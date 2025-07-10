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Нежнейшая запеканка с малиной — десерт, который не надоедает

Пошаговый рецепт творожной запеканки с малиной
2:31
Еда

Иногда хочется приготовить что-то домашнее, уютное и по-настоящему вкусное. И вот она — запеканка, знакомая с детства, но с изюминкой. Вернее, с малиной. Летний аромат, сливочная текстура и мягкая сладость делают её идеальной для завтрака выходного дня или душевного чаепития с близкими. А если взять замороженную ягоду — можно наслаждаться ею и в январе.

Творожная запеканка
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Творожная запеканка

Ингредиенты (на 4 порции):

  • Творог 8% — 700 г

  • Малина (свежая или замороженная) — 200 г

  • Молоко — 120 мл

  • Манная крупа — 100 г

  • Сахар-песок — 80 г

  • Сахар ванильный — 10 г

  • Мука пшеничная — 15 г

  • Яйцо куриное — 2 шт.

  • Масло сливочное — 10 г

  • Соль — щепотка

  • Сахарная пудра, малина — для подачи

Пошаговый рецепт:

Шаг 1. Подготовка творога

Если творог влажный — откиньте его на марлю, положите в дуршлаг, придавите гнётом и дайте постоять 3-4 часа. Лишняя жидкость уйдёт, и масса станет плотнее — как надо для запеканки.

Шаг 2. Манка в молоке

Залейте манную крупу горячим молоком, перемешайте и оставьте на 15 минут — пусть набухнет. Тем временем разомните творог. Яйца взбейте с сахаром (обычным и ванильным) и щепоткой соли.

Шаг 3. Малина под защитой

Свежие ягоды аккуратно вымойте и обсушите. Каждую посыпьте мукой — так они не "утонут" в тесте и равномерно распределятся. Если используете замороженные ягоды — не размораживайте!

Шаг 4. Сборка массы

В творог влейте яичную смесь, пробейте блендером до гладкости. Добавьте манку, перемешайте. Подготовьте форму (20x30 см): смажьте её сливочным маслом.

Шаг 5. Выпекание

Выложите массу в форму, разровняйте. Сверху аккуратно распределите малину, слегка утапливая ягоды внутрь. Разогрейте духовку до 160 °C.

Шаг 6. Финал

Выпекайте 35 минут до лёгкой румяной корочки. Остудите 15 минут. Подавайте тёплой, присыпав сахарной пудрой и украсив свежей или замороженной малиной.

Уточнения

Запека́нка — блюдо, приготавливаемое из пюреобразных продуктов и связывающего компонента (например, творог — яйцо).

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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