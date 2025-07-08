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Болгарский секрет долголетия: этот перец творит чудеса с организмом

Болгарский производитель перца: как острота влияет на здоровье и энергию
2:07
Еда

Острый перец уже более века является важной частью болгарской кулинарной традиции. Первые семена этого растения были завезены из Южной Америки и быстро распространились по территории страны. Сегодня существует множество сортов острого перца, отличающихся по вкусу и уровню остроты. Одним из профессиональных производителей перца в Болгарии является Александр Кюркиев, который занимается этим делом на протяжении многих лет.

Перец
Фото: commons.wikimedia.org by Vyacheslav Argenberg, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Перец

Кюркиев отмечает, что болгарская кухня всегда была известна своей любовью к острым блюдам. Однако ранее выбор был ограничен, и меню было довольно однообразным. Сегодня же у потребителей есть возможность попробовать самые разные сорта перца — от мягких до чрезвычайно острых, цитирует эксперта btvnovinite.bg.

Выращивание острого перца в Болгарии требует особого ухода, так как не все сорта способны адаптироваться к местному климату. Кюркиев подчеркивает, что некоторые виды перца чили импортируются из экзотических стран.

Острый перец обладает множеством полезных свойств. Капсаицин, который придает перцу остроту, способствует улучшению обмена веществ и оказывает противовоспалительное действие. Однако Кюркиев считает, что острота не должна быть самоцелью.

"Острота не должна вызывать боль в рецепторах. Её можно использовать в умеренных количествах, например, в виде кайенского перца или настойки. Несколько капель утром с горячей водой практически не ощущаются, но дают заряд энергии", — объясняет Кюркиев.

Толерантность к острому перцу формируется со временем и зависит от индивидуальных особенностей организма.

"Переносимость острой пищи у каждого человека разная, но она может быть улучшена с помощью упорства. Если сейчас что-то кажется вам острым, то через месяц вы можете обнаружить, что это уже не так", — отмечает Кюркиев.

Уточнения

Кра́сный о́стрый пе́рец (пе́рец чи́ли) — свежие или высушенные плоды определённых сортов тропического полукустарника Capsicum annuum (syn. Capsicum frutescens); пряность, имеющая жгучий вкус.
 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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