Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Почему врачи Гарварда советуют отказаться от туалетной бумаги
Лаборатория с секретом: прорыв в создании искусственных половых клеток
Долголетие и путешествия: связь доказана
Мифы о ПДД: что приводит к авариям, штрафам и отказу в страховке
Эксперт по фэншуй раскрывает, как питомцы могут изменить энергетику вашего дома
Всемирный банк снизил прогноз роста мировой экономики на 2025 год до 2,3%
Растения, которые растут только в воде и не требуют ухода
Всё, что вы должны знать о связи кишечника и кожи: акне, воспаления и лечение
Джесси Джей открывает сердце: откровение о раке груди и мастэктомии

Клубничный сезон в банке: простой рецепт мармелада без лишнего сахара – пальчики оближешь

Рецепт клубничного мармелада: минимум сахара, максимум ягодного аромата
3:22
Еда

Клубничный сезон быстротечен, и важно сохранить его плоды на зиму. Ведь свежесобранная клубника — это кладезь вкуса и аромата. Один из проверенных способов — приготовить клубничный мармелад. Но как сделать его без избыточного сахара? В этом рецепте мы поделимся простыми секретами создания вкусного и полезного лакомства.

Клубника
Фото: commons.wikimedia.org by https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Loteclat, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Клубника

Выбираем клубнику для мармелада

Для клубничного мармелада важно выбрать качественные ягоды. Идеально подойдут спелые и сладкие плоды с плотной текстурой. Избегайте ягод с зеленоватым оттенком или признаками порчи — они могут испортить вкус готового продукта.

Перед началом приготовления тщательно промойте клубнику, удалите плодоножки и дайте воде стечь. Это поможет сохранить максимальное количество ароматного сока в ягодах.

Секреты приготовления

Минимум сахара — максимум вкуса

Для создания плотного и ароматного мармелада нужно правильно сбалансировать ингредиенты. Клубника сама по себе содержит пектин, который отвечает за желирование. Поэтому для приготовления мармелада достаточно добавить немного сахара — обычно одну часть на три части клубники. Вы также можете использовать смесь белого и тростникового сахара для более насыщенного вкуса.

Если клубника слишком водянистая, можно добавить немного промышленного пектина. Однако помните, что клубника обычно хорошо застывает сама по себе.

Ванильный аромат

Чтобы придать мармеладу неповторимый вкус, добавьте ванильный сахар или используйте натуральный экстракт ванили. Это придаст лакомству нежный аромат и изысканный вкус.

Лимонная кислота

Лимонная кислота поможет мармеладу достичь нужной консистенции. Добавляйте её ближе к концу варки, когда смесь начнёт густеть.

Рецепт клубничного мармелада

Ингредиенты:

  • 1 кг клубники (без плодоножек)
  • 300 г сахара
  • 1 пакетик ванильного сахара
  • Лимонная кислота (по мере необходимости)

Приготовление:

  1. Положите клубнику в большую кастрюлю и посыпьте сахаром. Не добавляйте воду и не измельчайте ягоды.
  2. Доведите смесь до кипения на среднем огне, постоянно помешивая. Будьте осторожны, чтобы не обжечься.
  3. Варите клубнику 5-10 минут, пока она не начнёт густеть. Снимайте пенку, которая образуется на поверхности.
  4. Добавьте ванильный сахар и тщательно перемешайте.
  5. Проверьте готовность мармелада. Для этого нанесите небольшое количество смеси на холодное фарфоровое блюдце. Если она не растекается, значит, мармелад готов. Если смесь остаётся жидкой, добавьте немного лимонной кислоты и продолжайте варить.
  6. Заполните стерилизованные банки горячим мармеладом до краёв. Плотно закройте крышками и переверните банки вверх дном на 5 минут.
  7. После остывания уберите банки в прохладное место для хранения.

Совет:

Если вы хотите сохранить крупные кусочки клубники в мармеладе, не измельчайте ягоды перед варкой. Это придаст готовому лакомству особый шарм и текстуру.

Уточнения

Мармела́д (порт. marmelo — «айва», от латинского слова с тем же значением, в свою очередь заимствование из др.-греч. μέλιμέλον, «медовое яблоко») — кондитерское изделие, приготовленное из фруктовых, ягодных пюре или соков, варёных с сахаром с содержанием влаги по массе не более 22 % (жевательный) — 33 % (фруктово-ягодный и желейный). 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Сейчас читают
Россия лидирует по импорту ненефтяной продукции из Азербайджана. Каковы цифры?
Экономика и бизнес
Россия лидирует по импорту ненефтяной продукции из Азербайджана. Каковы цифры? Аудио 
Чай из листьев вишни: польза, вред и способ приготовления
Еда и рецепты
Чай из листьев вишни: польза, вред и способ приготовления
Китайские пикапы уходят в наступление: что предлагают новые модели
Авто
Китайские пикапы уходят в наступление: что предлагают новые модели Аудио 
Популярное
Выглядит как море, а внутри — триллионы тонн яда: почему Чёрное опасней всех

Чёрное море — не просто курорт. Под его поверхностью скрыт ядовитый газ, способный уничтожить всё живое. Разбираемся, в чём реальная угроза.

В Чёрном море зафиксировано рекордное содержание сероводорода
Названы 7 лучших японских автомобилей, доступных в России в 2025 году
Неубиваемые, как самураи: 7 японских машин, которые не сдаются даже в России
Забудьте про шашлык из свинины: неожиданный герой мангала — проверенный способ удивить гостей
Любишь полный бак — готовься к пустому кошельку: что точно не стоит делать на АЗС
Преимущества для России от признания Талибана: нюансы и возможности Любовь Степушова Неожиданная находка в Помпеях: как один кувшин рассказал целую историю вкуса Игорь Буккер "Дом, который построил Ясен Николаевич Засурский" — что скрывает эта книга о легендарном декане факультета журналистики МГУ Юлиана Погосова
Одна нога на зебре — и штраф до 2500: ловушка, в которую попадаются даже опытные
Летний перекус из кабачков, который все просят на повтор
Не сажайте укроп рядом с этим овощем — останетесь без урожая
Не сажайте укроп рядом с этим овощем — останетесь без урожая
Последние материалы
Мифы о ПДД: что приводит к авариям, штрафам и отказу в страховке
Эксперт по фэншуй раскрывает, как питомцы могут изменить энергетику вашего дома
Всемирный банк снизил прогноз роста мировой экономики на 2025 год до 2,3%
Растения, которые растут только в воде и не требуют ухода
Всё, что вы должны знать о связи кишечника и кожи: акне, воспаления и лечение
Стресс и переедание: эффективные методы разрыва замкнутого круга
Джесси Джей открывает сердце: откровение о раке груди и мастэктомии
Почти все животные умеют это делать: об этой способности человек точно не догадывался
Как оживить пересохший газон в жару
Рюкзаки с сюрпризом: как тортилии стали неотъемлемой частью путешествий
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.