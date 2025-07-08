Клубничный сезон в банке: простой рецепт мармелада без лишнего сахара – пальчики оближешь

Рецепт клубничного мармелада: минимум сахара, максимум ягодного аромата

3:22 Your browser does not support the audio element. Еда

Клубничный сезон быстротечен, и важно сохранить его плоды на зиму. Ведь свежесобранная клубника — это кладезь вкуса и аромата. Один из проверенных способов — приготовить клубничный мармелад. Но как сделать его без избыточного сахара? В этом рецепте мы поделимся простыми секретами создания вкусного и полезного лакомства.

Фото: commons.wikimedia.org by https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Loteclat, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Клубника

Выбираем клубнику для мармелада

Для клубничного мармелада важно выбрать качественные ягоды. Идеально подойдут спелые и сладкие плоды с плотной текстурой. Избегайте ягод с зеленоватым оттенком или признаками порчи — они могут испортить вкус готового продукта.

Перед началом приготовления тщательно промойте клубнику, удалите плодоножки и дайте воде стечь. Это поможет сохранить максимальное количество ароматного сока в ягодах.

Секреты приготовления

Минимум сахара — максимум вкуса

Для создания плотного и ароматного мармелада нужно правильно сбалансировать ингредиенты. Клубника сама по себе содержит пектин, который отвечает за желирование. Поэтому для приготовления мармелада достаточно добавить немного сахара — обычно одну часть на три части клубники. Вы также можете использовать смесь белого и тростникового сахара для более насыщенного вкуса.

Если клубника слишком водянистая, можно добавить немного промышленного пектина. Однако помните, что клубника обычно хорошо застывает сама по себе.

Ванильный аромат

Чтобы придать мармеладу неповторимый вкус, добавьте ванильный сахар или используйте натуральный экстракт ванили. Это придаст лакомству нежный аромат и изысканный вкус.

Лимонная кислота

Лимонная кислота поможет мармеладу достичь нужной консистенции. Добавляйте её ближе к концу варки, когда смесь начнёт густеть.

Рецепт клубничного мармелада

Ингредиенты:

1 кг клубники (без плодоножек)

300 г сахара

1 пакетик ванильного сахара

Лимонная кислота (по мере необходимости)

Приготовление:

Положите клубнику в большую кастрюлю и посыпьте сахаром. Не добавляйте воду и не измельчайте ягоды. Доведите смесь до кипения на среднем огне, постоянно помешивая. Будьте осторожны, чтобы не обжечься. Варите клубнику 5-10 минут, пока она не начнёт густеть. Снимайте пенку, которая образуется на поверхности. Добавьте ванильный сахар и тщательно перемешайте. Проверьте готовность мармелада. Для этого нанесите небольшое количество смеси на холодное фарфоровое блюдце. Если она не растекается, значит, мармелад готов. Если смесь остаётся жидкой, добавьте немного лимонной кислоты и продолжайте варить. Заполните стерилизованные банки горячим мармеладом до краёв. Плотно закройте крышками и переверните банки вверх дном на 5 минут. После остывания уберите банки в прохладное место для хранения.

Совет:

Если вы хотите сохранить крупные кусочки клубники в мармеладе, не измельчайте ягоды перед варкой. Это придаст готовому лакомству особый шарм и текстуру.

Уточнения

Мармела́д (порт. marmelo — «айва», от латинского слова с тем же значением, в свою очередь заимствование из др.-греч. μέλιμέλον, «медовое яблоко») — кондитерское изделие, приготовленное из фруктовых, ягодных пюре или соков, варёных с сахаром с содержанием влаги по массе не более 22 % (жевательный) — 33 % (фруктово-ягодный и желейный).

