картофель, грибы).
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