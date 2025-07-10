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Вкус и аромат этого пирога с вишней покорят любого — но секрет в деталях рецепта

Без дрожжей и лишних хлопот: пирог с вишней удивит всех, если добавить одну деталь
3:24
Еда

Хрустящее тесто, сочная начинка и тёплый аромат выпечки — всё это про пирог с вишней. Нежный, немного кисловатый, он одинаково хорош и в летний полдник, и в холодный вечер за чаем. Даже если вы никогда не работали с бездрожжевым слоёным тестом — не пугайтесь: с этим пошаговым рецептом справится каждый. А результат, поверьте, того стоит!

Пирог с вишней
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Пирог с вишней

Идеи для начинки

В сезон лучше брать свежую вишню — аромат будет просто фантастическим. Зимой же отлично подойдёт замороженная. Главное — не забыть отжать лишний сок. А если хочется поэкспериментировать — можно добавить немного корицы или миндальной крошки.

Ингредиенты на 8 порций

Для теста:

  • Мука — 250 г

  • Сливочное масло — 180 г

  • Вода — 150 мл

  • Яйцо — 1 шт.

  • Соль — ⅓ ч. л.

  • Лимонный сок — &frac12 ч. л.

Для начинки:

  • Вишня без косточек — 400 г

  • Сахар — 4 ст. л.

  • Кукурузный крахмал — 1,5 ст. л.

  • Яйцо — 1 шт. (для смазывания)

  • Ванильный сахар — 1 ч. л.

Как приготовить

Шаг 1. Замешиваем основу

Взбейте яйцо вилкой, добавьте в него 100 мл воды, лимонный сок и соль. Перемешайте и соедините с просеянной мукой. Замесите тесто до мягкости и эластичности. Сформируйте шар, накройте полотенцем и дайте отдохнуть 20 минут.

Шаг 2. Подготавливаем масло

Сливочное масло нарежьте, оставьте при комнатной температуре на 30 минут. Добавьте к нему немного муки и перемешайте. Уберите получившуюся массу в морозилку на полчаса.

Шаг 3. Раскатываем и соединяем

Тесто раскатайте в прямоугольник 40x30 см. Выложите на него охлаждённое масло пластинками, закройте края, как конверт, и защипните.

Шаг 4. Слоёная магия

Разделите прямоугольник визуально на четыре части и сложите вчетверо. Уберите в холодильник на 20 минут. Повторите процесс три раза, каждый раз раскатывая и складывая тесто, с перерывами на охлаждение.

Шаг 5. Готовим начинку

Вишню разморозьте и отожмите сок. Добавьте сахар, ванильный сахар и крахмал. Перемешайте и дайте постоять 10 минут.

Шаг 6. Формируем пирог

Тесто разделите на две части. Один пласт выложите на противень с пергаментом. Сверху равномерно распределите начинку, оставляя немного места по краям.

Шаг 7. Украшаем и запекаем

Из второго пласта можно вырезать полоски и красиво оформить верх — например, в виде решётки. Защипните края. Смажьте пирог взбитым яйцом, при желании посыпьте сахаром.

Шаг 8. Печём

Разогрейте духовку до 190 °C. Выпекайте 25-30 минут, пока пирог не станет румяным и ароматным. Немного остудите и подавайте — со сливочным мороженым или чашкой чая.

Уточнения

Пиро́г (от праслав. *руrоgъ — «праздничный хлеб», от ст.‑слав. пир — «свадьба», от пити — «пить [хмельное]») — праздничное (свадебное) обрядовое хлебобулочное изделие из теста с начинкой, которое выпекается или жарится. Начинка для пирогов может быть сладкой (ягоды, фрукты, творог, мак) или несладкой (рыба, мясной фарш, печень, картофель, грибы).

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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