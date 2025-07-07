Осетинский секрет: почему все маринуют свеклу именно так — рецепт, покоривший сердца

Маринуем свеклу по-осетински: пикантный вкус и польза в каждой баночке

1:49 Your browser does not support the audio element. Еда

Маринование свеклы — это отличный способ сохранить её вкусовые качества и полезные свойства на длительное время. Этот осетинский рецепт удивит вас своей простотой и потрясающим вкусом.

Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Свекла

Ингредиенты:

Свекла — 600 г;

Морковь — 1 кг;

Чеснок — 3 зубчика (по желанию);

Соль — 0,5 столовой ложки;

Сахар — 1 столовая ложка;

Растительное масло — 30 мл;

Вода — 300 мл;

9% уксус — 1 столовая ложка;

Хмели-сунели — 1 чайная ложка.

Этапы приготовления:

Очистите свеклу и нарежьте её брусочками длиной 3 см. Если хотите добавить пикантности, нарежьте свеклу тонкими ломтиками или полосками. Морковь очистите и натрите на крупной терке или нарежьте тонкими полукольцами. Добавьте морковь к свекле и хорошо перемешайте. Это придаст маринаду более насыщенный вкус и цвет. Приготовление маринада: В кастрюле смешайте воду, соль, сахар и хмели-сунели. Доведите смесь до кипения, затем убавьте огонь и добавьте растительное масло. Перемешайте и снова доведите маринад до кипения. Переложите свеклу и морковь в стерилизованную банку. Добавьте одну столовую ложку 9% уксуса. Залейте овощи горячим маринадом, плотно закройте банку крышкой. Оставьте банку при комнатной температуре на сутки. После этого уберите её в прохладное место, например, в холодильник, для дальнейшего хранения.

Маринованная свекла станет отличным украшением любого стола и будет съедена с огромным удовольствием!

Уточнения

Свёкла обыкнове́нная (диал. на юге России буря́к, бура́к; лат. Béta vulgáris) — однолетнее, двухлетнее или многолетнее травянистое растение; вид рода Свёкла семейства Амарантовые (Amaranthaceae), подсемейства Маревые (Chenopodioideae).

