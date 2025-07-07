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Осетинский секрет: почему все маринуют свеклу именно так — рецепт, покоривший сердца

Маринуем свеклу по-осетински: пикантный вкус и польза в каждой баночке
1:49
Еда

Маринование свеклы — это отличный способ сохранить её вкусовые качества и полезные свойства на длительное время. Этот осетинский рецепт удивит вас своей простотой и потрясающим вкусом.

Свекла
Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Свекла

Ингредиенты:

  • Свекла — 600 г;
  • Морковь — 1 кг;
  • Чеснок — 3 зубчика (по желанию);
  • Соль — 0,5 столовой ложки;
  • Сахар — 1 столовая ложка;
  • Растительное масло — 30 мл;
  • Вода — 300 мл;
  • 9% уксус — 1 столовая ложка;
  • Хмели-сунели — 1 чайная ложка.

Этапы приготовления:

  1. Очистите свеклу и нарежьте её брусочками длиной 3 см. Если хотите добавить пикантности, нарежьте свеклу тонкими ломтиками или полосками.
  2. Морковь очистите и натрите на крупной терке или нарежьте тонкими полукольцами.
  3. Добавьте морковь к свекле и хорошо перемешайте. Это придаст маринаду более насыщенный вкус и цвет.
  4. Приготовление маринада: В кастрюле смешайте воду, соль, сахар и хмели-сунели. Доведите смесь до кипения, затем убавьте огонь и добавьте растительное масло. Перемешайте и снова доведите маринад до кипения.
  5. Переложите свеклу и морковь в стерилизованную банку.
  6. Добавьте одну столовую ложку 9% уксуса.
  7. Залейте овощи горячим маринадом, плотно закройте банку крышкой.
  8. Оставьте банку при комнатной температуре на сутки. После этого уберите её в прохладное место, например, в холодильник, для дальнейшего хранения.

Маринованная свекла станет отличным украшением любого стола и будет съедена с огромным удовольствием!

Уточнения

Свёкла обыкнове́нная (диал. на юге России буря́к, бура́к; лат. Béta vulgáris) — однолетнее, двухлетнее или многолетнее травянистое растение; вид рода Свёкла семейства Амарантовые (Amaranthaceae), подсемейства Маревые (Chenopodioideae).

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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