Осетинский секрет: почему все маринуют свеклу именно так — рецепт, покоривший сердца

Маринование свеклы — это отличный способ сохранить её вкусовые качества и полезные свойства на длительное время. Этот осетинский рецепт удивит вас своей простотой и потрясающим вкусом.
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Свекла
Ингредиенты:
Свекла — 600 г;
Морковь — 1 кг;
Чеснок — 3 зубчика (по желанию);
Соль — 0,5 столовой ложки;
Сахар — 1 столовая ложка;
Растительное масло — 30 мл;
Вода — 300 мл;
9% уксус — 1 столовая ложка;
Хмели-сунели — 1 чайная ложка.
Этапы приготовления:
Очистите свеклу и нарежьте её брусочками длиной 3 см. Если хотите добавить пикантности, нарежьте свеклу тонкими ломтиками или полосками.
Морковь очистите и натрите на крупной терке или нарежьте тонкими полукольцами.
Добавьте морковь к свекле и хорошо перемешайте. Это придаст маринаду более насыщенный вкус и цвет.
Приготовление маринада: В кастрюле смешайте воду, соль, сахар и хмели-сунели. Доведите смесь до кипения, затем убавьте огонь и добавьте растительное масло. Перемешайте и снова доведите маринад до кипения.
Переложите свеклу и морковь в стерилизованную банку.
Добавьте одну столовую ложку 9% уксуса.
Залейте овощи горячим маринадом, плотно закройте банку крышкой.
Оставьте банку при комнатной температуре на сутки. После этого уберите её в прохладное место, например, в холодильник, для дальнейшего хранения.
Маринованная свекла станет отличным украшением любого стола и будет съедена с огромным удовольствием!
Уточнения
Свёкла обыкнове́нная (диал. на юге России буря́к, бура́к; лат. Béta vulgáris) — однолетнее, двухлетнее или многолетнее травянистое растение; вид рода Свёкла семейства Амарантовые (Amaranthaceae), подсемейства Маревые (Chenopodioideae).