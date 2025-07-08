Холодильник — не спасение: еда, которая после разогрева становится коварнее фастфуда

Диетологи сообщили: какие продукты теряют питательные вещества при повторном разогреве

2:00 Your browser does not support the audio element. Еда

Даже самая вкусная и полезная еда может утратить свои ценные свойства при разогреве в микроволновой печи. Поэтому важно знать, какие продукты следует употреблять сразу после приготовления, чтобы сохранить их питательную ценность и избежать возможных проблем со здоровьем.

Фото: flickr.com by jeffreyw, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Картофель с лисичками

Куриное мясо. Куриное мясо можно хранить в холодильнике не более двух дней после приготовления. Повторный разогрев через этот срок может вызвать проблемы с пищеварением и даже стать причиной заболеваний. Грибы. Грибы рекомендуется употреблять сразу после приготовления. При повторном нагревании и длительном хранении их белки могут изменить структуру, что негативно скажется на пищеварении, сообщает Edna.bg. Свекла. Свекла богата полезными веществами, которые разрушаются при термической обработке. Чтобы сохранить их, свеклу лучше есть в свежем виде или сразу после приготовления. Картофель. Блюда из картофеля не стоит оставлять в холодильнике на длительное время. Их пищевая ценность снижается, а повторное разогревание может привести к образованию токсичных веществ, опасных для здоровья. Шпинат. Шпинат содержит высокое количество нитратов, которые могут стать канцерогенами при разогреве. Поэтому этот продукт лучше употреблять свежим или готовить без последующего нагревания. Сельдерей. Сельдерей, как и шпинат, богат нитратами. Повторный разогрев этого овоща может быть вреден для здоровья. Если сельдерей используется в супах или других блюдах, его следует удалять при разогреве. Яйца. Вареные яйца или омлет, перегретые в микроволновке, могут стать токсичными для желудка. Их лучше употреблять сразу после приготовления и не разогревать повторно.

Уточнения

Микроволно́вая печь (микроволно́вка) или СВЧ-печь — электроприбор, позволяющий совершать разогрев водосодержащих веществ благодаря электромагнитному излучению дециметрового диапазона (обычно с частотой 2450 МГц) и предназначенный для быстрого приготовления, подогрева или размораживания пищи.



