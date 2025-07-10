Нежнейшая запеканка с малиной — десерт, который не надоедает

Иногда хочется приготовить что-то домашнее, уютное и по-настоящему вкусное. И вот она — запеканка, знакомая с детства, но с изюминкой. Вернее, с малиной. Летний аромат, сливочная текстура и мягкая сладость делают её идеальной для завтрака выходного дня или душевного чаепития с близкими. А если взять замороженную ягоду — можно наслаждаться ею и в январе.
Творог 8% — 700 г
Малина (свежая или замороженная) — 200 г
Молоко — 120 мл
Манная крупа — 100 г
Сахар-песок — 80 г
Сахар ванильный — 10 г
Мука пшеничная — 15 г
Яйцо куриное — 2 шт.
Масло сливочное — 10 г
Соль — щепотка
Сахарная пудра, малина — для подачи
Если творог влажный — откиньте его на марлю, положите в дуршлаг, придавите гнётом и дайте постоять 3-4 часа. Лишняя жидкость уйдёт, и масса станет плотнее — как надо для запеканки.
Залейте манную крупу горячим молоком, перемешайте и оставьте на 15 минут — пусть набухнет. Тем временем разомните творог. Яйца взбейте с сахаром (обычным и ванильным) и щепоткой соли.
Свежие ягоды аккуратно вымойте и обсушите. Каждую посыпьте мукой — так они не "утонут" в тесте и равномерно распределятся. Если используете замороженные ягоды — не размораживайте!
В творог влейте яичную смесь, пробейте блендером до гладкости. Добавьте манку, перемешайте. Подготовьте форму (20x30 см): смажьте её сливочным маслом.
Выложите массу в форму, разровняйте. Сверху аккуратно распределите малину, слегка утапливая ягоды внутрь. Разогрейте духовку до 160 °C.
Выпекайте 35 минут до лёгкой румяной корочки. Остудите 15 минут. Подавайте тёплой, присыпав сахарной пудрой и украсив свежей или замороженной малиной.
Запека́нка — блюдо, приготавливаемое из пюреобразных продуктов и связывающего компонента (например, творог — яйцо).
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Учёные поймали гигантскую белую акулу в Атлантике. Что могут рассказать её размеры и путь о жизни этих таинственных хищников?