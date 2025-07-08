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Запретить нельзя разрешить: где ставить запятую в разговоре о мороженом и детском питании

Не все мороженое одинаково полезно: как выбрать лакомство для ребёнка?
2:27
Еда

Летом мороженое становится любимым лакомством многих детей. Но стоит ли запрещать его в качестве перекуса? Не обязательно, считает диетолог Беренис Кастель из Ле-Буска (Жиронда). Она подчеркивает, что мороженое — это не основная пища, а лишь маленькое удовольствие, которое не нужно демонизировать. Важно проявлять здравый смысл и не навязывать строгие запреты.

ребенок и мороженое
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
ребенок и мороженое

Мороженое для маленьких гурманов: с какого возраста можно давать

Ребенку можно предложить кусочек мороженого уже в возрасте четырех-шести месяцев, когда он начинает отлучаться от груди. Однако речь не идет о целом рожке. В этом возрасте важнее знакомство с новыми текстурами и вкусами.

Когда ребенку исполнится год, можно давать ему немного мороженого (около 30-50 граммов). А с трех лет можно предлагать более щедрые порции, но всегда с учетом его аппетита и желаний. Важно не принуждать ребенка, а позволять ему самому выбирать, есть ли ему мороженое.

Мороженое и сорбет не имеют принципиальной разницы в пользе. Оба лакомства содержат сахар, но могут быть полезными в небольших количествах. Например, мороженое содержит кальций, а сорбеты дают витамины из фруктов.

Однако мороженое не должно стать заменой полноценному приему пищи. Его лучше предлагать в конце еды или днем, около 16:00, сочетая с другими продуктами. Это поможет избежать резких скачков уровня сахара в крови, утверждает marmiton.org.

Как выбрать мороженое

В супермаркете лучше выбирать мороженое с простым составом, с минимальным количеством ингредиентов и без сложных добавок. Если вы хотите контролировать состав, можно приготовить домашнее мороженое. Для этого нужно смешать немного воды, каплю сиропа и другие ингредиенты по вкусу. Так вы будете уверены в качестве и составе лакомства.

Мороженое — это вкусное лакомство, которое можно предлагать детям в небольших количествах. Важно помнить, что оно не должно заменять основные приемы пищи. Предлагайте мороженое в конце еды или днем, сочетая с фруктами, молочными продуктами или хлебом. Выбирайте мороженое с простым составом или готовьте его дома.

Уточнения

Моро́женое — пищевой продукт‑десерт, представляющий собой замороженную в процессе непрерывного взбивания массу, содержащую в основе своей питательные, вкусовые, ароматические и эмульгирующие вещества.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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